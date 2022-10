Saveta Bogdan și-a pregătit testamentul. Cui îi va lăsa casa

Interpreta și- . Vedeta a explicat care a fost motivul pentru care a luat această decizie surprinzătoare, dar și cui îi va lăsa casa pe care o deține. Este vorba de un apartament din București.

Saveta Bogdan, protocol pentru bunurile sale. În posesia cui va ajunge casa cântăreței de muzică populară

Saveta Bogdan locuiește în momentul de față într-o proprietate de pe Calea Moșilor, imobilul urmând să ajungă peste ani în posesia fiicei sale, Cătălina. Cântăreața de muzică populară și-a făcut testamentul în urmă cu puțin când a revenit în România unicul său copil.

Are și o condiție pentru actele semnate de curând. Vedeta vrea să locuiască în propria în continuare, clauza aceasta nepermițându-i fiicei sale să o dea afară din locuință.

„Fata mea a venit din America pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu.

Mă rog, ce am avut la bancă, ce am.. să îi fac și eu si am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie.

Cât trăiesc eu, stau în casa mea, după ce nu o să mai fiu eu, este casa ei, dar cât trăiesc eu… am pus clauze, numai cu clauze. Am pus clauze pentru că am zis că așa este mai bine, așa m-a învățat lumea, așa m-a învățat și notărița, am pus clauze.

Am vrut să fie pusă pe numele ei, așa, pentru liniștea mea. A fost emoționată, pentru că nu se aștepta ca eu să îi fac actele. M-a luat în brațe, m-a pupat, a plâns”, a spus Saveta Bogdan pentru .

Saveta Bogdan are fiică căsătorită în SUA

Fiica Savetei Bogdan locuiește de peste 12 ani în Statele Unite ale Americii, unde s-a căsătorit cu un american de origine germană pe nume Lillen Wagner. Cununia civilă a avut loc după ce o perioadă scurtă cei doi au ținut legătura.

Cătălina nu mai are cetățenie română de foarte multă vreme, însă este pregătită să facă actele pentru a avea din nou. Femeia este la al doilea mariaj, după ce o perioadă lungă de timp s-a rugat să găsească un bărbat pe placul său.