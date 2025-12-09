Scad ratele creditelor de la 1 ianuarie 2026? Avertismentul specialiștilor pentru românii îndatorați: ”În perioada următoare, va fi o foarte mare presiune pe oameni”

ADVERTISEMENT

Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, estimează o scădere a IRCC, de la 6,06%, cât este în prezent, la 5,68%, de la 1 ianuarie 2026. Cu toate acestea, unii economiști nu sunt optimiști și spun că mulți români vor avea dificultăți pe partea financiară, având în vedere că inflația este una ridicată. Vor simți românii o diferență în propriile bugete începând cu anul următor?

Scad ratele creditelor? Ce trebuie să știe românii

Începutul anului 2026 ar putea veni cu vești bune pentru românii care au credite ipotecare. IRCC va scădea de la de la 6,06% de la 5,68%, după ce în perioada 1 octombrie 2025 – 8 decembrie 2025 valoarea maximă a acestui indice a fost de 5.79 %, iar cea minimă de 5.52%.

„Ne putem aștepta ca în trimestrul I și chiar și în cel de-al doilea, valoarea IRCC să scadă cu 50 de puncte de bază, ceea ce pentru rata unui credit ipotecar ar corespunde undeva în jurul valorii de 100 de lei, în funcție de maturitatea creditului și a valorii rămase de rambursat”, a declarat pentru Economica.net Adrian Codirlașu, președinte CFA România.

Specialiștii nu sunt atât de optimiști

Economistul Cristian Păun nu vede însă o schimbare semnificativă pentru anul 2026, având în vedere situația economică actuală și direcția în care lucrurile merg. În același timp, acesta estimează că România va termina anul 2025 cu o inflație ce ajunge până la 10%.

„IRCC-ul nu are cum să scadă în condițiile în care avem inflație mare și e foarte probabil să terminăm acest an cu o inflație de 10%, ceea ce înseamnă că nu ai cum sa ai un IRCC care să nu fie apropiat de acest 10%, pentru că IRCC-ul se referă la dobânda la credite care generează venituri pentru bănci, care sunt folosite să plătească dobânda la depozite”, a declarat economistul Cristian Păun pentru FANATIK.

De asemenea, Cristian Păun subliniază faptul că nu putem vorbi de o tendință de scădere semnificativă a IRCC cât timp inflația rămâne sus, iar acest lucru va rămâne așa în contextul deficitului excesiv.

„Nu are cum să scadă dobânda la credite când principalul operator care cere credite in piață este statul și care o face cu o intensitate crescută și în creștere. Atât timp cât statul produce deficite, nu produce doar inflație, ci produce și o presiune directă pe dobânzi, fiind un concurent în partea de cerere de credite din piață și fiind mult mai convenabil pentru bănci statul, având în vedere riscul relativ mult mai scăzut decât riscul pe care băncile îl asociază persoanelor care iau credite pentru consum sau credite imobiliare”, a mai spus economistul.

Mai mult decât atât, Cristian Păun susține că este convins de faptul că nici Banca Centrală nu va scădea dobânda, în caz contrar, efectele ar fi unele negative: „Nu face decât să amplifice și mai mult problema inflației și să amplifice problema dificitului”.

„Nu poți să vii cu o dobândă semnificativ mai mică față de rata inflației nici măcar atunci când vorbești de dobânda de referință. Să nu mai vorbim de faptul că dobânda de referință ar trebui să fie una penalizatoare, să penalizeze băncile care rămân fără lichidități și care nu găsesc soluții de refinanțare prin atragerea de noi depozite de la populație”, a explicat Cristian Păun

„Nu ne dorim o problemă și mai mare decât avem deja în acest moment”

În contextul actual, economistul Cristian Păun vine și cu recomandări pentru românii care au credite. Acesta susține că extrem de mult, de preferat deloc, și să fie cumpătați când vine vorba de noi credite. De asemenea, el avertizează că există situații neprevăzute în care românii rămân fără locuri de muncă și , care duce spre o „insolvență personală”.

„Să nu încercăm în acest moment să ducem o viață pe credit, consumul pe credit ar trebuit să fie limitat la minim spre inexistent în perioada următoare. Să fim foarte atenți cu ratele pentru că dacă avem deja credite, nu ar trebui să facem altele noi. S-ar putea să existe în perioada următoare o foarte mare presiune pe oameni pe plata ratelor”, este recomandarea lui Cristian Păun.

Economistul a mai declarat pentru FANATIK faptul că o variantă pentru români ar putea să o reprezinte cea de plată anticipată, ca rata să scadă, dar și varianta unei refinanțări a creditului cu o dobândă fixă, cel puțin pentru o perioadă de timp.