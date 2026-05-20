Satul din Germania cu doar 7500 de locuitori, fără gară, cu două benzinării și trei brutării, care va avea echipă în Bundesliga. Povestea unei ascensiuni miraculoase, ce fotbalist român a jucat aici

Fotbalul mondial și european a adus, de-a lungul istoriei, mai multe veritabile minuni. Putem enumera aici succesul Greciei de la Euro 2004 sau titlul câștigat de micuța Leicester în Premier League, în sezonul 2015-2016. Prezentul ne propune un alt miracol. În Germania, o echipă care a jucat peste o jumătate de secol numai în ligile inferioare, a promovat în Bundesliga. Satul de unde provine are doar două benzinării, trei brutării și nu are gară sau primărie.

Povestea miracolului Elversberg: echipa dintr-un sat cu 7500 de locuitori a promovat în Bundesliga

”Pentru noi este ca și cum am fi aterizat pe Lună”, au fost cuvintele antrenorului Vincent Wagner, după ce micuțul club din Elversberg a promovat în Bundesliga. Minunea s-a produs la finele sezonului 2025-2026 din liga secundă a Germaniei. Echipa SV 07 Elversberg, din satul cu doar 7500 de suflete cu același nume, a promovat direct în Bundesliga, de pe locul 2. Le-a lăsat în spate pe Paderborn și pe Hannover 96, la care joacă fundașul Virgil Ghiță.

În 2018, Elversberg încă juca la nivel de amatori. Echipa provine din satul Elversberg care formează o comună cu Spiesen, având în total aproape 13.000 de locuitori), conform unui reportaj . În această micuță așezare nu există gară, lucru prezent în aproape orice localitate germană. În schimb, are două benzinării, două hoteluri, trei brutării și patru supermarketuri. Spiesen-Elversberg, cu o populație de aproximativ 13.000 de locuitori, va deveni cea mai mică localitate care va avea o echipă în Bundesliga.

Recordul fusese deținut de cei de la Unterhaching, cu aproximativ 22.000 de locuitori la momentul promovării, în sezonul 1998 – 1999. a lui Elversberg în doar cinci ani. Nu cu mult timp în urmă, în sezonul 2021-22, clubul juca în liga a patra. Ascensiunea rapidă a avut la bază un management inteligent, bazat pe creștere de jucători.

Neues kleinstes Dorf i.d. ! Mit ca. 13.000 Einwohnern unterbietet den bislang kleinsten Spielort (ca. 22.000 zum Zeitpunkt der Teilnahme an der Bundesliga) um Längen, ein "das ganze Dorf ist da" wird 2026/27 in manch Stadion Realität werden.… — SGEuropa.de (@EINTRACHT_Liebe)

Bazele echipei Elversberg, puse la o discuție la o halbă de bere

Fondat în 1907, Elversberg a petrecut cea mai mare parte a istoriei sale în afara luminilor reflectoarelor. Cu baza în Saarland, un stat mic din sud-vestul Germaniei, până în sezonul 2023-2024. Promovarea în Bundesliga reprezintă nu doar un succes sportiv, ci și un reper major în istoria lungă a clubului.

Apropo de istorie, aceasta a început la o…halbă de bere. Ascensiunea incredibilă a lui SV 07 Elversberg i se datorează lui Frank Holzer, 73 de ani. Acesta a fost fotbalist profesionist la Saarbrücken, dar și fiu de farmacist. După facultate a intrat în afacerea de familie, care a devenit o forță pe piața produselor pentru ochi. Marca Hylo este și sponsor al lui Bayern München.

Fiul acestuia, Dominik Holzer, 44 de ani, este președintele clubului de când avea 28 de ani. El a povestit odată despre nașterea acestui proiect: ”Tata și cu mine, într-o zi, la o bere, ne-am întrebat dacă printr-o planificare serioasă și rațională ar fi posibil să transformăm Elversberg într-o echipă de liga a doua”. Era perioada în care Leipzig creștea de la zero estul Germaniei.

28 de milioane de euro este cota de piață, pe Transfermarkt, a echipei din Elversberg

Ce fotbalist român a jucat la Elversberg

De-a lungul timpului, la Elversberg au evoluat și fotbaliști cunoscuți. Printre ei se numără Nick Woltemade, acum la Newcastle, Paul Wanner, în prezent coechipierul lui Dennis Man la PSV Eindhoven, dar și un român. E vorba de Cătălin Răcănel, care a ajuns la SVE în 1998, de la Borussia Neunkirchen. Ajuns acum la 49 de ani, mijlocașul a evoluat acolo timp de un sezon, după care s-a transferat la Eintracht Trier.