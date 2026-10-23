„Sava pleacă de la Craiova în iarnă”. Toate detaliile transferului. Exclusiv

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Universitatea Craiova ar putea rămâne fără Răzvan Sava în perioada de transferuri din iarnă! Giovanni Becali a anunțat, în exclusivitate la Giovanni Show, că portarul împrumutat de la Udinese se va întoarce în Italia. Impresarul a oferit detalii despre contractul fotbalistului, salariul pe care îl încasează și variantele pe care le-ar putea avea după despărțirea de olteni. Potrivit lui Becali, clubul italian nu va avea probleme să îi găsească o nouă echipă.

Giovanni Becali anunță plecarea lui Răzvan Sava de la Universitatea Craiova: „Se întoarce în Italia”

. Portarul român, aflat sub contract cu Udinese, ar urma să revină în Italia în perioada de mercato din iarnă, potrivit informațiilor prezentate de Giovanni Becali.

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Impresarul a explicat că Udinese controlează situația contractuală a fotbalistului și a sugerat că gruparea din Serie A ar fi luat măsuri pentru a-și proteja investiția înainte de împrumut: „Sava e împrumutat, mai are un an, mi se pare. Eu cred că Udinese, înainte să-l împrumute, i-au mai adăugat un an-doi. Cu cei de acolo nu poți face ce vrei tu. El are contract de câteva sute de mii de euro acolo, se întoarce în Italia. Sava pleacă de la Craiova în iarnă”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Ce salariu are Răzvan Sava la Udinese și cât plătește Universitatea Craiova

Giovanni Becali a vorbit și despre situația financiară a lui Răzvan Sava, susținând că portarul beneficiază de un contract consistent la Udinese. Potrivit impresarului, remunerația fotbalistului se ridică la câteva sute de mii de euro, iar .

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„Trebuia să cântărească totul când a venit în România. El s-a gândit că ar putea să joace, că ia ceva din ce îi dă Craiova, că și Craiova îi dă 30% din contract sau jumătate, nu știu exact. El are contract de câteva sute de mii de euro bune”, a mai explicat Giovanni Becali.

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Giovanni Becali este convins că Răzvan Sava nu va duce lipsă de variante dacă va reveni la Udinese în iarnă. Impresarul a indicat inclusiv posibilitatea unui nou împrumut, de această dată la o formație din Serie B, unde portarul ar putea avea șansa de a evolua constant: „Și, de acolo, poate îl împrumută în altă parte, nu se știe, la Serie B. Udinese îi găsește echipă fără probleme”, a spus Giovanni Becali.