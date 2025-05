Satul unic în lume, unde toți cei 6.000 de oameni stau pe aceeași stradă. Unde se află și cum decurge viața aici

Satul unde întreaga populație locuiește pe aceeași stradă. Deși pare greu de crezut, cei 6.000 de oameni sunt fericiți și spun că nu ar schimba nimic la viața lor.

Satul unde toți oamenii locuiesc pe aceeași stradă

Într-o lume în care din ce în ce mai multe persoane preferă să stea cât mai departe de vecini, un sat este excepția. Așezarea din Europa pare desprinsă din filme, însă, este cât se poate de reală.

Satul unde toți cei și este unic la nivel mondial. Așezarea a devenit faimoasă datorită configurației neobișnuite, dar și datorită stilul de viață al oamenilor de aici.

Cea mai lungă stradă rurală din lume se află în sudul Poloniei. Satul de numește Sułoszowa și mai este cunoscută și sub numele de Mica Toscana, datorită peisajului.

Strada rurală se află la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de Cracovia și are o lungime de 9 kilometri. De o parte și de alta a drumului, oamenii și-au ridicat case, iar în spatele lor se află adevărate gospodării.

Cum trăiesc localnicii din Sułoszowa

, concept ce poartă numele în germană de ”Strassendorf”. Se pare că această formă de așezare a apărut că urmare a nevoii de comunicare, dar și de acces facil la terenurile agricole.

Ceea ce pentru unii pare greu de imaginat, pentru polonezii din Sułoszowa este realitatea zilnică. Cei 6.000 de oameni de aici s-au obișnuit cu acest stil de viață și spun că nu ar renunța la el pentru nimic în lume.

”Nu aș schimba acest loc cu nimic altceva. Are farmecul lui. Fiecare casă are câte o fâșie de teren și fotografiile arată frumos. Unul are cereale, celălalt are rapiță, iar al treilea are altceva. De sus, culorile se văd frumos.”, a spus un localnic, potrivit

În Sułoszowa, localnicii nu doar că trăiesc aproape unii de alții, dar organizează și diferite evenimente, care îi ajută să socializeze. Printre cele mai cunoscute evenimente locale se numără ”Zilele Căpșunilor” și ”Zilele Cartofului”, unde localnicii se adună pentru a celebra recoltele bogate.