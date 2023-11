Saveta Bogdan, dezvăluiri toride despre iubit: “Nu-mi lipsește nimic”

Saveta Bogdan, sinceră cum o știm, a dat totul din casă. În interviul exclusiv pentru FANATIK, îndrăgita artistă de muzică populară a făcut dezvăluiri fără precedent despre iubitul avocat. În plus, interpreta cu râs molipsitor ne-a povestit și care au fost cele mai dificile momente care au marcat-o în viață.

Saveta Bogdan, secretul popularității: “Sunt mereu veselă”

Sunteți considerată una dintre cele mai simpatice artiste de muzică populară de la noi. Credeți că lumea vă iubește datorită personalității dumneavoastră efervescente?

ADVERTISEMENT

– Pentru că am o energie foarte bună, sunt veselă, râd mereu. Eu sunt foarte populară, stau de vorbă cu toată lumea. Nu mă feresc. Oricine mă întreabă, vorbesc. Dacă văd un sărac pe stradă, îi dau. Chiar dacă mâine nu mai am bani nici de pâine, eu îi dau, cât am. De aceea mă iubește lumea.

Cum de ați reușit să rămâneți atât de sinceră în industria asta, unde multă lume se ferește să vorbească deschis?

ADVERTISEMENT

– Se ferește pentru că lumea s-a înrăit acum. Eu sunt sinceră, ce mi-e în gușă, și-n căpușă. Eu spun în față ce am de zis. Nu mă feresc de nimeni, nu jignesc oameni, le vorbesc cât pot de frumos. Ajut și tinerii interpreți.

Le explic cum pot să reușească în muzică. Dacă cineva mă oprește pe stradă, eu mereu fac poze. Nu mă feresc de nimeni și stau de vorbă cu toată lumea. Am râsul acesta contagios, care place tuturor.

ADVERTISEMENT

Saveta Bogdan, despre relația cu avocatul misterios: “El mi-a fost alături la divorț”

Ați vorbit în trecut despre situația dumneavoastră amoroasă și știu că aveți o relație cu un avocat? Cum vă înțelegeți?

– E o treabă de mulți ani. El nu e în domeniul meu, nu vrea să îi spun numele și nici să mă afișez cu el pe undeva. Eu am luat un premiu de curând de la ambasada Turciei. M-au apreciat mult, le-a plăcut de mine. Și mie mi-a plăcut de un turc și l-am pupat pe obraz.

ADVERTISEMENT

Lumea e drăguță, mă oprește, vorbește cu mine. La mine în Ardeal e o vorbă. Îmi zice lumea: “Vai Saveto, ce populară ești!” Nu am de împărțit nimic cu nimeni, publicul mă iubește. Iar eu la rândul meu iubesc publicul, pentru că datorită lui suntem cine suntem.

Cum v-ați cunoscut cu iubitul dumneavoastră?

– Eu am avut divorțul acum 30 de ani. Atunci l-am cunoscut. După vreo 10 ani ne-am reîntâlnit la un spectacol în Obor. Acolo el a venit la mine și m-a întrebat dacă îl mai țin minte, că el a fost avocatul de la procesul meu de divorț. Am făcut schimb de numere de telefon, iar el tot a căutat să mă sune. Mă întreba mereu ce fac, dacă mi-am băut cafeaua. Uite așa s-a legat prietenia aceasta.

“El îmi aduce mereu brațe de trandafiri, la orice ocazie”

Care este cel mai frumos cadou pe care l-ați primit de la el?

– El știe că eu am de toate și nu-mi lipsește nimic. Eu iubesc florile, iar el îmi aduce mereu trandafiri. Și de sărbători, de Crăciun, îmi aduce brațe de trandafiri. Acum urmează ziua mea, în ianuarie și îmi va aduce tot așa, câte 50 și ceva de trandafiri. E foarte drăguț.

Eu nu mai vreau să stau cu nimeni, stau singurică. Dar trebuie să ai pe cineva cu care să vorbești, să știi că e alături de tine. Eu îl anunț mereu când am spectacole. El nu vrea să se afișeze, pentru că are o meserie publică și asta e decizia lui.

Artista recunoaște: “Nu mi-a rămas în suflet niciun bărbat, toți aveau defecte”

Care este bărbatul care v-a rămas în inimă și poate pe care l-ați considerat sufletul dumneavoastră pereche?

– Nu prea mi-a rămas niciunul, sincer să îți spun. Pentru că primul era cu băutura. Al doilea era cu femeile. Așa că nu, nu pot să spun că a fost unul care mi-a rămas în suflet. Tot ce mi-a rămas la inimă e publicul și muzica. Atât.

Cum reușiți să vă mențineți spiritul tânăr?

– Pentru că mie îmi place să stau tot timpul lângă tineri. Ajut tinerii foarte mult. Eu am făcut și duete cu tineri. Spre exemplu cu . Cu Dima Trofim, care prezintă. Îmi place să ascult cum gândesc tinerii, cum judecă ei. Mie nu îmi plac ideile acelea învechite. Eu nu stau de vorbă cu oameni bătrâni.

Tinerii de azi au altă mentalitate, altfel judecă. Aia bătrâni nu îmi plac mie. Nici la telefon nu stau mult, dacă vorbesc cu cineva și văd că o ia razna. Îi spun că mă grăbesc, că am treabă. Evit mai bine, pentru că încep să îmi povestească lucruri învechite. Eu le am pe ale mele. Sunt foarte bine, am o pensie bună. Am cântări, mă caută lumea să merg la evenimente. Am bănuțul meu. Am fata care este în America. Mereu mă întreabă ce am nevoie, dar eu îi spun că am de toate.

Saveta Bodgan are mare grijă de tenul său: “Creme cu miere de albine”

Dar pe partea de frumusețe, aveți vreun truc la care apelați?

– Eu mereu îmi dau cu creme bune pe bază de miere de albine. Sunt cremele noastre românești, tot ce e românesc e bun din punctul meu de vedere. Toate produsele de la noi sunt bune pentru tenul nostru. Vorba ceea, trebuie să mâncăm din curtea noastră.

Dar măști folosiți? Vă faceți din ingrediente naturale, acasă?

– Da, bineînțeles. Îmi fac mereu cu miere de albine, cu gălbenuș de ou. Apoi fac și cu păsat. Folosesc și zațul de la cafea, care este bun pentru ten. Fac cu de toate și am grijă de pielea mea.

Interpreta de muzică populară, ținta domnilor tupeiști: “Mă ciupesc”

Care a fost cel mai îndrăzneț gest pe care l-a făcut un fan la adresa dumneavoastră?

– Au făcut destule. Și mai bune și rele. Ideea e că te vede femeie, pe scenă, cum cânți și te mai ciupesc, te trag. Eu le spun “Pardon” și le mai dau peste mână ( râde, n.red).

Ați primit și propuneri indecente?

– Eu nu am primit. Asta pentru că eu nu dau ocazia la așa ceva. Eu nu le zâmbesc. Zâmbesc doar pentru muzică, ca artist. Nu vreau să le dau apă la moară și să înțeleagă altceva. Mereu m-am ferit și am avut grijă, să țin pe toată lumea la distanță și la respect.

Știu că ați mai avut și divergențe cu colege de breaslă. Ați simțit vreodată invidie din partea celorlalte doamne?

– Am simțit, sigur că da. Dar dacă am simțit eu nu le-am dat importanță. Bineînțeles că au mai fost care au spus ba . Ba că mă caută mereu presa, ba că am evenimente.

“Mi s-a spus că râd prea mult, dar eu nu dau importanță”

Mi s-a spus și că râd prea mult. Dar eu nu le-am jignit niciodată. Normal că am mai avut și divergențe. Au frații între ei, darămite străini, care sunt colegi din branșa ta. Eu nu le dau atenție, nu îi bag în seamă.

Cât de greu este pentru un artist la început de drum să reușească în acest domeniu?

– Eu le spun mereu să aibă grijă să aibă cântecele lor, costumul autentic și vocea. Dacă au toate astea, e imposibil să nu reușească. Acum, mai alege și Dumnezeu. Dar dacă e de la Dumnezeu să ajungi cântăreț, se va întâmpla.

Acum este mult mai ușor, sinceră să fiu. Înainte nu era așa. Erau foarte multe comisii și nu puteai să ajungi cântăreț oricum. Trebuia să fii autentic, din zona respectivă. Nu aveai voie să cânți decât din zona din care erai. Așa mi-am format și eu repertoriul.

Saveta Bogdan, despre manele: “Nu o să mai țină mult cu manelele”

Pomeneați de generația tânără. Care sunt artiștii pe care îi apreciați și credeți că vor ajunge departe?

– Am și în Maramureș câțiva, am și în Oltenia, Muntenia, Moldova. Mie îmi plac mai mulți. Am la mine în Bistrița Năsăud o fată care cântă tare frumos și dă speranțe frumoase, Alina Ceuca. Sunt foarte mulți tineri talentați. Și Steliana Sima a ajutat două fete din Oltenia, a făcut duet cu ele. Vor ajunge cântărețe mari. Folclorul e pământ bun.

Va merge în continuare foarte bine. Acum lumea mai cântă și manele, dar e problema lor. Nu o să mai țină mult nici cu manelele astea. Până la urmă vor dispărea, iar lumea va înțelege. Am văzut deja că lumea a început să se debaraseze de ele. Dar e bine ca tineretul din ziua de azi să aibă și studii.

Dacă ați primi o propunere, cu cine v-ar plăcea să cântați pe viitor?

– Cu oricine. Cine îmi propune, e bine venit. Să facă melodia și vom cânta. Am o fata cu care vreau să fac un duet acum. Am spus că am mai făcut duete cu Mihai Trăistariu și Dima, o melodie veche. Cine îmi propune, cu mare drag, o să cânt alături de ei.