Saveta Bogdan le-a ”rupt” șalvarii turcilor: „Am plină casa”

Saveta Bogdan a intrat în grațiile turcilor! Interpreta de muzică folclorică din România a fost premiată, alături de alți artiști cunoscuți, pentru activitatea ei. Vedeta a vorbit despre premiul primit, pentru FANATIK.

Saveta Bogdan le-a furat inimile turcilor! Ce premiu a primit

De curând, Saveta Bogdan a mai bifat o diplomă, una de care e la fel de mândră ca de toate celelalte premii ce îi împânzesc locuința. Vedeta folclorului românesc a fost numită de turci drept cea mai jovială cântăreață de muzic populară.

Aprecierea de la vârful statului vine în urma mai multor concerte pe care artista le-a susținut pentru comunitatea turcă. Pe lângă Saveta Bogdan, au primit distincții și Marcel Pavel, Steliana Sima și Constantin Enceanu, după cum ne-a dezvăluit cântăreața.

Saveta ne-a zis că are casa plină de premii și s-ar putea ca în curând, cu atâtea cadouri în semn de apreciere pentru munca ei să nu mai aibă unde să le pună.

„Am plină casa!”

„Am plină casa de premii! Măi, dacă oamenii s-au gândit să mă premieze, eu le-am primit cu drag. Zice așa: se acordă doamnei Saveta Bogdan, cea mai jovială cântăreață de muzică populară a anului 2023. E o distincție dată de președintele Camerei Bilaterale de Comerț România-Turcia, ministrul Turciei, cam așa ceva mi-a acordat.

Nu am fost singura premiată, a mai primit și Marcel Pavel și Constantin Enceanu și Steliana Sima, mai mulți. Măi, deci aprecierea asta vine de la ei, pentru că eu am făcut spectacole în Turcia și sunt apreciată și acolo, nu doar aici”, a declarat Saveta Bogdan în exclusivitate pentru FANATIK.

Turcia nu este singura țară în care Saveta Bogdan e bine văzută. a ajuns vedetă și în Statele Unite ale Americii, acolo unde este stabilită fiica ei. are chiar propria ei stea pe Walk of Fame, cunoscutul bulevard al celebrităților.

Cântăreața are stea pe Walk of Fame

„Americanilor le-a plăcut foarte mult cum am cântat. Eu cântam melodiile mele, ei nu înțelegeau foarte bine ce cânt, dar s-au pornit la horă. Am făcut hore de câte 50-100 de persoane. După ce am cântat la Lacul Verde (n.r. – Green Lake) am primit o stea pe aleea lor de artiști. Pe stea scrie Saveta Bogdan – artist.

Am și ales steaua pe care o doream. Au fost foarte drăguți cu mine. Mă bucur că am reușit și reușesc să duc folclorul românesc atât de departe. Pentru mine e o mare realizare”, ne-a mărturisit Saveta Bogdan în urmă cu ceva timp.

Anul trecut, Saveta Bogdan ne-a spus și că s-a gândit deja să își facă testamentul, să îi lase moștenire fiicei sale casa pe care o are. că nu se știe niciodată când închidem ochii, așa că ea a început demersurile pentru orice eventualitate.

„Nu vedeți, nu se știe niciodată ce se întâmplă. Eu sunt bine, sănătoasă, dar niciodată nu poți să știi ce se petrece. Fiica mea vine în septembrie, îi fac testament la casă…”, ne mai spusese Saveta Bogdan.

Artista în vârstă de 77 de ani se numără printre cele mai apreciate interprete de muzică folclorică de la noi. A lansat, de-a lungul carierei sale o serie de melodii apreciate precum „Mândre sunt ardelencile”, „La căsuța cu zorele” și „Am drăguț, mama nu știe”.