Saveta Bogdan are probleme de sănătate. Cântăreața a ajuns pe mâna medicilor: “Nu îmi permiteam să plătesc RMN”

Cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima vreme. A avut dureri de cap și de coloană și a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicului. După consult, i-a fost recomandat un RMN, pe care l-a făcut astăzi, 3 august.

Saveta Bogdan, probleme de sănătate! De ce a trimis-o medicul la RMN

Saveta Bogdan trăiește dintr-o pensie mică, după o viață de muncă, în valoare de 1.200 de lei. Spune că are noroc că Dumnezeu i-a dat har să cânte și, astfel, își completează veniturile. Acum, artista se pregătește să plece pe litoral pentru trei zile, acolo unde a fost invitată să filmeze. Saveta Bogdan se va caza la o prietenă din Constanța și spune că nu își permite să-și cheltuiască pensia mică la hotel. De altfel, ne-a mărturisit că și la investigații medicale merge cu bilet de trimitere de la medicul de familie.

ADVERTISEMENT

”Mă pregătesc să ies pe ușă. Merg la centrul medical Esmerald să fac un RMN. Cu biletul de familie de la medic am scutit 700 de lei. Atât m-ar fi costat, dar eu am pensie mică și nu îmi permiteam să dau atâta pe RMN. M-a durut foarte tare, zilele acestea, în zona cefei. M-a consultat un medic și a spus că am spondiloză”, a declarat, pentru FANATIK, Saveta Bogdan.

Pleacă la mare și se cazează la o prietenă din Constanța

Saveta Bogdan va pleca pentru trei zile la mare și, nu îi permite să se cazeze la hotel, va sta la o prietenă din Constanța.

ADVERTISEMENT

Cântăreața de muzică populară nu a făcut niciodată vreun secret din faptul că încasează o pensie de numai 1.200 de lei, sumă despre care spune că abia îi ajunge să își plătească facturile. Artista se află și printre pensionarii care au primit vouchere sociale. Saveta Bogdan mai primește de la UCIMR (Asociația Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România – n.r.) suma de 600 de lei, dar chiar și așa abia se descurcă.

”Știu că la mare este scump, prețurile sunt foarte mari, dar eu voi sta la o prietenă din Constanța. Nu îmi permit să plătesc pentru o cameră scumpă la hotel. Plec pe data de 9 august și stau până pe 11 august. Voi filma pentru două televiziuni și așa stau și eu puțin pe litoral”, susține cântăreața de muzică populară.

ADVERTISEMENT

În septembrie își așteaptă fata din America

Saveta Bogdan ne-a mărturisit că, peste o lună, își așteaptă fiica, pe Cătălina, care este stabilită de ani de zile în Statele Unite, să vină în România. Interpreta spune că acela este momentul în care

”Cătălina, fata mea, va veni în țară pe data de 24 septembrie. Îi trec apartamentul pe nume. Este singurul meu copil. Îi fac act de donație. Este mai bine așa, căci nuse știe niciodată ce se întâmplă”, a mai declarat artista.

ADVERTISEMENT

Saveta Bogdan, în conflict cu vecina

Cântăreața de muzică populară ne-a dezvăluit că a mai rezolvat o problemă care o apăsa: și-a zugrăvit apartamentul din Zona Moșilor, în care stă de ani de zile. Artista susține că a fost inundată de mai multe ori de vecina ei, iar baia locuinței arăta cel mai rău.

ADVERTISEMENT

”Am reușit să zugrăvesc. Din fericire am găsit pe cineva care mi-a zugrăvit locuința repede. Nu a durat mai mult de o săptămână și nu m-a costat nici mult. Apartamentul meu are două camere. Una dintre camere a costat 800 de lei, cealaltă, 900 de lei. Dar să știți că cine mi-a zugrăvit casa este o femeie, nu un bărbat. Și a ieșit foarte frumos. În baie am fost inundată de multe ori de o vecină și chiar i-am atras atenția să nu mă mai inunde, acum că am baia proaspăt zugrăvită. Știu că țevile sunt vechi, dar eu pe ale mele le-am schimbat, ca, la rândul meu, să nu inund vecinii”, a mai declarat, pentru FANATIK, Saveta Bogdan.