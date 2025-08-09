Sport

Savuros! Mihai Stoica a citat din Holograf după interviul lui Bîrligea: „Și bărbații plâng câteodată!”

Mihai Stoica a rămas impresionat de lacrimile lui Daniel Bîrligea. Atacantul a plâns la interviuri după FCSB - Drita 3-2
Cristian Măciucă
09.08.2025 | 08:00
Savuros Mihai Stoica a citat din Holograf dupa interviul lui Birligea Si barbatii plang cateodata
ULTIMA ORĂ
Savuros! Mihai Stoica a citat din Holograf după interviul lui Bîrligea: „Și bărbații plâng câteodată!” FOTO: Fanatik

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre Daniel Bîrligea. Atacantul de la FCSB a impresionat atât pe teren, cât și la declarații, după FCSB – Drita 3-2.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Mihai Stoica lacrimile vărsate de Daniel Bîrligea la interviu

Daniel Bîrligea a fost eroul lui FCSB în prima manșă a dublei cu Drita din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Atacantul brăilean a marcat două goluri în victoria cu 3-2 a roș-albaștrilor.

A fost primul succes al campioanei României după patru înfrângeri consecutive. Încercând să găsească explicații pentru pasa proastă a FCSB-ului, Bîrligea a izbucnit în lacrimi la declarații. Gestul l-a impresionat pe Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – lacrimile lui Bîrligea) A fost impresionant. Mă bucur că sunt jucători care se pot manifesta așa. Vorba lui Dan Bitman și Holograf: ‘Și bărbații plâng câteodată’. Unii nu înțeleg că și fotbaliștii sunt oameni. Chiar dacă au nu știu ce contracte”, a declarat Mihai Stoica, la TV Prima Sport. 

Daniel Bîrligea a lipsit în startul de sezon. El a ratat inclusiv Supercupa României, disputată și câștigată cu 2-1 împotriva lui CFR Cluj. Atacantul a revenit pe teren la returul cu Shkendija, pierdut de roș-albaștrii cu 1-2.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

„Abia acum a fost acel Daniel Bîrligea!”

„Chiar am stat de vorbă ieri, în dimineața meciului, cu Daniel Bîrligea, cu Mihai Popescu, Mihai Lixandru, Târnovanu și Șut. Asta era brigada lor. Venise și Tase, care s-a dus să se antreneze. Și era mâhnit că l-a durut. A forțat și a făcut fractură de stres.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Poate dacă era mai repede apt… Îți dai seama cât își dorea să joace cu CFR? Să joace în cupele europene? Anul trecut au fost patru meciuri și n-a jucat cu CFR. Și abia acum a fost acel Daniel Bîrligea! Cu Shkendija nu era de 90 de minute.

ADVERTISEMENT

Poate nici aseară nu era, dar uite că a fost. Era supărat. Toți erau cu privirea în pământ”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB – Drita 3-2: „Merită o mențiune! Golurile...
Fanatik
Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB – Drita 3-2: „Merită o mențiune! Golurile 2 și 3 au plecat de la el”
Mihai Teja, iritat după Metaloglobus – Dinamo 0-1: „Meritam punct sau puncte. Nu...
Fanatik
Mihai Teja, iritat după Metaloglobus – Dinamo 0-1: „Meritam punct sau puncte. Nu i-am văzut în a doua repriză”
„Transferul lui Dennis Man e făcut”. Anunț bombă venit din Italia
Fanatik
„Transferul lui Dennis Man e făcut”. Anunț bombă venit din Italia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!