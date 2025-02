Satul în care toți cei 6.000 de locuitori stau pe aceeași stradă. Este denumit și „Mica Toscană”

Într-o localitate din Polonia, toți oamenii locuiesc pe aceeași stradă. Locația este virală pentru modul în care toți cei 6.000 de oameni conviețuiesc. Tot acolo se găsesc și afacerile și magazinele locuitorilor.

Casele sunt aliniate de-a lungul unei străzi

Satul Sułoszowa se află la aproximativ 29 de kilometri de unul dintre cele mai importante orașe istorice ale Poloniei, . Acolo, toate casele sunt de-o parte și de alta a unei străzi.

De asemenea, oamenii au în spatele locuințelor porțiuni de teren și numeroase grădini amenajate. Fotografiat din dronă, satul este înconjurat de și spații verzi.

Satul polonez este cunoscut și sub denumirea de „Mica Toscana”, potrivit . Toată lumea își cunoaște vecinii și în acest fel, s-a creat o adevărată comunitate.

„Viața aici este lentă și destul de liniștită, dar îmi place. Până nu am văzut pozele de sus, nu prea am apreciat cât de frumos este aici. Așa este de multe ori, oamenii nu apreciază ce e sub nasul lor”, a spus un locuitor din localitatea poloneză, potrivit publicației citate.

Adesea, locuitorii organziează tot felul de evenimente ce îi aduce împreună, în cadrul cărora au ocazia să socializeze mai mult și să asculte muzică. Aceștia sărbătoresc „Zilele Căpșunilor” sau „Zilele Cartofilor”.

„Avem Zilele Căpșunilor în care ne adunăm cu toții și gustăm noile culturi și cântăm muzică live. Avem și Zilele Cartofului în care facem același lucru. Dar oamenilor le place să bârfească. Și toată lumea știe pe toată lumea”, a declarat un locuitor.

Totuși, polonezii de aici sunt rupți de realitate deoarece nu dispun de o gară sau de transport în comun. Turiștii ajung destul de greu în această zonă, considerată „bijuteria ascunsă” a Europei.

De asemenea, vizitatorii pot ajunge în sat doar cu mașina personală, întrucât nu există taxiuri. Singurul autobuz care ajunge în sat pleacă de la Olkusz, o localitate aflată la 13 kilometri de Sułoszowa.