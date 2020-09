Saveta Bogdan, o existență marcată de traume. I-a murit fratele, fiica nu-i poate face nepoți și a fost înșelată de peste 80 de ori. „Când am auzit, am scăpat telefonul din mână!”. Destăinuri tulburătoare

Saveta Bogdan a povestit, în cadrul unei emisiuni televizate, o serie de evenimente prin care a trecut și care au lăsat urme adânci în sufletul ei. Interpreta de muzică populară a mai spus și că cel mai importat lucru în viață este să trecem peste greuțățile ce le avem în cale.

Vedeta a mărturisit că a fost nevoită să treacă peste moartea fratelui, că a fost înșelată de peste 80 de ori și că fiica sa nu poate să îi dăruiască nepoței. Cântăreața s-a declarat greu încercată de aceste evenimente, dar susține că a depășit momentele cele mai grele.

„Tot timpul am râs și am plecat mai departe. Tot timpul am mers mai departe. Niciodată nu m-am oprit. A fost de multe ori, am plâns, m-am necăjit, mi-a trecut. Asta e. Până la urmă, trebuie să trecem. Omul nu poate să le aibe pe toate”, a declarat ea, citată de wowbiz.ro

Saveta Bogdan, serie interminabilă de traume și greutăți

Cunoscuta cântăreață de muzică populară, Saveta Bogdan, nu a avut deloc e existență ușoară. Viața artistei a fost marcată de traume și tragedii. Cu toate acestea, ea își păstrează zâmbetul pe buze și încearcă să arate lumii fața unui om care nu și-a pierdut optimismul și speranța că lucrurile vor ajunge într-o direcție bună.

Saveta dezvăluie că cel mai dificil moment prin care a trecut a fost stabiliea fiicei ei în America și că nu s-a așteptat ca fata să se căsătorească și să se stabilească definitiv peste ocean.

„Cel mai greu moment a fost cel în care a plecat fata în America, pentru că nu mă așteptam să rămână acolo. Atunci mi-a fost cel mai greu. A zis că stă doar 26 de zile. Am sunat-o pe 25 și a zis: ”Mami, mâine la 11 am cununia civilă!” Când am auzit, am scăpat telefonul din mână”, a recunoscut ea, conform sursei citate anterior.

Saveta Bogdan, două căsnicii încheiate prin divorț

Interpreta a fost căsătorită de două ori. Prima dată, la doar 16 ani, a avut parte de o căsnicie care s-a dovedit a fi un calvar. Bărbatul, extrem de gelos, devenise violent agresând-o în repetate rânduri. Perechea s-a despărțit după 5 ani de coșmar.

“Era foarte gelos. Foarte gelos și foarte violent. Dacă mă duceam până la pâine, sărea la mine cu cuțitul! La un moment dat, simțeam că nu mai pot să trăiesc viața aceasta!”, a povestit Saveta la Acces Direct, povestește click.ro

Cea de a doua căsnicie a artistei a durat 30 de ani și nu a fost lipsită de evenimente neplăcute. “Ne certam mereu, iar într-o seară el m-a împins într-un şifonier. În cădere, cheia mi s-a înfipt exact în cap. Am fost la spital, mi s-au pus două copci. M-am speriat tare rău. În plus, fiica mea a descoperit că este afemeiat. I-a găsit, din întâmplare, o listă lungă cu amantele. A avut 83! Am stat în acest mariaj cam 30 de ani, după care am divorţat”, a mărturisit cântăreața, conform sursei anterioare.

