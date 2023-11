Saveta Bogdan sare la gâtul celebrităților din lumea muzicii populare. „Ea mi-a dat un brânci”

Saveta Bogdan a spus lucrurilor pe nume. Deși artista este rezervată atunci când vine vorba despre colegele din branșa sa, de data aceasta nu a mai tăcut. În exclusivitate pentru FANATIK, artista a recunoscut cât de multă invidie există în domeniul muzicii populare. În plus, interpreta a povestit și despre o altercație din trecut, cu nimeni alta decât Maria Tănase.

Saveta Bogdan, hotărâtă: “Nu poți avea încredere într-o persoană din branșa mea”

Îndrăgita artistă de folclor a recunoscut faptul că nu există prietenie în adevăratul sens al cuvântului în branșa ei. Există multă invidie și răutate, de care s-a lovit și Saveta Bogdan pe parcursul carierei.

“Nu există prietenie în domeniul muzicii populare! În niciun caz nu există. Oricât de bună prietenă crezi că ți-ar fi, nu există așa ceva. Apare invidia de fiecare dată. Ori că tu apari prea des, ești mai solicitată.

Ori că faci înregistrări mai bune și piesele tale au succes mai mare. Nu se poate. Eu m-am lămurit pe pielea mea că nu poți avea încredere într-o persoană care e din branșa mea. M-am convins de asta de multe ori. Sunt multe răutăți. Lumea a devenit foarte rea. Înainte nu era așa”, a declarat Saveta Bogdan pentru FANATIK.

Celebrei interprete i-a fost trădată încrederea: “Chestiile acestea se simt”

Artista ne-a mărturisit că nu o dată i-a fost trădată încrederea de către colegii din domeniul folclorului. Cu toate acestea, Saveta Bogdan a preferat să treacă peste acele momente cu grație. A privit acele momente ca pe niște lecții, din care a învățat cum să se poarte, la rândul ei, cu cei alături de care împarte scena,

“Am simțit că mi-a fost trădată încrederea, dar nu mi-am făcut mari speranțe. Pentru că știam că nu pot avea încredere în oameni. Chestiile acestea se simt. Nu am dat eu prea multă importanță pentru că nu avea rost. Nu am vrut să mă consum, să sufăr. Nu mai poți avea încredere în oameni.

S-au îndepărtat unii de alții, nu mai e ce a fost. Eu și când eram la început, îi admiram tare mult pe colegii mei. Îi urmăream pe scenă cum gesticulează, cum se comportă. Ca să pot să fac și eu. Ce am învățat de la bătrâni, pun în aplicare și eu cu tinerii. Niciodată nu jignesc pe nimeni”, a mai spus celebra interpretă de muzică populară.

Prețul plătit de Saveta Bogdan pentru a atinge succesul: “Am vândut ouăle”

La începutul carierei sale, celebra interpretă . Cu riscul de a-și supăra părinții, Saveta Bogdan a vândut din alimentele casei, pentru a merge la un spectacol. Acela a fost primul tichet al artistei către celebritate.

“Îmi aduc aminte în anul 1963, a venit Maria Tănase cu spectacol la Sângeorz-Băi. Eu aveam vreo 11 ani și i-am spus că vreau și eu să cânt. Mama nu m-a lăsat atunci să mă duc și am fost nevoită să vând ouăle. Noi eram mulți copii, nu aveam posibilități.

Eu m-am dus și am luat ouăle de la găină și am mers în stațiune la Sângeorz-Băi și le-am vândut. Pe vremea aceea era foarte mare stațiunea și era plin de oameni. Și uite așa mi-am luat eu bilet. Am văzut că erau mulți artiști și am vrut și eu să merg. Când am ajuns și le-am spus că vreau să cânt, m-au pus să le cânt un bocet. Maria Tănase era pe vremea aceea cam în ultimul an din viață”, a mai povestit artista.

Confesiunile incredibile ale Savetei Bogdan: “Maria Tănase m-a bruscat”

Interpreta de muzică folclorică a povestit că prima interacțiune cu Maria Tănase nu a fost așa cum visa ea. A crezut că marea artistă a vrut să o lovească. Însă ani mai târziu, Saveta Bogdan a realizat semnificația gestului regretatei cântărețe.

“Am cântat un bocet, iar ea mi-a dat un brânci. Eu m-am supărat atunci și nu am înțeles de ce m-a împins. Dar Maria Tănase îmi dăduse intenționat un brânci, ca să ajung cântăreață. Și uite că așa s-a întâmplat. , dar eu eram prea copil ca să înțeleg ce a făcut ea de fapt. Am crezut că mă ia la bătaie.

M-am duc acasă la mama plângând și i-am spus că m-a împins Maria Tănase după ce i-am cântat. Apoi am aflat eu ce a făcut ea de fapt. Fusese un semn bun, dar nu l-am înțeles eu atunci. După ce am mai avut eu spectacole și am evoluat, m-am întâlnit cu Ion Cristoreanu și mi-a spus că mi-a purtat noroc Maria Tănase. Ea murise. Și au început să vorbească toți frumos cu mine”, a mai declarat Saveta Bogdan pentru FANATIK.