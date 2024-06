Saveta Bogdan, probleme serioase din cauza unui șofer de taxi: ”Am fost la poliție”

Saveta Bogdan, probleme serioase din cauza unui . Artista a dezvăluit că nu se aștepta la un astfel de deznodământ, precizând că a fost deja la poliție, unde a depus o plângere pentru a-și recupera bunul.

Saveta Bogdan, mari din partea unui șofer de taxi, din București. Cântăreața de muzică populară a povestit întreaga pățanie, care a avut loc în timp ce se deplasa dintr-un loc cu altul cu mașina.

Cunoscuta interpretă l-a rugat pe conducătorul auto să îi pună la încărcat telefonul mobil, însă la coborârea din vehicul nu l-a mai recuperat. A fugit după mașină, dar nu a reușit să recupereze aparatul așa că a apelat la oamenii legii.

S-a amărât foarte mult din cauza acestui incident. Vedeta a mărturisit că nu a reușit să se odihnească deloc după ce a trecut prin această situație neplăcută, mai ales că peste câteva zile pleacă la fiica sa, în Statele Unite ale Americii.

„Mergeam la un alt post de televiziune și mi-am făcut comandă de un taxi. Eu între timp vorbeam cu șoferul, zic că ajung mai repede și să îmi încarc telefonul. Mi l-a băgat, eu m-am dat jos.

Am fugit după el să îmi dea telefonul. L-am sunat, dar nu a răspuns. M-am necăjit foarte tare, nu am dormit toată noaptea și ieri dimineață am fost la poliție”, a povestit Saveta Bogdan într-o emisiune difuzată la .

Ce îi duce Saveta Bogdan fiicei sale, în America

Saveta Bogdan a dezvăluit în urmă cu puțină vreme care sunt lucrurile pe care i le duce fiicei sale, în America, unde va sta timp de două luni. Cântăreața de muzică populară și-a luat bilet de avion pentru data de 15 iunie.

Vedeta și-a făcut deja valiza cu care va pleca în străinătate. Artista va duce peste Ocean mai multe semințe de leuștean și pătrunjel care i-au fost cerute de ginerele său. În plus, în bagajul său se vor găsi semințe de cartofi.

De asemenea, Saveta Bogdan a cumpărat o bluză de dantelă pe care o dorește foarte mult fiica sa, precum și mai multe fețe de masă făcute chiar de interpretă și care sunt realizate în formă de cruciuliță. Totodată, va transporta mai multe vitamine.