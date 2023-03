Saveta Bogdan părăsește România pentru SUA: ”M-au atins sufletește”

Saveta Bogdan plănuiește să plece din România după ce se vor termina sărbătorile pascale! Interpreta de muzică folclorică are de gând să stea câteva luni în America, la fata ei!

Saveta Bogdan pleacă din România, după Paște. Merge în Țara tuturor posibilităților

Saveta Bogdan, vedeta muzicii populare a mărturisit, pentru FANATIK, ce surpriză i-a pregătit fata ei, stabilită în Statele Unite ale Americii. Cântăreața e gata să colinde Statele Unite în lung și-n lat, așa cum i-a promis fiica ei.

De Paște, Saveta va fi în țară, însă după ce sărbătorile se vor încheia, va lua zborul spre America. „Am zis că iau biletele săptămâna asta, încă nu am luat biletele de avion. O să mă duc la fata mea cu Turkish. Cu ei am zburat mai mereu. Mie nu prea îmi place să merg cu alte companii aeronautice.

Plec după Paște și cred că stau până la 1 august, deci o să lipsesc o vreme din țară. Undeva în luna mai m-am gândit să plec, să mă relaxez și eu. Ei vor (n.r.: fata și ginerele artistei) să mă plimbe peste tot. Eu mai mai fost și pe croaziere, am cântat și pe vapoare, iar cu America sunt deja obișnuită. Îmi place în America”, a dezvăluit Saveta Bogdan pentru FANATIK.

Până la plecarea în vacanța din America, Saveta Bogdan are multă treabă de făcut în țară. Unul din cele mai importante evenimente la care vedeta va participa este un concert umanitar.

Cântăreața va susține un recital caritabil, pentru victimele cutremurelor din Turcia

Saveta, împreună cu mulți alți artiști importanți din muzica folclorică vor susține recitaluri caritabile, căci banii strânși din bilete vor ajunge la victimele cutremurelor devastatoare din Turcia, cele produse la începutul lunii februarie 2023.

la ora 19, la Sala Polivalentă. În afară de Saveta Bogdan, pe lista invitaților mai sunt Mioara Velicu, , Constantin Enceanu, Steliana Sima, Mirabela Dauer și Valentin Sanfira, printre alții.

Saveta Vedeta a acceptat propunerea lui Gazi Demirel pe loc, asta întrucât tragedia produsă în Turcia a afectat-o emoțional. De altfel, cutremurele de la turci i-au amintit Savetei de seismul din 1977, pe care l-a prins în București, artista fiind una dintre supraviețuitoare.

Saveta Bogdan: „M-am necăjit foarte tare când am văzut atâția copii morți”

„Eu m-am necăjit foarte tare când am văzut atâția copii morți, oameni morți. Eu am prins, după cum deja știe toată lumea, și cutremurul din 1977 de la noi. Am fost așa tristă când am văzut câtă lume a rămas fără mâncare, fără un acoperiș deasupra capului, fără îmbrăcăminte…

Am simțit și eu să ajut cum pot, cu muzica pe care o cânt. Și copilul ăla de l-au dat la știri, care a supraviețuit, scos de sub dărămături, cățelușii ăia scoși după o săptămână… Toate astea m-au atins sufletește. Eu am mai fost în Turcia, dar niciodată în zona unde au fost cutremurele. M-a ferit Dumnezeu, să zic așa”, ne-a spus Saveta Bogdan.

Interpreta de muzică populară a mai declarat că a fost în multe vacanțe în Turcia, dar a susținut și spectacole în țara care astăzi are nevoie de empatia noastră: „Eu am cântat acolo, în Turcia, acum vreo 5 ani. Ba chiar mi-am luat multe rochii și accesorii de la ei pe care le port la evenimente”.