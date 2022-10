Saveta Bogdan și-a făcut testamentul. Ce avere i-a lăsat fiicei din America: ”Nu sunt săracă! Sunt chiar foarte bogată!”

Interpreta de muzică populară şi-a făcut . Ce avere i-a lăsat fiicei din America, Cătălina, care locuiește de ani buni peste hotare, unde este căsătorită cu un cetățean de origine germană, pe numele său Lillen Wagner.

Saveta Bogdan, declarații despre bunurile pe care i le lasă moștenire unicului său copil. Ce spune artista despre propria avere

Saveta Bogdan și-a făcut încă de acum . Îndrăgita artistă în vârstă de 76 de ani se bucură de o pensie bună și nu duce lipsă de nimic din punct de vedere financiar. În plus, vedeta susține că nu este deloc săracă.

„Am pensie bună, am casa mea, casa e achitată, am evenimente, cânt. Nu sunt săracă! Sunt chiar foarte bogată! Săracă am fost la tinerețe, când eram copil.

Nici atunci nu eram săraci că aveam vaci aveam porci, aveam de toate dar eram 8 copii și era destul de greu. Poate atunci, dar nici atunci! Acuma nu sunt! Chiar sunt bogată! Am tot ce îmi trebuie, nu îmi lipsește nimic!”, a declarat Saveta Bogdan pentru .

Cântăreața de muzică populară este chemată de fiica sa în Statele Unite ale Americii, să se stabilească definitiv peste Ocean, însă nu o trage inima să-și părăsească țara natală. Vedeta este învățată cu traiul și obiceiurile din România.

Saveta Bogdan nu exclude definitiv stabilirea alături de unicul său copil. Cel mai probabil solista va pleca în străinătate peste 10 ani, atunci când va simți că nu mai poate și că are nevoie de ajutor.

Ce pensie are Saveta Bogdan

În altă ordine de idei, Saveta Bogdan recunoaște că are o pensie care se ridică la valoarea de 1.200 de lei. Pe lângă această sumă se adaugă încă jumătate de la Asociația Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIM).

Din fericire, interpreta de muzică populară mai performează și merge la evenimente și spectacole, unde își poate suplimenta veniturile lunare.

În felul acesta artista, care are o stea pe Aleea Celebrităților din America încă din luna septembrie 2022, se descurcă bine financiar.