Saveta Bogdan se plânge că îngheață de frig în casă, deși plătește sume uriașe la întreținere. „Nu am căldură”

Nu doar oamenii de rând au de suferit din cauza scumpirilor uriașe la gaze naturale și electricitate. Tot mai multe vedete din showbizul autohton se plâng de facturile exagerate la utilități. Este și cazul îndrăgitei interprete de muzică populară, Saveta Bogdan, care a împlinit de curând 76 de ani.

Nu mică i-a fost mirarea artistei atunci când a văzut suma exorbitantă pe care trebuie s-o achite pentru gazele consumate, deși, spune ea, în casa în care locuiește foarte frig și trebuie să poarte haine groase pentru a se încălzi.

Cât are de plătit Saveta Bogdan la întreținere?

Saveta Bogdan a povestit că trece printr-o perioadă foarte dificilă. , are acum de achitat o factură uriașă, din punctul său de vedere, la întreținere.

Interpreta de muzică populară spune că în ciuda consumului mare de gaze naturale care apare pe factură, în casa în care locuiește este foarte frig și este nevoită să stea îmbrăcată cu haine groase, pe care, în mod obișnuit, le-ar purta pe afară.

Cel mai mare ajutor al artistei este un calorifer electric, pe care-l ține în priză în speranța că se va mai încălzi. Saveta Bogdan are de plătit 800 de lei la întreținere și afirmă că a sesizat deja autoritățile competente cu privire la această situație.

„Nu am căldură în casă. E caloriferul călâi… Eu am noroc, că am un calorifer electric, îl bag în priză și cu ăla îmi fac treaba. Ce să fac, să mă îmbolnăvesc? Și fata mi-a spus: ‘Mamă, te rog să-ți bagi ăla în priză! Să nu stai în frig, te rog frumos! Dacă ai nevoie de bani, îți trimit eu’. Ea e asistentă, câștigă foarte bine, are 5.000 de euro pe lună.

Întreținerea mi-a venit foarte mult. Cam 800 de lei mi-a venit. Eu am făcut o sesizare, sper să-mi mai reducă din ea, dacă mi-o va reduce. Și am fost și plecată, îți dai seama. Eu nu știu cum le-a încărcat, cum le-a făcut, după ce s-au luat? În sfârșit, eu am făcut chestia asta în scris, acum aștept rezultatul.”, .

Și Carmen Tănase a fost scandalizată de facturile la gaze și curent electric

Aceasta le transmite politicienilor români să găsească soluții cât mai repede, înainte ca situația să scape de sub control.

Artista spune că încă nu a fost afectată personal de aceste creșteri, dar că se așteaptă ca facturile din lunile următoare să fie unele foarte mari. Din acest motiv, Carmen Tănase nu o lasă niciodată pe mama sa, în vârstă de 90 de ani, să afle cât de mult plătesc pentru utilități.

„Nu i-am arătat-o. Ce sens are să încarc un om de 90 de ani cu problemele astea? Nu are nicio grijă. Eu mă ocup de toate cu fiul meu și le rezolvăm până la urmă, facem noi cumva.

Luna asta a primit 2.200 lei nu știu cu ce majorări și nu știu cu ce ajutor, că ea are pensie, de fapt, 1.300 de lei, după atâția ani de muncă și muncă grea”, a spus Carmen Tănase pentru Antena 3.