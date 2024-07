Satul din Elveția care oferă 50 de mii de euro oamenilor care se mută acolo. Există o singură condiție

Satul din Elveția care oamenilor care se mută acolo. Există o singură condiție. Autoritățile au luat această decizie în anul 2018 în speranța că lucrurile se vor schimba radical în această regiune.

Localitatea elvețiană care dă 50.000 de euro celor care se stabilesc acolo. Care este unica regulă pe care trebuie să o îndeplinească

Localitatea elvețiană care dă 50.000 de euro celor care se stabilesc acolo. Care este unica regulă pe care trebuie să o îndeplinească. Oamenii trebuie să știe că banii se primesc doar dacă se ține cont de câteva lucruri.

ADVERTISEMENT

Satul Albinen din cantonul Valais, Elveția, se caracterizează prin liniște, peisaje superbe și răcoare, însă în ultimii ani este amenințat cu dispariția. Foarte mulți locuitori aleg să plece la oraș din cauza lipsei locurilor de muncă.

Autoritățile nu vor să piardă locul, motiv pentru care au decis să ia măsuri pentru repopularea zonei. Așa se face că au promis că oferă bani mulți celor care aleg să se stabilească în această regiune așezată pe versantul muntelui, la 1.300 de metri deasupra nivelului mării.

ADVERTISEMENT

Cei care aleg să se mute în uimitoarea localitate din valea muntoasă trebuie să îndeplinească anumite condiții. Pentru a primi 50.000 de euro oamenii trebuie să rămână în elvețian cel puțin 10 ani de la mutare.

De asemenea, cei interesați trebuie să știe că se caută persoane cu vârste sub 45 de ani care să își stabilească reședința în Albinen. În plus, doritorii trebuie să fie neapărat cetățeni elvețieni cu permis de ședere C, conform .

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă că cetățenii din țările membre UE, din Statele Unite ale Americii și Canada pot obține acest permis după ce au locuit în Elveția timp de cinci ani. Oamenii din alte țări trebuie să trăiască în Elveția timp de zece ani pentru a aplica la acest program.

Ce condiții trebuie să mai îndeplinească doritorii

Doritorii care vor să se stabilească în satul elvețian pentru a primi cei 50.000 de euro trebuie să mai îndeplinească și alte condiții importante. Aceștia trebuie să locuiască într-o casă evaluată la cel puțin 203.890 de euro.

ADVERTISEMENT

În situația în care aleg să plece din Albinen înainte de expirarea termenului vor fi nevoiți să restituie suma primită de la stat înainte de mutare. O familie cu doi copii încasează 25.405 euro pentru fiecare adult și încă 10.160 euro pentru fiecare copil.

Cei care aleg să se mute în satul elvețian se vor bucura de peisaje vaste, drumeții montane și multă zăpadă în timpul iernii, perfectă pentru practicarea sporturilor. În zonă există multe case de vacanță și pensiuni.

În altă ordine de idei, Elveția se mândrește cu unul dintre cele mai bune sisteme de învățământ din lume. Poluarea aerului nu este o problemă în zonele montane, în timp ce speranța de viață este relativ ridicată. Țara are o rată scăzută a criminalității violente.