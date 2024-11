Satul depopulat, fără străzi asfaltate, unde primăria a investit bugetul în piste de bicicletă. „Numai moșnegăraie în sat. Cum să meargă cu bicicleta”

Satul Lupăria, din comuna Prăjeni, județul Botoșani, un sat cu doar 700 de locuitori se poate lăuda cu o investiție unică în județ: piste de biciclete, asta deși localitate nu are nici măcar drumuri asfaltate. Amenajarea celor trei kilometri de pistă pentru biciclete a costat primăria un milion de euro, inițial bani din PNRR, care ulterior au fost blocați, dar autoritățile locale au găsit alte surse de finanțare.

Satul depopulat fără drumuri asfaltate, dar cu piste de biciclete

Singurul drum asfaltat din satul Lupăria este drumul județean care taie localitatea. se transformă în munți de noroaie. Totuși, satul cu 700 de locuitori, majoritatea trăind din pensia de CAP și din agricultura de subzistență, se laudă cu o investiție modernă: piste de biciclete.

ADVERTISEMENT

Potrivit ziarului , pistele de biciclete, care se întind pe o distanță de trei kilometri, încep de la primele case ale satului, continuă apoi pe marginea unui drum de pământ, pe lângă biserica satului și se opresc brusc în fața cimitirului, aflat în capătul satului.

Pistele de biciclete, potrivit sursei citate, sunt făcute din dale de beton, fără suprafață specială și nici marcaje specifice care să le indice funcționalitatea, având o lățime de un metru și jumătate, dar și cu porțiuni de doar un metru. Lucrările au fost făcute anul trecut, , dar autoritățile locale au găsit alte surse de finanțare pentru finalizarea acestora. Costul total, un milion de euro.

ADVERTISEMENT

Mai mult, nu doar că amenajarea acestora pe lângă drumuri de pământ ridică semne de întrebare, dar aceste piste sunt întrerupte de podețurile care fac legătura cu gospodăriile oamenilor și, în multe locuri, sunt obturate de vegetația abundentă de la marginea drumului.

Localnicii spun însă că satul este unul îmbătrânit, că nu are cine să folosească aceste piste de bicicletă care au ajuns să fie folosite pe post de trotuare de către săteni. „Este un fenomen care se manifestă în toată țara. Multe comunități se confruntă cu asta”, declară primarul din Plăjeni, Ghiorghiță Iftode, despre îmbătrânirea satului.

ADVERTISEMENT

„Cum să meargă cu bicicleta când ei abia merg?”

Locuitorii din sat nu înțeleg investiția autorităților. „Cui i-o fi dat prin cap treaba asta?”, spune o bătrână din sat. Un alt bătrân, de circa 70 de ani, le-a spus reporterilor Adevărul că în localitate sunt numai bătrâni și că nu merge nimeni cu bicicleta.

„Numai moșnegăraie în sat. Cum să meargă cu bicicleta când ei abia merg? Ferească Dumnezeu, își rup gâtul. Tinerii îs plecați, puțini copii. Poate doar ei să meargă. Care are părinți cu bani de bicicletă. Dar îi pustiu mai tot timpul pe toate pistele astea”, a precizat acesta.

ADVERTISEMENT

„Tinerii au plecat domnule. Aici numai agricultură și sărăcie. Ce să facă? Copii puțini, mulți bătrâni. Nu prea am văzut biciclete prin sat. Poate mai sunt ceva copii cu bicicletă. Dar eu merg pe astea, nu știu se chiamă, ca să nu umblu prin glodăraie( n.r. noroi). Asfalt este numai la drumul principal, la șosea, restul pământ. Mai pietriș câteodată”, a spus un alt locuitor.

Pe de altă parte, edilul comunei spune că au făcut drumuri, aducțiuni cu apă și gaz în localitate, că au modernizat școlile și că au găsit finanțare pentru piste de biciclete pe fonduri UE și au zis că dacă tot sunt bani europeni, de ce să nu le facă.

„Am considerat că este necesar și pentru acești copii de aici. Chiar dacă este mediul rural, chiar dacă nu s-a asfaltat. Am luat-o cu apa, cu drumul, cu gazele naturale. Și după aceea am făcut și pistele pentru bicicletă. Am considerat că ar fi păcat dacă sunt acești bani europeni să nu profităm, să nu-i luăm.

Practic îi luăm gratuit, dacă sunt bani europeni. Dacă s-a finanțat pentru piste de biciclete, facem piste de biciclete”, a explicat primarul comunei.