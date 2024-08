Satul turistic din România unde te poți caza cu doar 130 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus în preț. Are peisaje superbe, aer curat și locuri bune de mâncat. Călătorii au parte de un sejur pe cinste în această regiune a țării.

Satul istoric în care turiștii români achită 130 de lei pe noapte pe , cu mic dejun inclus. Priveliștea este spectaculoasă și aerul este rarefiat. Vizitatorii care au ajuns deja aici au rămas impresionați de natura înconjurătoare și de ospitalitatea oamenilor.

Călătorii găsesc foarte multe locuri bune în care pot savura preparate culinare delicioase, în timp ce arhitectura este una veche, care merită admirată. Localitatea a fost atestată documentar începând cu anul 1311.

Pe 16 iulie 1973, alături de alte 13 localități, ajungea să fie declarată de autorități de interes turistic, fiind denumit „sat turistic”. Se numește Sibiel și se găsește în mărginimea Sibiului, care a devenit un punct de atracție pentru multă lume.

În weekendul prelungit de Sfânta Maria turiștii au luat cu asalt cazările din țară și de peste hotare. Pentru a se bucura de un sejur plăcut în acest sat au scos din buzunar sume foarte mici pentru o singură noapte de cazare.

„O noapte de cazare cu mic dejun inclus, undeva la 130-150 de lei de persoană”, a declarat Aurel Pau, preşedintele Asociaţiei Sibiel, despre satul turistic Sibiel, pentru publicația .

Sibiel, satul turistic pe placul oamenilor

Sibiel este o localitate componentă a orașului Săliște din județul Sibiu, Transilvania. Satul este cunoscut în limba germană drept Budenbach sau Biddenbach, iar în maghiară este știut ca și Szibiel. Se mândrește cu câteva lucruri care-l fac special.

Mai exact, este prima localitate rurală turistică din România care a câștigat cea mai importantă distincție care se acordă în turismul mondial, Golden Apple. În plus, deține un muzeu unic în lume, cu icoane pe sticlă.

Muzeul de Icoane pe Sticlă „Pr. Zosim Oancea” are două clădiri, situate la câțiva metri una de alta, între Biserică și cimitir, la intrarea în sat. Construirea clădirii i se datorează unui preot care a fost susținut pe plan material de locuitori și de alți donatori.

De asemenea, Sibiel are aer curat și peisaje care îți taie răsuflarea. În plus, turiștii pot vizita și alte obiective de interes, cum ar fi Biserica Sfânta Treime, ridicată în sec. XVIII. Lăcașul de cult are un valoros decor pictat. În trecut a existat și o Mănăstire, care azi este rezervație arheologică.

Aceasta datează din sec. XIV, fiind distrusă în anul 1786. Mai mult, în Sibiel există o relicvă a spiritului de jertfă. Monumentul Eroilor Români este, de fapt, o cruce din lume cu incizii ornamentale ridicată în amintirea eroilor căzuți în războiul de independență.

Cei care doresc să o vadă trebuie să intre în curtea bisericii din localitate. Anterior a fost amplasată în fața clădirii Pomana, care acum nu mai există. Are o înălțime de 2 metri, fiind dezvelită în anul 1877 și restaurată în anul 1960.

Pe lista obiectivelor se mai află râul cu apă rece din localitate, troițele care sunt monumente istorice și căminul cultural. Casele de lemn sunt, de asemenea, imortalizate în imagini de numeroși turiști români și străini.