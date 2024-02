Satul din România cu oameni atât de bogați încât riști să te faci de râs dacă îți cumperi un Ferrari: ”Au zis de el că are mașina veche”

Un Ferrari parcat în fața unei vile cu pereți din sticlă, prin fața căreia trece o căruță trasă de un cal. Este o imagine care poate fi întâlnită zilnic în localitatea Certeze, considerată cel mai bogat sat din România.

Cum a ajuns Certeze cel mai bogat sat din România

Certeze și a devenit cunoscut în întreaga lume pentru arhitectura impozantă a caselor de aici și opulența afișată de sătenii de aici.

Paradoxal, localitatea Certeze duce lipsă de locuitori. Deși pe hârtie, aici sunt peste 3.000 de oameni, mulți dintre aceștia au ales . Așa se face că multe dintre uriașele vile de la Certeze au rămas pustii.

Secretul celui mai bogat sat din România

Cu câțiva ani în urmă, jurnaliștii de la Deutsche Welle au venit aici pentru a încerca să descopere secretele celei mai pitorești localități din România. Ei au relatat despre oamenii din Certeze că au plecat în țări precum Spania, Italia, Franța, Germania sau Marea Britanie, la început ca muncitori pe șantier sau vânzători de ziare.

Banii câștigați i-au investit în case și mașini, iar cei mai ambițioși dintre ei au ajuns să dețină propriile afaceri.

Un astfel de personaj este Patrick, proprietarul vilei și al mașinii din imagine. Potrivit publicației acesta a ajuns antreporenor la Paris, iar acum a ajuns să-i angajeze pe cei care odinioară râdeau de el că are o mașină veche.

Patrick din Certeze și-a luat Ferrari cu jante de 20.000 de euro

”A plecat de tanar, de jos, ca muncitor iar acum la 32 de ani are o companie care angajeaza alti oșeni la Paris.

Desi anul trecut a jurat ca nu se vine in vacanta acasa cu Ferrari-ul pt ca si-a distrus pe drumurile noastre jantele “de 20.000 euro”, nu s-a tinut de promisiune.

Ofticosii din sat au ras de el ca are masina veche, dar Patrick avea pregatita o mutare care sa-i lase pe toti cu gura cascata: amenajarea unui complex sportiv in Certeze, in care sa joace fotbal cand se intoarce in concediu, cu prietenii”, a povestit un locuitor din Certeze, pentru sursa citată.