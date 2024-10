Șase soldați ruși au fugit din calea războiului. Bărbații au primit vize temporare de ședere în Franța

Șase soldați ruși au fugit din calea războiului și au fost primiți în Franța. Aceștia au solicitat azil politic, drept urmare au primit vize temporare de ședere. Bărbații s-au simțit liberi după ce au pășit pe pământ franțuzesc.

Soldați ruși fugiți din calea războiului

Șase au refuzat să mai lupte împotriva Ucrainei, așa că au fugit. Activiștii pentru drepturile omului spun că este primul caz major în care un grup de dezertori este admis într-o țară UE, potrivit publicației

Traseul bărbaților a început atunci când au plecat din Rusia, în Kazahstan. Eu au ajuns la Paris cu zboruri separate, în anii 2022 și 2023, a precizat o organizație care îi ajută pe soldați să fugă.

„Când am aterizat în Franţa, a fost prima dată când am putut respira pe deplin. Am simţit un sentiment de calm şi libertate, ce era mai rău era în spatele meu”, a povestit Aleksandr, pentru sursa citată. El este fost soldat rus sub contract care a fost trimis în Ucraina şi a dezertat în vara anului 2023.

Țările din Occident nu au luat o decizie fermă în ceea ce privesc oamenii fugiți din calea războiului. Nu s-a stabilit dacă militarii Rusiei sunt considerați eroi, sau dacă lumea ar trebui să se teamă de potențiale riscuri de securitate, sau de faptul că ar putea fi criminali de război.

„Este pentru prima dată când o ţară din UE primeşte un grup de dezertori care nu aveau niciun document de călătorie sau paşaport”, a declarat Ivan Chuviliaev, purtător de cuvânt al Go By The Forest, un grup care ajută soldaţii ruşi să dezerteze şi care a lucrat la cazul celor şase soldaţi.

Organizația speră ca pe viitor tot mai mulți bărbați să fie ajutați să fugă și, în același timp, să fie lăsați să intre în Europa. Mai mult, speră că acest eveniment să încurajeze și alți ruși să renunțe în lupta pe front.

„Pentru cineva care are în vedere dezertarea, este esenţial să îşi imagineze un viitor într-o ţară liberă, mai degrabă decât să se confrunte cu închisoarea sau cu o existenţă precară într-o ţară de la graniţa cu Rusia, trăind cu teama constantă de deportare”, a declarat Chuviliaev, potrivit sursei citate.

Rusia oferă sume mari pentru cei care se vor înrola în armată

De la începutul invației ruse, zeci de mii de soldați au refuzat ordinele de luptă sau au dezertat. În consecință, pentru a întregi trupele, Putin oferă .

Guvernatorul regiunii Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, a anunțat că voluntarii vor primi 3 milioane de ruble, aproximativ 31.200 de dolari, bonus unic, la semnare, pentru a intra în armată.

Suma este dată celor care se înscriu începând cu data de 7 octombrie. Anterior, bonusul de semnare a fost de 2,75 de milioane de ruble, adică 28.600 de dolari, în districtul autonom Khanty-Mansi. Pentru locuitorii din Moscova bonusul a fost de 1,9 milioane de ruble (21.200 de dolari).