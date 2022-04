Saveta Bogdan a văzut moartea cu ochii: “Ai mei au crezut că am murit, deja chemaseră femeile să descânte”

Saveta Bogdan a văzut moartea cu ochii la numai doi ani jumate când, în loc de apă, a băut palincă și a fost dusă imediat la reanimare.

Saveta Bogdan, la un pas de moarte: “Am stat în comă două nopți și două zile”

Cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan și deschide sufletul într-un interviu sincer și emoționant acordat, în exclusivitate, pentru FANATIK. Ne povestește cum era să moară la numai doi ani jumate și cum se refugia în nucul din curtea casei atunci când făcea vreo trăznaie. Își aduce aminte cum și-a cunoscut ambii soți și ce fel de mama a fost pentru Cătălina, fiica ei. Cântăreața Saveta Bogdan povestește și cât de frică i-a fost să vină, la numai 16 ani, singură în Bucureșți și motivele pentru care nu s-a măritat a treia oară cu bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire de peste 20 de ani.

Știu că ai avut niște probleme de sănătate. Cum te simți acum, ți-ai revenit?

-Da, am avut niște perioade mai grele. Acum mă simt bine, am toate analizele făcute. Încerc să ascult de doctori și să nu mai mănânc sărat.

“Veneau oamenii la tata să mă pârască pentru că eram foarte băiețoasă”

Cum era fetița Saveta Bogdan? Cuminte sau nebunatică?

-Făceam multe trăznăi în copilărie. Mă dădeam cu bicicleta, mă loveam de toți oamenii. Făceam numai tâmpenii, mă urcam în nuc când făceam rele ca să nu mă prindă și să nu mă vadă nimeni. Veneau oamenii la tata să mă pârască, pentru că eram foarte băiețoasa. Și, când mă striga tata, nu mă dădeam jos pentru nimic în lume. Eram ca o veveriță. Apoi mi-am crescut frații, am fost opt cu toții, patru fete și patru băieți. Eu am fost a doua născută, deci am avut multă responsabilitate cu cei mai mici.

Saveta Bogdan își aduce aminte de primul concert: “Am furat ouăle de la cloșcă să-mi pot lua bilet”

Țin minte că, într-o zi, a fost un spectacol foarte mare, cânta și Maria Lătărețu și Ioana Radu, iar eu doream mult de tot să le văd. Acum fiind mulți, ne era greu pentru că nu aveam bani. Dar aveam multe păsări, găini, rațe. Așa că am furat ouăle de la cloșcă, le-am vândut la magazin și, cu banii luați pe ele, mi-am luat bilet.

Cum a fost când i-ai spart capul omului de la primărie?

-Daaa, îmi amintesc perfect. M-a trimis mama cu oile la păscut și le-am scăpat în trifoi. Pe vremea aia nu aveai voie să le scapi în trifoi, așa că cei de la primărie au amendat-o pe mama pentru fapta mea. De supărare am fugit acasă, m-am urcat în nuc și, când a trecut omul de la primărie pe acolo, i-am aruncat o piatră în cap și i-am spart capul.

“Am stat în comă. Ai mei au crezut că am murit”

Dar cea mai gravă am făcut-o când aveam doi ani jumate. La noi palincă se făcea la cazan. M-am dus, am pus gura la țeavă și am băut, crezând că e apă. După ce am înghiți câteva guri am stat frumos în comă două nopți și două zile, la spital. Ai mei au crezut că am murit, deja chemaseră femeile să descânte, să–mi facă frecții. Erau siguri că voi muri. Mi-am revenit până la urmă dar, de atunci, nu mai pot să beau absolut nimic, nici măcar o gură de bere.

Cum erau părinții tăi? Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la ei?

-Părinții mei erau oameni buni, de la țară. Ei credeau doar în animalele din curte, pentru că tot ce aveam pe masă de la animalele noastre venea. La țară la mine am învățat să fac mămăligă cu o mână, pentru zece oameni. Mama m-a învățat să fac și ciorbe, să țes la război.

Moral, m-au învățat în primul rând să fiu corectă, să nu mint, să nu-mi pese de ce se întâmplă în curtea altuia. Să nu mă împrumut de la nimeni cu bani, banii mei să fie doar în portofelul meu. M-au învățat să nu mă cert niciodată. Eu am fost mai mult fata bunicii decât fata lor. Asta și pentru că bunica mi-a dat numele ei, Saveta.

“La 16 ani am făcut primele mele înregistrări la radio”, își amintește cântăreața

Când ți-ai dat seama că muzica este vocația ta? Când ai cântat prima dată?

-Muzică am cântat de la cinci ani. Aveam o profesoară de muzică la școală, mă îndrăgea foarte mult. Primele mele cântări au fost la serbări, apoi la căminul cultural din Sângeorz băi. Apoi am debutat la concursuri de cântat întâi pe raion, apoi pe regiune. La Cluj am întâlnit-o pe Elena Vicică. Ea m-a îndrumat spre Bucureșți, să vin să-mi înregistrez niște piese. Am cunoscut-o la 12 ani și la 16 ani am făcut primele mele înregistrări la radio.

Saveta Bogdan și prima “întâlnire” cu Bucureștiul: “M-am dat jos din tren și doi milițieni băteau o doamnă”

Nu ți-a fost teamă când ai venit singură în Bucureșți?

-Mi-a fost de-a dreptul frică când am venit în Bucureșți, chiar dacă lumea era puțin mai bună, nu ca acum. Mai greu a fost să mă lase tata să plec, nu mai avea cine să aibă grijă de frați. Îmi aduc aminte că m-am dat jos din tren, la gară, și doi milițieni băteau o doamnă. M-am oprit, șocată, și am întrebat de ce o bat. Asta a fost prima mea întâlnire cu acest oraș, la 16 ani. Niciodată nu mi-a plăcut Bucureștiul, este prea poluat. Am înregistrat repede și m-am întors la mine acasă, la Sângeorz băi.

“Am fugit acasă pentru că aveam un drăguț acolo după care eram înnebunită”

Cum ți-ai cunoscut primul soț?

-După trei luni m-au chemat înapoi în București, îmi aprobaseră să trag șapte piese. Am înregistrat și am fugit acasă, pentru că aveam eu un drăguț acolo după care eram înnebunită. Copil de la țară, ce știam eu…m-am îndrăgostit de el, aveam 16 ani și câteva luni. Mama nu m-a lăsat cu el, a spus că vine dintr-un neam de bețivi, că n-o să fie bine. Până la urmă am fugit cu el și ne-am căsătorit pe la 18 ani. Numele lui îl port, Bogdan. Și așa am rămas. Am stat vreo patru ani împreună, dar relația a început să se strice pentru că s-au băgat părinții între noi. Am hotărât să plec la București și să-l las. Și nu m-am mai întors acasă.

Și așa ai decis să rămâi în București.

-Până la urmă, da. M-am angajat la o fabrică de produse zaharoase. Munceam și cântam, asta era viața mea. Tot în București l-am cunoscut pe al doilea soț al meu. Aveam aproape 20 de ani când l-am întâlnit. Era la facultate, la ASE, anul 3, și am fost invitată să cant la un bal de boboci acolo. La final am primit o diplomă și un buchet de flori cu un bilet înăuntru. Scria că își dorește să mă întâlnească pentru că îi place foarte mult de mine.

Saveta Bogdan își amintește ce-i spunea mama ei despre băieții din București: ”Sunt vagabonzi și păcălesc fetele”

Mie îmi era frică de băieții din București, mama mi-a spus că sunt vagabonzi și păcălesc fetele. Așa că, pentru început , nu i-am dat atenție. Am vorbit șapte ani cu el înainte să ne căsătorim. Și aici a fost o problemă, pentru că părinții lui nu mă vroiau deloc pentru că eram cântăreața. Cu al doilea soț am avut-o pe Cătălina mea.

Îți mai aduci aminte de vreo întâmplare de pe scenă?

-Nu am cum să uit. Era un 23 august și cineva mi-a dat, pe scenă, un pui de găină să-l duc acasă. Evident că l-am luat și am plecat cu el acasă. L-am băgat într-o căciulă, să-i fie cald, și am început să am grijă de el. Până la urmă puiul a răcit, a făcut bronhopneumonie, cu toată căciula mea. L-am luat, l-am dus la veterinar și s-a făcut bine. Mă învățasem cu el, venea după mine peste tot. Făcea murdărie peste tot prin casă, dar nu-mi păsa. I-am pus numele Pica, era găină până la urmă, și s-a făcut mare și frumoasă. A trebuit să plec într-un turneu și am fost nevoită să o dau. Ne-am despărțit cu lacrimi în ochi, a strigat după mine. Mi-a rămas o amintire foarte frumoasă, îmi era foarte dragă.

Ce sfaturi le dă Saveta Bogdan femeilor abuzate : “Dacă primesc și a doua palmă, să plece”

Având în vedere că ambii soți ai tăi au fost violenți, ce sfaturi le-ai da tinerelor la început de drum, dacă dau peste asemenea bărbați?

-Eu le sfătuiesc să aibă serviciu, să își termine studiile, să țină bine de portofelele lor personale și să nu se dea pe mâna bărbatului. Ei sunt buni, în general, dar nu trebuie să stăm la mâna lor. O femeie care se descurcă în viață și nu depinde de bărbat n-o să stea să fie abuzată.

După prima palmă primită, dacă-l iubește atunci să îl ierte. Dar dacă se întâmplă și a două oară să plece, pentru că nu mai există cale de întoarcere. Eu nu am stat bătută și chinuită, am plecat. Nu am putut să stau și să îndur bătaia.

De ce nu te-ai recăsătorit cu cel alături de care ești, de ani de zile, liniștită și fericită?

-Nu mai vreau, nu mai am încredere. Cred că toți caută numai bani, menaj, gătit. Toți mă cred bogată, dar eu sunt doar un om normal. A treia oară nu mă mai mărit, orice ar fi. Suntem împreună de 20 de ani și cred că e mai bine așa. Nu mai pot să am încredere în niște acte. Dacă le faci, bărbații se cred stăpânii tăi, se poartă urât cu tine. Am învățat că mai răruț e mai drăguț.

El este în bărbat înalt, frumos, m-a învățat foarte multe lucruri pentru că este avocat. Este foarte deștept și asta îmi place cel mai mult la el. Dar nu vreau să mă mărit pentru că nu mai vreau să spăl și să calc pentru nimeni.

“Am regretat foarte mult că nu am făcut doi copii”

Ce fel de mama ai fost și ești pentru Cătălina?

-Nu i-am dat niciodată vreo palmă. Când era bebeluș țin minte că, până la trei ani jumate, se trezea în fiecare noapte la 2.30. Eream disperată după ea. O luam peste tot. Mergeam la mare să cânt cu Gică Petrescu și pe ea o lăsăm cu el când cântam eu. După care urca cu mine pe scenă. Cred că am și exagerat uneori. Dar am făcut asta pentru că era singurul meu copil. La un moment dat am regretat că nu am făcut doi copii. M-a ajutat soacra până la un moment dat dar, când a mai crescut Cătălina, o enerva, așa că am stat doar eu cu ea, pentru că am avut foarte multă răbdare.

De multe ori ai spus că vrei să rămâi acolo definitiv. Ce te oprește? Dacă decizi să nu te mai întorci în România, ce se va întâmpla cu relația ta?

-Publicul meu mă oprește, televiziunile, îmi este atât de dragă țara mea, este atât de frumoasă, nu pot să plec și s-o las. Nu sunt în stare să renunț la casa mea, am un fix cu casa mea. Cătălina insistă foarte mult să mă mut in America. Iar relația mea…îmbătrânim, nu mai este ca la început. Nu știu dacă ar veni după mine pentru că și el iubește foarte mult România. Până la urmă este vorba despre o relație, nimic mai mult, nu implică ceva de viitor. E frumos să te întrebe cineva ce mai faci, să vină cu flori, dar nu este o relație de viitor.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în disputa cu Elena Merișoreanu? Cum mai stă acum situația?

-Nu a fost ceva serios. Până la urmă ne-am înțeles, am reușit să facem pace. Am rămas prietene în continuare,, acum ne vedem destul de des.

Cântăreața își aduce aminte de cel mai rău moment din viața ei

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta?

-Când am plecat din Sângeorz băi. Am fost foarte necăjită că-mi las satul meu, că plec. Nu știam nimic despre lume, îmi era în permanență dor de casă. Nu puteam să stau departe de familia mea, mergeam mereu acasă să-i văd. Îmi era dor de mama, de tata, de frații mei. Nu suportăm să plec fără ei undeva. Până la urmă toată viața am dus dorul de părinți. Iar când au murit, și mai rău mi-a fost.

Când ai a vut primul episod paranormal?

-Primul l-am avut cu mama. Era frig în casă și am dat drumul la aerotermă. De oboseală, am adormit și am uitat s-o opresc. Tocmai murise mama și, înainte să adorm, țin minte că m-am gândit: Doamne, dacă adorm, să mă treziți, să nu mor în somn. Și am auzit o pocnitură așa de mare în ușa încât m-am trezit și am știut imediat că a fost spiritul mamei care m-a ajutat.

“Asta a fost cea mai mare lovitură din viața mea”

Și al doilea bănuiesc că este legat de fratele tău.

-Așa este. Al doilea episod a fost cu fratele meu care M-am dus la el la spital, dar nu știam că este atât de grav bolnav, pentru că el s-a ascuns de mine, a luat o hepatită de la stomatolog și nu mi-a spus nimic. Am ajuns la spital, după operația lui, și m-am dus direct la șefa de salon s-o întreb de el. Mi-a spus: “Doamna Saveta, trebuie să va pregătiți pentru ce e mai rău, fratele dvs are hepatită B și nu s-a tratat deloc”. Am făcut un șoc pentru că mi-a spus că-n orice zi poate muri. Asta a fost cea mai mare lovitură din viața mea.

Am fost la el într-o vineri. Și sâmbătă dimineață, la ora 9.25, am deschis geamul. Iar pe geam mi-a apărut un abur în formă de petală de trandafir. I-am auzit vocea fratelui meu. Am știut că a murit. Peste 2 minute m-a sunat nepoata mea, de la spital, și mi-a confirmat.

“Am o pensie de 1.793 de lei, după 60 de ani de cântat”

După o viață de muncă, ce bani ia un cantaret de muzica populara?

-Eu am 25 de plăci de vinil scoase și 5 cd-uri. Dacă trăiam în altă țară, nu mai trebuia să muncesc niciodată, doar să-mi văd de viața mea și să mă distrez. Dar aici nu suntem deloc apreciați, suntem plătiți foarte prost, ni se da dreptul nostru foarte vag. Am o pensie de 1.793 de lei, după 60 de ani de cântat și venit acasă numai la 2,3 noaptea. Dumnezeu e bun însă, îmi mai pică și mie cântări ici, colo. Eu zic că sunt norocoasă, alții au pensii și mai mici. Îmi pare rău să spun că artiștii nu sunt apreciați deloc. Dumnezeu să mă țină sănătoasă, să pot să mai cant. Doar cu pensia aș muri de foame. Cătălina mă ajută mereu, dar i-am zis că deocamdată nu este nevoie, sănătoasă să fiu să mai pot.

Saveta Bogdan, despre răutăți: “Am fost invidiată și mâncată de toate cele”

Cum ai reușit să faci față, psihic, răutăților și nedreptăților din această branșă?

-Eu am 60 de ani de carieră și, la început, mă consumam foarte tare. Veneam în fiecare seară acasă și plângeam. Acum nu mai dau importantă, să zică ce vor și să facă exact ce vor. Oamenii trebuie să înțeleagă că asta e viața mea și cu asta basta. Cânt, particip la emisiuni și oamenii mă opresc pe stradă ca să facă poze cu mine. Când am stat doi ani cu masca pe față, publicul m-a rescunoscut după voce. Acum am scăpat de mască și fac poze pe unde mă nimeresc, în autobuz, pe stradă, la piața obor. Nu-mi pare rău de răutățile care s-au spus, am fost invidiată și mâncată de toate cele. Dar Dumnezeu m-a răsplătit. Anul trecut am reușit să scot un cd nou de exemplu. Mi-am dat seama într-o zi că este o prostie să vin acasă și să plâng, lumea oricum nu se va schimba niciodată.

Ai primit deja steaua de pe aleea celebrităților? Că urma să fie gata în martie.

-Mi-a zis Cătălina că e încă zăpadă acolo, în America. Cum se face frumos se duce să întrebe. Ei m-au vrut pe mine, eu nu le-am zis nimic. O să-mi scrie numele în Greenlake, pe Aleea Celebrităților. Acolo vin numai oameni bogați care, chiar dacă nu înțeleg ce cant eu, se distrează și dansează cu toții. Este o stațiune superbă si sper să am și eu o stea cu numele meu.

Ce proiecte ai pentru 2022?

-Am multe proiecte. În primul rând vreau să mă duc la fata mea, pentru că nu am mai văzut-o de mult și mi-e dor de ea. Apoi îmi doresc să ajung în Japonia și în China. Până acum am reușit să vad treizeci de țări dar pe astea două nu le-am vizitat încă.