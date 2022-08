Saxofonistul Nelu Popa, încurcături fără precedent după nuntă: ”Carmen de la Sălciua m-a salvat”

Nelu Popa, unul dintre cei mai cunoscuți saxofoniști de la noi din țară, a anunțat, după 154 ani de colaborare cu celebra Carmen de la Sălciua, că drumurile lor se despart. Cu toate acestea, relația lor pare să fie una cât se poate de bună, iar cântăreața l-a salvat dintr-o situație critică pe viitorul fost coleg de trupă.

Nelu Popa, salvat după nuntă de Carmen de la Sălciua

Saxofonistul Nelu Popa, unul dintre ei mai cunoscuți instrumentiști din zona Ardealului, s-a trezit într-o situație cât se poate de neplăcută. După ce a cântat la o nuntă, grăbit să ajungă acasă, în județul Alba, saxofonistul a plecat înainte de terminarea evenimentul la care fusese invitat să cânte, în Maramureș.

ADVERTISEMENT

Doar că, în graba de a pleca, instrumentul la care cântă s-a făcut… nevăzut. Nu i-a fost furat, ci, obosit, artistul l-a uitat chiar pe marginea drumului și a plecat spre casă, la sute de kilometri distanță.

”Am plecat de la nuntă, noi cântăm de o săptămână cam în fiecare zi… Am plecat mai repede de la eveniment. Mi-am pus saxofonul afară, lângă mașină, acolo unde m-am și schimbat, că era întuneric afară. Acolo a rămas… Șoferul l-a uitat lângă mașină.

ADVERTISEMENT

Am ajuns acasă, la Alba, de la Maramureș de unde am cântat și mi-am dat seama că lipsește saxofonul. Am sunat la Poliție, la 112, și după ce au mers acolo, am aflat că l-a luat cineva și l-a dus acasă la el”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Nelu Popa.

Doar că, deși recuperat, saxofonul cu pricina era încă departe de proprietarul de drept. Noroc că artista Carmen de la Sălciua mai era la eveniment și, fără să stea pe gânduri, s-a oferit să îl țină la ea cât timp va fi nevoie.

ADVERTISEMENT

Nelu Popa: ”Carmen de la Sălciua este o fată de aur”

Saxofonistul i-a întins o mână de ajutor atunci când se aștepta mai puțin. ”L-a recuperat Carmen. Da, pot zice și așa, Carmen de la Sălciu m-a salvat (râde, n.red.).

Dar am avut noroc și cu oamenii aceia minunați care au avut grijă de saxofon, să nu dispară. Sper să îl recuperez până la următoarea cântare, să mi-l și aducă”, ne-a precizat artistul.

ADVERTISEMENT

Culmea, Carmen de la Sălciua a făcut gestul de a-l ajuta pe Nelu Popa în ciuda faptului că saxofonistul a decis să o părăsească, artistic, după 14 ani de strânsă colaborare. ”Am decis ca, de la anul, să cânt cu trupa mea, nu voi mai cânta cu Carmen de la Sălciua.

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua nu s-a bucurat maxim când am anunțat-o. Am lucrat 14 ani alături de ea, ne înțelegem din priviri. Dar m-a înțeles și, cred eu, nu s-a putut bucura mult, dar știu că îmi susține decizia. Carmen de la Sălciua nu este un om rău, este o fată de aur, așa că sunt convins că nu e supărată”, a mai spus Nelu Popa, în exclusivitate pentru FANATIK.

”Mă bucur că am colaborat”

De altfel, atunci când a aflat vestea, public cel puțin, cu privire la dorința lui Nelu Popa de a merge pe drumul lui artistic. ”Mă bucur că am colaborat împreună. Nu îi pot ranchiună, nu sunt supărată pe el, ba chiar am avut o discuție amiabilă când am stabilit că el își va face propria trupă.

Cu toții am făcut un întreg tare fain. La un moment dat, e posibil să nu te mai regăsești în anumite proiecte. Eu mă bucur cât a fost acolo, om de nădejde, un om căruia nu am ce să îi reproșez”, spunea Carmen de la Sălciua.

Nelu Popa se căsătorește cu femeia de care divorțase

Nelu Popa are două motive pentru care vrea, de fapt, să se despartă, artistic, de Carmen de la Sălciua. Primul, așa cum recunoaște și el, este cel legat de angajamentele care îi sunt solicitate. Cel de-a doilea însă este ceva mai complicat. Și mai complex.

Astfel, saxofonistul a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că viitoarea solistă cu care va colabora, talentata Simona Boncuț, este, pe lângă viitoare colegă de trupă și cea care îl va năși. Iar cea pe care o va conduce în fața altarului este și femeia care, deja, îl știe pe artist cu bune și cu rele. Mai exact, e chiar femeia de care a divorțat acum ceva vreme.

”Am o nouă solistă cu care cânt, Simona Boncuț, ea este și viitoarea mea nașă. Multă lume a început să mă sune, dar pentru asta am și muncit atâția ani, de aceea am făcut piese, am compus piese. Am zis că ar fi păcat, dacă tot mă caută lumea, să nu îmi fac și eu afacerea mea.

Da, urmează și să mă căsătoresc. Eu am divorțat de soție, dar ne împăcăm și ne recăsătorim”, a mărturisit, pentru FANATIK, saxofonistul Nelu Popa.