„Scad dobânzile la împrumuturi” Ministrul Finanțelor se laudă cu primele efecte ale pachetului fiscal propus de Guvernul Bolojan

efecte ale măsurilor bugetare propuse de Guvernul Ilie Bolojan, punctând scăderea dobânzilor la împrumuturi.

Ministrul Finanțelor, despre efectele măsurilor bugetare: „Scad dobânzile la împrumuturi”

Indicele ROBOR la trei luni a coborât sub 7% pe an, vineri, fiind pentru prima dată în ultimele două luni când se întâmplă acest lucru. Față de ședința precedentă a Băncii Naționale, indicele ROBOR la trei luni a scăzut la la 6,99% pe an, de la 7,04%.

ADVERTISEMENT

Ministrul Finanțelor ale pachetului fiscal se observă deja prin această scădere. „Primele efecte ale pachetului fiscal propus de Guvernul Bolojan: scad costurile de împrumut! ROBOR sub 7%: pentru prima dată după prezidențiale.

Vești bune pe piețele financiare pentru România! Față de finalul zilei de marți, 1 iulie, România se împrumută mai ieftin cu aproximativ 3 până la 15 bps, semn că măsurile privind majorările de taxe și impozite pentru reducerea deficitului sunt acceptate de către investitori”, se arată într-o postare publicată pe Facebook de Ministerul Finanțelor.

ADVERTISEMENT

La cât a ajuns indicele ROBOR la 6 luni

La începutul acestui an, indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, era la 5,92% pe an.

În luna mai, după primul tur al alegerilor prezidențiale, a ajuns la 6,08%, iar la 15 mai a atins 7,29%, conform datelor BNR. Valoarea maximă a fost înregistrată la data de 16 mai (7,39%).

ADVERTISEMENT

În privința indicelui la șase luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, se observă o scădere de la 7,13% pe an la 7,09%, așa cum arată informațiile prezentate de BNR, vineri. De asemenea, ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,19% la 7,25%.

ADVERTISEMENT

„Anunțul pachetului de măsuri are deja un impact semnificativ în piețe. La licitațiile de astăzi pe piața internă, am anunțat o sumă de 800 de milioane de lei și am avut o cerere de aproximativ 5 ori mai mare, mai ales pentru scadența mai lungă de 9 ani.

Randamentele la care am emis sunt sub piața secundară cu aprox 5-10 bps, în condițiile în care am adjudecat aproximativ 3 mld lei”, a spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.