Șase milioane de euro risipite pe scrisori pe care românii nu le vor citi. Cine plătește factura reală pentru notificările ANRE

Consumatorii de gaze din România vor suporta indirect șase milioane de euro cheltuite pe notificări care, de fapt, nu oferă informații utile. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, aceste costuri administrative vor fi reflectate în tarifele finale, afectând atât gospodăriile, cât și firmele non-casnice, în timp ce incertitudinea asupra prețurilor după 1 aprilie 2026 rămâne.

Cine achită șase milioane de euro pentru notificările ANRE?

În România se poartă în acest moment o dezbatere intensă despre evoluția prețurilor pentru gaze naturale și energie electrică în perioada imediat următoare, odată cu expirarea schemei de plafonare. De la 1 aprilie 2026, actuala schemă de plafonare prevăzută în Ordonanța de Urgență nr. 6/2025, care a menținut prețurile la gaze la un nivel controlat pentru consumatorii casnici, urmează să expire.

Fără un act normativ clar publicat în Monitorul Oficial care să stabilească ce se întâmplă după această dată, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis Ordinul nr. 2/2026, care obligă furnizorii să îi informeze pe toți clienții că, începând cu 1 aprilie, vor fi aplicate prețurile din contractele negociate de fiecare consumator, nu cele plafonate de stat. Aceste prețuri contractuale pot fi cu 14 % până la 45 % mai mari decât tarifele plafonate de până acum, ceea ce generează îngrijorare în rândul populației.

Românii, între prețuri mai mari și promisiuni de protecție

Pe scurt, furnizorii precum: Engie România, E.ON Energie sau Premier Energy au termen până la începutul lunii martie să trimită notificări oficiale fiecărui client, în care să confirme încetarea sprijinului guvernamental și să comunice exact prețul contractual care va fi aplicat după 1 aprilie 2026.

Această informare este prevăzută de Ordinul ANRE nr. 2/2026, însă vine într‑un moment în care guvernul pregătește un nou cadru legal pentru protejarea consumatorilor printr‑o nouă Ordonanță de Urgență, menită să mențină sau chiar să reducă costul final al gazelor pentru populație după 1 aprilie.

Din această cauză, românii primesc mesaje oficiale care par contradictorii. Pe de o parte, mai mari, iar pe de altă parte se vorbește public despre continuarea protecției consumatorilor cu un nou mecanism legislativ. Această lipsă de sincronizare instituțională creează incertitudine și confuzie.

Șase milioane de euro plătite de consumatori pentru notificări inutile

FANATIK l-a contact pe Dumitru Chisăliță pentru a ne explica efectele asupra consumatorilor de gaze din România. Acesta atrage atenția asupra unui efect concret al acestor notificări. Și anume, deși ordinul ANRE este formal legal, aplicarea lui va genera costuri administrative semnificative, estimate la aproximativ 6 milioane de euro la nivel național.

Potrivit lui Chisăliță, aceste costuri, pentru tipărirea, expedierea și administrarea notificărilor, sunt incluse în structura de cost a furnizorilor și, indirect, vor fi reflectate în tarifele finale suportate de consumatori. Astfel, clienții vor plăti din propriul buzunar pentru o informare care, din perspectiva unor declarații oficiale și a intențiilor publice privind continuarea protecției, nu mai are utilitate practică.

„Suntem într-un fel de film cu proști. Noi știm că nu mai e valabilă informația, dar totuși avem obligația să notificăm clienții. Adică eu îți dau o informare, care de fapt nu e o informare, că e o dezinformare, pe care tu, client, o plătești”, a ținut să menționeze expertul Dumitru Chisăliță, pentru FANATIK.

„Chestiile astea se fac în bază a unor licitații, a unor contracte”

Mai departe, acesta menționeză că aplicarea Ordinului ANRE nr. 2/2026 nu este deloc simplă și presupune mai multe etape care necesită timp. El explică faptul că notificările către consumatori nu se trimit „peste noapte”, ci implică redactarea scrisorilor, tipărirea lor, pregătirea plicurilor și distribuirea pe orașe și județe. Dumitru Chisăliță estimează . Calculul fiind simplu: aproximativ 15 lei per scrisoare pentru două milioane de clienți.

„Ordinul produce efecte și stabilește amenzi. Pentru că ordinul zice în felul următor, dacă tu, până în data de 3 martie, nu ai informat, informat înseamnă ca deja scrisoarea să fie acasă la om. Ca să pui în mișcare asta, trebuie timp, undeva la 3-4 săptămâni. Bașca că, până la urmă, chestiile astea se fac în bază a unor licitații, a unor contracte. S-ar putea să fie situația în care cineva să fie semnat deja la aceste contracte.

Lucrurile trebuie să fie văzute în dinamica lor. Redactare, tipărire, multiplicare, plicuri, etichete pe fiecare plic, pregătire pentru transmitere, selecție pe oraș, pe județe. Adică, sunt o grămadă de elemente pe care nu le faci de pas pe mâine. Ei le presupun zile”, a mai completat consultantul în piața gazelor și electricității.

Consumatorii casnici ar putea plăti mai puțin, non-casnicii mai mult

Dumitru Chisăliță, analist în costurile energiei pentru consumatori, admite că Ordinul ANRE nr. 2/2026 este legal, dar poate fi retras, ceea ce ar elimina situația actuală de incertitudine pentru consumatori. El subliniază că, deși ordinul prevede revenirea la prețurile contractuale, schimbările viitoare din OUG-ul pregătit ar putea aduce chiar scăderi de preț pentru populație, în timp ce costurile se vor redistribui către consumatorii non-casnici.

„Eu am făcut această sesizare, pentru că ANRE-ul are posibilitatea să-și retragă acest ordin. În momentul în care îl retrag, nu mai există această situație. Dar, acum ordinul există. Revin, ordinul e în concordanță cu legea. Doar că ei știu că, de fapt, se va schimba legea. În mod normal, nu crește prețul.

O să avem, probabil, o ușoară scădere, sau în unele situații, poate chiar o scădere mai mare la populații, dacă se aplică formula din OUG-ul care este prezentat. Dar vor plăti ceilalți mai mulți. Se preiau din costurile casnicilor în costurile non-casnicilor. Și ca întotdeauna, când există o motivație, mai adaugă și ei ceva”, a mai declarat, pentru FANATIK, Chisăliță.

Firmele nu mai au motivație să schimbe furnizorul

În finalul discuției, acesta avertizează consumatorii non-casnici, inclusiv farmacii, brutării, magazine și saloane de coafură. Conform estimărilor sale, aceste firme ar putea înregistra o creștere de aproximativ 15 % a costurilor față de nivelul din 2025. Majorările resimțite de aceste entități vor fi transferate către clienții finali prin ajustarea prețurilor și tarifelor.

Odată cu aceste creșteri, Chișalita observă că nu există stimulent pentru schimbarea furnizorului, deoarece tarifele vor fi similare la toți operatorii.

„Pentru consumatorii non-casnici, din calculele mele, discutăm de o potențială creștere de 15% față de ce au plătit ei în 2025. Aici intră și farmacia, și brutăria, și coafura, și tot ce înseamnă non-casnic.

Dar, întorcându-mă la analiză, până la urmă trebuie să înțelegem că dacă non-casnicii sunt afectați de aceste creșteri, ei până la urmă își vor modifica prețurile și tarifele. Într-un final, tot clientul va fi cel care va achita.

Problema este că, dacă se va aplica acel preț, nu are rost să-și mai schimbe furnizorul, pentru că, oricum, toți îmi vor da același tarif”, a încheiat consultantul în energie și utilități.