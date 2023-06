Saveta Bogdan s-a despărțit de iubit și caută un american cu bani! Vedeta s-a mutat peste Ocean: „Măcar să fie unul cu vreo 3 vile”

Saveta Bogdan s-a despărțit de iubit. Acum vedeta este în căutarea unui bărbat cu bani din America. Aceasta s-a mutat la fiica ei și este acum pregătită pentru o nouă relație.

Saveta Bogdan s-a despărțit de iubit și caută un american cu bani!

Cântăreața de muzică populară a vorbit despre despărțirea de iubitul ei. Saveta Bogdan a povestit că a fost nevoie să mai ia o pauză de la iubiți pentru că pe primul loc pentru ea sunt copii.

Despărțirea dintre a fost cauzată de faptul că ea a vrut să plece peste Ocean timp de mai multe lun.

Vedeta a mers la fiica ei și bărbatul lui nu i-a convenit să fie despărțiți atât de mult timp. Dar cum aceasta își pune pe primul loc copiii, nu a vrut să mai fie cu avocatul.

Saveta Bogdan a plecat peste Ocean și vrea iubire cu un american!

Aceștia s-au despărțit iar acum vedeta este dispusă să se iubească inclusiv cu un milionar, chiar dacă nu știe limba engleză. Cântăreața a declarat că ea este cea carre a pus capăt relației.

”Am făcut o pauză pentru că, câteodată trebuie să mai faci și pauze cu iubiții ăștia. Da, am renunțat că eu am vrut să vin la fata mea, că nu am mai fost de doi ani.

Anul trecut a fost ea în țară, iar anul acesta, am venit și stau câteva luni. Pe el l-a deranjat foarte tare că vin aici și stau câteva luni. Asta este, ce să facem. Fiecare cu copiii lui”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.

Singurul lucru pe care îl dorește vedeta este ca americanul să aibă măcar trei vile și mai mulți bani în bancă.

, dar dacă apare un bărbat care să o cucerească nu ar spune nu.

„Dacă apare un american, nicio problemă, măcar să fie unul cu vreo 3 vile așa, cu bani mulți în bancă”, a spus vedeta.