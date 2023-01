Saveta Bogdan, emoționată de ziua sa de naștere. Ce își dorește la împlinirea a 77 de ani

Renumita interpretă este extrem de emoționată de care are loc pe 16 ianuarie. Ce își dorește la împlinirea a 77 de ani, precizând că se bucură din plin de fiecare clipă pe care o primește de la Divinitate.

Saveta Bogdan, înduioșată la aniversarea celor 77 de ani. Ce doleanță are cântăreața

Saveta Bogdan se declară înduioșată la aniversarea celor 77 de ani și bucuroasă că are aproape mulți oameni. Artista de muzică populară a oferit mai multe interviuri până la această oră și spre seară mai mulți invitați vor trece pragul casei sale.

Vedeta nu are niciun regret până la această vârstă, însă are o mare dorință care are legătură cu fiica sa, Cătălina, care locuiește de ani buni în Statele Unite ale Americii. Cântăreața visează să devină bunică în curând.

„Ăsta este tortul pe care trebuia să mi-l aducă fiica mea, dar nu am vrut să plâng astăzi. Plâng așa că nu sunt singură, vă am pe voi. Azi am vreo două televiziuni, primii ați fost voi.

Am niște invitați, dar sper să vină mai pe seară, mai pe la 20:00, că până atunci sunt cu televizunile. Sunt foarte multe telefoane, deja am primit foarte multe telefoane.

Am primit și destule cadouri și încă mai primesc. Regrete nu am, adică vreau să fiu bunicuță, îmi doresc să fiu bunică.

Fetei mele i-am spus: «Haide să înfiem un copil». Sper ca Dumnezeu să îmi îndeplinească dorința, dacă nu Dumnezeu știe mai bine”, a declarat Saveta Bogdan pentru .

Saveta Bogdan, împlinită și fericită pe toate planurile

Saveta Bogdan consideră că este împlinită și fericită pe toate planurile. Nu-i lipsește nimic, anul trecut fiind încărcat cu foarte multe realizări. este mulțumită de felul în care au decurs lucrurile până acum.

Cântăreața de muzică populară are o relație frumoasă cu fiica sa căreia i-a lăsat toate bunurile pe care le-a adunat de-a lungul carierei muzicale. Artista și-a făcut deja testamentul și spune că are o pensie bună care o ajută să cumpere toate cele necesare.