Satul din România recunoscut ca o oază de sănătate. Stațiunea a renăscut de două ori de-a lungul istoriei

Satul din România, renăscut de două ori din propria cenușă, care a devenit o adevărată oază de sănătate se află într-unul din cele mai spectaculoase ținuturi ale țării: Bucovina.

Dorna Candrenilor, un pitoresc sat din județul Suceava, s-a transformat, din nou, pentru a doua oară în istoria sa, într-o stațiune turistică de neratat. Oamenii care ajung în Dorna Candrenilor se pot bucura de relaxare în natură. Pot avea parte și de spectaculoasele băi cu ape minerale și nămol. Nămolul și izvoarele de acolo au proprietăți terapeutice.

Despre beneficiile și a nămolului care e folosit în varii tratamente la Dorna Candrenilor a scris pentru prima oară un om de știință german. Naturalistul care a descoperit minunile de la Dorna Candrenilor a vizitat în anul 1778.

Din acel an până în 2024, satul din România devenit stațiune turistică a renăscut în două rânduri. Povestea localității care atrage din ce în ce mai mulți turiști este relatată într-o ediție specială a emisiunii ROVentura. Reportajul de călătorie e difuzat sâmbătă, 21 septembrie 2024, de la ora 14,

Dincolo de tratamentele cu ape minerale pentru persoanele care au probleme cu circulația sângelui sau vor, pur și simplu, să se relaxeze într-un loc idilic, Doina Candrenilor mai are multe lucruri cu care se poate lăuda.

Dorna Candrenilor are și propriul muzeu etnografic. Localitatea, renumită pentru încondeiatul ouălor, printre altele

Am putea spune că, pe lângă facilitățile balneo-climaterice, în cartea de vizită a comunei Dorna Candrenilor ar trebui trecut și folclorul. Reședința comunei are propriul ansamblu, „Doina”. Formația îi atrage an de an pe tinerii dansatori dornici să ducă tradiția mai departe.

Dorna Candrenilor s-a dezvoltat destul de mult, mai ales în ultimii ani. S-a înființat și un mic muzeu etnografic. Acesta cuprinde peste 150 de exponate de îmbrăcăminte, obiecte de interior țărănesc, de uz gospodăresc și pastoral.

Tot în acest mirific, o altă tradiție păstrată cu sfințenie este încondeiatul ouălor. Bătrânele satului sunt renumite în toată România pentru picturile deosebite pe care le fac, în miniatură, pe ouăle fierte, de Paște. Câteva din gospodinele de la Candreni au participat la festivalul încondeierii ouălor de la Ciocănești.