Satul din România, izolat în inima munților, oferă vizitatorilor săi o experiență autentică și pitorească. A rămas suspendat în timp.

Satul din România, aproape pustiu, care a rămas încremenit în timp: “Este un loc minunat”

În Munții Șureanu, pe Platforma Luncanilor, se ascunde o mică așezare uitată de timp. Este vorba de Urșici. păstrează vie amintirea vechiului ținut al dacilor.

Satul Urșici din Hunedoara a fost înființat de păstori, pe Platforma Luncanilor din Munții Șureanu, la înălțimi de 900-1.000 de metri. Gospodăriile răzlețe, împrăștiate pe dealuri la distanțe de unul-doi kilometri, creează o imagine pitorească ce atrage mulți vizitatori.

La o răscruce de drumuri ce leagă gospodăriile localnicilor, vechea școală de lemn de brad stă mărturie trecutului mai animat al comunității.

“Nu am avut biserică și trebuia să mergem două – trei ore pe jos, până la cea din Luncani și chiar mai departe, la cea din satul Târsa. Dar a fost școală. S-a desființat însă, pentru că au mai rămas vreo opt familii și nu mai sunt copii.

Am fost aici la școală. Mă trimiteau părinții cu cărțile în traistă și, după ce terminam orele, plecam la oi. Acolo, puneam cărțile pe genunchi și învățam”, își amintește cu nostalgie un localnic vârstnic, potrivit

Satul Urșici continuă să atragă vizitatori. Turiștii sunt fascinați de peisajul spectaculos

Astăzi, clădirea școlii a devenit un punct de atracție pentru turiști, oferind un loc de popas și o perspectivă asupra vieții de odinioară. Cu toate acestea, accesul în Urșici rămâne o provocare. Drumul forestier, lung de aproximativ 10 kilometri, care urcă din valea Luncanilor, extrem de degradat.

“Data trecută când am venit la Urșici am lăsat mașina jos, la aproape șapte kilometri de primele case din Urșici, pentru că drumul era foarte rău, și am urcat în câteva ore până în sat. De aici am admirat, la apus, priveliștea dominată din depărtare de crestele Retezatului și ale Parângului.

Este un loc minunat. De această dată am avut mai mult curaj, crezând că drumul a fost reparat. însă a rămas extrem de rău. Este plin de făgașe, gropi, denivelări, cauzate de apele și de, probabil, utilajele exploatărilor forestiere”, spune o turistă din propria experiență., conform sursei.

găzduiește cei 10-12 localnici rămași, majoritatea vârstnici, care se confruntă cu provocări zilnice. Pe lângă drumul dificil, ei se luptă cu lipsa apei, fiind nevoiți să o aducă de la izvoarele îndepărtate, ascunse printre dealuri. Electricitatea este asigurată prin panouri solare, deși uneori nu este suficientă pentru nevoile lor.

Platoul Luncanilor, care găzduiește Urșici alături de satele Târsa și Cioclovina, se întinde pe aproape 10.000 de hectare în Munții Orăștiei. Zona este renumită nu doar pentru frumusețea sa naturală, ci și pentru importanța sa istorică. Este locul unde se găsesc cetățile dacice Costești, Piatra Roșie și Blidaru, precum și faimoasa Peșteră Cioclovina.