Savehof – CSM București se joacă acum în etapa 4 din grupele Ligii Campionilor. Start excelent pentru ”tigroaice”

Meciul Savehof – CSM București are loc duminică, 1 octombrie, cu începere de la ora 15:00, în cadrul etapei a 4-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. După primele trei etape CSM, una dintre marile favorite la Final Four și chiar la câștigarea trofeului, are numai două puncte, , pentru că apoi a pierdut la Bietigheim și Suedezele sunt ultimele, fără a fi reușit să ia vreun punct, dar au pierdut la diferențe destul de strânse.

Unde se joacă meciul Savehof – CSM București

Confruntarea Savehof – CSM București se desfășoară duminică, 1 octombrie, de la ora 15:00 în impresionanta sală Partille Arena, care pentru evenimentele din sport ajunge la 4000 de locuri iar pentru concerte capacitatea crește până la 5500 locuri. Aici își desfășoară partidele de acasă ambele echipe ale clubului Savehof, cea masculină și cea feminină.

ADVERTISEMENT

Savehof este unul dintre cluburile cu vechime din handbalul suedez și are numeroși suporteri, în special echipa masculină, care nu se manifestă nicicum precum nordicii, fiind destul de expansivi atât ca tonalitate cât și ca atitudine, un adevărat al optulea jucător care insuflă energie echipei. De la București vor fi probabil puțini suporteri dar CSM ar putea avea un oarece suport din partea românilor stabilți sau care muncesc în Suedia.

Cine transmite la TV partida Savehof – CSM București

Partida Savenhof – CSM București se joacă duminică, 1 octombrie, de la ora 15:00, în Partille Arena din localitatea suedeză Partille, în etapa a 4-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin și va fi televizată pe canalele Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 3. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Mare favorită la a termina pe unul dintre primele două locuri din grupă CSM se vede aruncată tocmai pe locul 5, după cele două eșecuri la rând. Acum are imensă nevoie de victorie pe terenul uneia dintre cele mai slabe echipe din grupa de Liga Campionilor pentru a începe apoi urcușul mult așteptat.

Cine este Savehof, adversara lui CSM București în etapa a 4-a a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin

Savenhof este un club suedez de handbal, care are secțiuni atât la masculin cât și la feminin. Clubul a fost înființat în urmă cu 73 de ani. Locația este micuța localitate Partille, care este un fel de suburbie din Goteborg. La feminin echipa a reușit să câștige titlul de campioană de 16 ori, record absolut, reușind opt succese consecutive între 2009-2016.

ADVERTISEMENT

Antrenorul echipei este Jesper Ostlund. Pe plan european Savenhof nu are rezultate spectaculoase. Lotul este alcătuit în mare măsură din jucătoare autohtone, cărora li s-a adăugat una dintre cele mai iubite handbaliste care a evoluat în două rânduri la CSM, Carmen Martin plus alte două jucătoare daneze.

Cote la pariuri la jocul Savehof – CSM București

CSM București a pornit excelent, victorie clară acasă cu Odense, dar apoi s-a dezumflat, cu eșecuri la Bietigheim și acasă cu Gyor. Urmează deplasarea din Suedia, pe terenul lui Savehof și pentru casele de pariuri este genul de meci fără istoric, elevele lui Adi Vasile primind o cotă nici măcar modica, aproape inexistentă, 1,07 în timp ce gazdele au cotă de 12,50. Șansă dublă 1X are și ea cotă haluncinantă: 6,50.

Este pentru a doua oară când cea mai bună echipă din handbalul feminin românesc o are adversară pe Savehof, tot într-un meci din Liga Campionilor. S-a mai întâmplat în 2015, deci cu opt ani în urmă și CSM s-a impus cu mare lejeritate în abele partide: 22-17 la București și 27-18 în Suedia, la Partille.