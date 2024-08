Satul de poveste din Maramueș în care actorul Cosmin Seleși își investește economiile: „Lucrez la casa noastră de vacanță”

Cosmin Seleși, prezentatorul „Batem palma?”, de la Pro Tv, a fost pus pe fapte mari vara aceasta. Actorul a spus „pas” vacanței, în acest sezon estival și a preferat să facă investiție într-o casă de vacanță pe care și-o face tocmai în Maramureș.

Cosmin Seleși, investiție pentru familie. În ce zonă își face casă de vacanță?

Vacanța cu familia o va face tocmai în iarnă, așa cum procedează de câțiva ani. Atunci, actorul va opta, ca de fiecare dată, pentru , la plajă, la mii de kilometri distanță de casă. Cosmin este căsătorit de peste 10 ani cu Irina și au împreună doi copii, o fată de 8 ani și un băiat de 13 ani.

ADVERTISEMENT

„Nici nu-mi dau seama când a trecut timpul atât de repede pe lângă noi. Vara a început cu ultimele reprezentații ale spectacolului ”Soțiile noastre”. A continuat cu o perioadă petrecută departe de capitală, în Maramureș, la . Acolo unde încă lucrez la casa noastră de vacanță. Și acum iată-mă înapoi în București, cu bateriile încărcate și pregătit de muncă.

În paralel, mi-am făcut vreme să mă bucur de vacanța copiilor, alături de ei. După ce au terminat școlar și au terminat cu grija temelor.

ADVERTISEMENT

Cosmin Seleși nu pleacă vara aceasta în vacanță

Nimic special, dar știți deja că vacanța mea mare este iarna.. (râde). Atunci când alături de soție și copii plecăm departe, departe, pe o plajă unde ne relaxăm și ne pregătim pentru următorul an”, a declarat Cosmin Seleși pentru FANATIK.

În ciuda faptului că , Cosmin Seleși nu și-a niciodată expus viața personală în exces. Am fost curioși să aflăm de ce alege să facă asta. Iată răspunsul actorului:

ADVERTISEMENT

„Cred că e bine ca publicul să ne cunoască pentru munca noastră. În cazul meu, pentru show-urile de televiziune în care am fost implicat, filmele la care am muncit sau piesele de teatru în care am jucat. Familia, și ce se întâmplă acasă, țin de personal, de partea la care fiecare dintre noi muncim și în care investim suflet”, ne-a mărturisit el.

“Sunt același Cosmin Seleși, cu zâmbetul pe buze și optimismul în buzunar. Sunt un soț care vine târziu acasă”

Pe micile ecrane și pe scena teatrului, fanii și telespectatorii îl știu cum este, însă reporterii FANATIK au fost curioși să afle cum este el acasă, în sânul familiei, ca soț, ca tată. Ei bine, așa am aflat că este același om vesel și optimist. În plus, actorul a recunoscut că nu are atât de mult timp pentru familia lui, cât și-ar fi dorit, însă încearcă să recupereze.

ADVERTISEMENT

„Sunt același Cosmin Seleși, cu zâmbetul pe buze și optimismul în buzunar. Sunt un soț care vine târziu acasă atunci când are filmări sau piesă de teatru. Dar care încearcă să recupereze în weekend-uri sau în perioadele mai libere. Sunt un tată care face tot posibilul să fie cât mai prezent chiar și atunci când e absent. Și să vorbesc cu ai mei copii cât mai mult. Pe scurt, sunt om”, a mai declarat actorul pentru FANATIK.

Muncește mult, ajunge târziu acasă în multe din zile, însă e norocos că are familie înțelegătoare care nu-l „trage de urechi” că stă prea puțin pe acasă. În plus, Cosmin Seleși încearcă să recupereze atunci când are ceva mai mult timp liber, după cum ne-a mărturisit. Mai mult, câștigurile vin tot acasă, iată, după cum a și povestit, actorul a făcut o investiție frumoasă pentru familie, o casă de vacanță în Maramureș.

Și toamna se anunță plină pentru actor, căci va pleca în turneu cu unul din spectacolele de teatru în care joacă.

Cosmin Seleși, investiție la casa de vacanță unde lucrează mai toată vara. Ce planuri are pentru toamnă?

„Alături de Răzvan Oprea și Lucian Ghimiși începem un turneu cu spectacolul “Soțiile noastre”. Ne-a bucurat extrem de tare feedback-ul pe care l-am primit de la cei care au fost în sală și interesul ridicat pe care l-au arătat. Abia aștept să ne reîntâlnim cu publicul.

Primul spectacol îl vom avea pe 17 octombrie. Iar din ce am înțeles, vânzările merg mult peste așteptări, ceea ce mă bucură deoarece înseamnă că lumea vrea să vină la teatru. Deci, noi românii, nu am renunțat la cultură.

În plus, chiar de pe 19 august începe noul sezon “Batem Palma?” pe care l-am filmat în urmă cu puțină vreme și pe care abia aștept să-l vedeți. Iar colegii mei muncesc deja pentru următorul! Promit să vă țin la curent cu toate detaliile pe conturile mele de social media”, ne-a mai spus actorul.

“E important să avem câte un imbold de acest gen în viață”

Apropo de conturile lui de social media, de curând, actorul a început să fie mai activ în această zonă. Cosmin Seleși spune că își dorea de multă vreme să fie mai aproape de fani, însă nu știa de unde să înceapă și cum să procedeze. Astfel, el a luat legătura cu o echipă specializată în acest domeniu care să-l ajute în acest sens.

„Haha, așa este. Greu proces, vă spun sincer. De ceva timp eram convins că vreau să postez mai mult, dar nu știam de unde să încep. Așa că am decis să lucrez cu o echipă grozavă, care vine cu idei pe care le discutăm împreună, filmează și montează. E important să avem câte un imbold de acest gen în viață, vă spun sincer 😊!”, a mai spus el, pentru FANATIK.

Cosmin Seleși, dezvăluiri despre noul sezon “Batem palma?”: “Sume mari câștigate”

Cosmin Seleși ne-a dezvăluit câteva secrete despre noul sezon „Batem palma?” ce va începe chiar pe 19 august, la Pro Tv. Prezentatorul spune că telespectatorii vor lua parte la anumite momente care îi va lăsa cu gura căscată. Unii concurenți chiar reușesc să câștige sume mari.

„La aceeași energie frumoasă în platou, la concurenți cu povești de viață incredibile. Care vă vor ține cu sufletul la gură! La sume mari câștigate, la riscuri asumate și la momente în care vă veți ține respirația când se va deschide cutia 25. Concurenții sunt cei pe care i-ați cunoscut înainte de vacanța de vară, așa că sunt sigur că vă e deja drag de unii dintre ei. Dar veți vedea pe cine extrage calculatorul și cum stau cu intuiția. Ne vedem de luni, de la 18:00”, a conchis Seleși.