Șase transferuri la FCSB, după calificarea în Conference League! Gigi Becali a făcut anunțul: “Vin trei atacanți!” A anunțat cinci plecări de la echipă: ”Pe Radunovic îl țin din respect” 

FCSB țintește rezultate mult mai bune în sezon viitor, atât pe plan intern, cât și extern. După calificarea în Conference League, Gigi Becali a anunțat șase transferuri. Un jucător din SuperLiga a fost ofertat deja.
Adrian Baciu
30.05.2026 | 14:20
Gigi Becali anunță șase transferuri la FCSB. Ce tipuri de jucători vin. Ce plecări sunt oficializate. Sursa foto: colaj Fanatik
FCSB nu vrea să mai aibă emoții în sezonul viitor și să mai riște un dezastru precum ne-calificarea în play-off, contra-performanță realizată în 2025-2026. Astfel, imediat după calificarea în Conference League, în urma barajului cu Dinamo, Gigi Becali, 67 de ani, a anunțat că întărește lotul lui Marius Baciu. Vor veni șase jucători. Un nume important din SuperLiga a fost ofertat deja.

Șase transferuri la FCSB, după calificarea în Conference League! Gigi Becali a făcut anunţul: “Vin trei atacanţi!”

FCSB și-a salvat sezonul la ultima „suflare”. Echipa antrenată de Marius Baciu, 51 de ani, a învins-o în prelungiri pe rivala Dinamo, 2-1, și merge în turul 2 al preliminariilor UEFA Conference League. Golul victoriei roș-albaștrilor a fost marcat în minutul 107 de Ofri Arad, jucător adus de fosta campioană în ianuarie 2026.

Gigi Becali este extrem de entuziasmant după ce echipa sa a reușit să-și mai spele din păcatele unui sezon intern modest. Acesta a anunțat obiective mărețe pentru anul viitor competițional. La FCSB vor veni cel puțin șase jucători noi. Transferurile anunțate de Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA vor veni să consolideze un nucleu deja existent la echipa roș-albastră.

”Fac echipă tare în sezonul viitor. Țin nucleul format din Tănase, Olaru, David Miculescu, Bîrligea, Cisotti, Dawa. Dawa e mai bun ca înainte. Tavi Popescu și el e mai bun. Patru fundași centrali super am. Iau doi fundași: stânga, dreapta, ca să fac echipă, să mă duc să atac fundașii laterali. Iau un mijlocaș că deja pe unul îl am foarte bun, doi de fapt foarte buni, Ofri Arad și cu Joao Paulo. Joao Paulo e fotbalist.

Mai iau acum încă un mijlocaș și iau stânga-dreapta benzile, un atacant, un atacant bun. Așadar, iau trei atacanți, adică cum ar veni stânga – dreapta, toată aia partea din trei, iau un mijlocaș, patru, și benzile stânga – dreapta fundași. Șase jucători, asta veți vedea”, a dezvăluit Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, ofertă de 350.000 de euro pentru un jucător din SuperLiga

Tot în emisiunea de la FANATIK, patronul celor de la FCSB a oferit detalii despre mijlocașul brazilian al celor de la Csikszereda, Anderson Ceara (27 de ani). Gigi Becali spune că a înaintat clubului din Ardeal o ofertă de 350.000 de euro. ”I-am făcut o ofertă. Vreau să-l luăm să fie acolo. Lui ‘Decuseară’ (n.r. cum îl numește Becali pe Ceara) i-am făcut 350.000 de euro ofertă”.

În ceea ce-i privește pe ceilalți șase jucători așteptați să întărească lotul lui Marius Baciu pentru sezonul 2026-2027, Gigi Becali s-a abținut din a oferi prea multe detalii legate de valoarea sau sumele de transfer. Șeful roș-albaștrilor a spus doar că s-a înțeles în mare parte cu un mijlocaș și un fundaș dreapta. Niciunul dintre ei nu este din România.

Cine sunt cei cinci jucători care pleacă de la FCSB. Ce promisiune face Dennis Politic

Cum era de așteptat, după un sezon foarte slab în SuperLiga, FCSB pregătește și un val important de plecări. Gigi Becali i-a enumerat pe jucătorii care se vor despărți de fosta campioană în această perioadă. ”Pleacă așa: Daniel Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Radunovic nu. Pe el din respect îl țin. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect, că am făcut lucruri mari cu el. Poate și Lixandru pleacă, dacă vrea. Dar dacă iau câteva sute de mii pe el, că nu-l dau gratis”, spune Becali.

O decizie surpriză a luat Gigi Becali în privința lui Dennis Politic, luat în 2025 cu aproape un milion de euro de la rivala Dinamo. Acesta va mai primi o șansă la roș-albaștri, după revenirea din împrumutul de la Hermannstadt. ”Ce să fac, am dat mulți bani pe el. Îl mai încerc încă 6 luni. Așa se laudă el: că ‘mă duc acum la FCSB și anul acesta vreau să fie anul meu, sparg, distrug’. Așa se laudă. Unii spuneau că de aceea nici nu vrea să joace, că se antrenează, că suferă. Poate iese ceva, dacă nu, ce să facem. Asta e”.

Din vară, la FCSB revine un jucător tânăr extrem de promițător. E vorba de fundașul stânga Ricardo Pădurariu (18 ani). El se întoarce la echipa lui Gigi Becali, după ce a promovat cu Corvinul în SuperLigă. ”Zice Meme că avem un fundaș stânga fotbalist-fotbalist”, a spus Becali.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
