Saveta Bogdan a răbufnit după ce s-a spus că ar avea datorii: ”Nu știu de ce vorbesc de rău de mine”

Saveta Bogdan, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară, a răbufnit la adresa unor colegi de breaslă, după ce în spațiul public s-a vehiculat că ar avea datorii și că ar fi bolnavă.

Saveta Bogdan, scoasă din minți. Ce le-a transmis celor care spun că are datorii și că este bolnavă

Cântăreața de folclor în vârstă de 76 de ani neagă faptul că are probleme financiare și a subliniat că, dimpotrivă, are pensie, bani în bancă și săptămânal evenimente.

”Vorbesc cârcotașii, probabil colegi de-ai noștri că n-are cine că eu sunt amărâtă, că n-am pensie, că nu știu ce. Dragii mei, nu sunt nici amărâtă, am pensie, am și bani la bancă, am tot ce-mi trebuie.

Am zugrăvit casa și într-adevăr costă zugrăvelile astea, dar nu mă vait pentru că mi-am făcut o casă foarte frumoasă.

În fiecare sfârșit de săptămână am evenimente, nu există săptămână să nu am eveniment”, a spus Saveta Bogdan pentru Antena Stars, scrie

Saveta Bogdan: ”Am tot ce-mi trebuie, nu îmi lipsește nimic”

Solista a dezvăluit că au fost persoane care au vrut să o viziteze la spital, după ce la urechile lor

Saveta Bogdan spune că este sănătoasă și nu înțelege scopul minciunilor care au fost lansate. Artista de muzică populară punctează că nu duce lipsă de nimic.

”Eu cânt, sunt sănătoasă, mă face că sunt bolnavă, a vrut să vină lumea pe la spital să mă caute. Eu nu știu cum poate să inventze atâtea minciuni oamenii ăștia.

Nu știu de ce vorbesc de rău de mine, nu îi înțeleg. (…) Am tot ce-mi trebuie, nu îmi lipsește nimic”, a mai transmis Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan este una dintre cele mai cunoscute și iubite interprete din folclorul românesc. Are 76 de ani și provine din Sângeorz-Băi.

Saveta Bogdan a fost căsătorită de două ori. Primul soț i-a decedat pe când ea avea doar 20 de ani, iar

În prezent, artista ar avea o relație cu un avocat, dar nu a vrut să mai audă de căsătorie. Totodată, este mama unei fete care locuiește în SUA.