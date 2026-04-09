Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe Papa să refuze invitația lui Trump

În Duminica Paștelui catolic, Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe liderii mondiali să depună armele, să aleagă pacea şi să renunțe la „dorința de a-i domina pe ceilalți”. A fost punctul culminant al unei escaladări retorice împotriva războiului din Iran, care crescuse în intensitate săptămâna trecută, când Suveranul Pontif a condamnat „ocupația imperialistă a lumii” și a avertizat că „Dumnezeu respinge rugăciunile celor care poartă război”.

Pentagonul a subliniat că papalitatea a mai fost ţinută zeci de ani în captivitate

Remarcile papei au fost îndreptate direct către Donald Trump și creștinii din cercul său apropiat. Președintele SUA nu a comentat direct cuvintele ce i-au fost adresate dinspre Vatican, dar în spatele ușilor închise tensiunile s-au acumulat de mai multe luni, culminând în luna ianuarie, când înalți oficiali americani din domeniul apărării au convocat la Pentagon un diplomat de rang înalt al Vaticanului.

Ceea ce s-a întâmplat în interiorul acelei încăperi a dat tonul pentru tot ce a urmat: oficialii Vaticanului, informați despre întâlnire, care au vorbit cu The Free Press sub condiția anonimatului, au descris-o ca pe o predică amară în care au fost avertizaţi că Statele Unite au puterea militară de a face orice vor, iar Biserica ar fi mai bine să fie de partea lor.

Mattia Ferraresi, jurnalist la ziarul italian Domani, scrie că în luna ianuarie, subsecretarul de război pentru politică, Elbridge Colby, l-a convocat la Pentagon pe cardinalul Christophe Pierre, ambasadorul de atunci al Papei Leon al XIV-lea în SUA, și i-a ținut o prelegere. Colby şi colegii săi militari i-au transmis cardinalului că americanii au puterea militară de a face în lume orice vor, iar Biserica Catolică ar face bine să fie de partea lor. Pe măsură ce spiritele se încingeau, un oficial american a luat de pe perete o sabie din secolul al XIV-lea și a început să invoce Papalitatea de la Avignon, perioada în care Coroana Franceză folosea forța militară pentru a-l supune voinţei sale pe episcopul Romei.

Contextualizând, referirea oficialului de la Pentagon are ca punct de plecare momentul din 1303, când regele Filip al IV-lea al Franței și-a trimis trupele la Anagni pentru a-l captura pe Papa Bonifaciu al VIII-lea. Bătrânul pontif a fost bătut, umilit și a murit câteva săptămâni mai târziu din cauza rănilor, iar coroana franceză a forțat apoi papalitatea într-o captivitate de 70 de ani la Avignon.

Convocarea la Pentagon a reprezentantului Papei, o premieră istorică

Vaticanul a fost atât de alarmat de modul în care a fost tratat cardinalul încât lui Donald Trump de a participa la celebrarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. În loc de o vizită oficială la Washington, Pontiful urmează să petreacă ziua de 4 iulie pe insula Lampedusa, un simbol al crizei migrației, unde sosesc mulți africani care încearcă să intre în Europa.

Scena dezvăluită de Mattia Ferraresi ar putea fi cel mai remarcabil moment din lunga și complicata istorie a relației republicii americane cu Biserica Catolică. Nu există nicio înregistrare publică a vreunui oficial al Vaticanului care să fi participat vreodată la o întâlnire la Pentagon și, cu siguranță, niciuna a vreunui oficial american de rang înalt care să-l amenințe pe un reprezent al Papei.

JD Vance a evitat să comenteze ştirea despre ameninţările la adresa papalităţii

Potrivit surselor jurnalistului italian, neobişnuita întrevedere a avut loc după ce echipa lui Colby a analizat discursul din luna ianuarie a Papei despre starea lumii şi l-a interpretat ca pe un mesaj ostil îndreptat direct către administrație. Ceea ce i-a înfuriat cel mai mult pe oficialii de la Pentagon a fost declarația Papei Leon al XIV-lea conform căreia „o diplomație care promovează dialogul și caută consensul între toate părțile este înlocuită de o diplomație bazată pe forță”. Pentagonul a interpretat această frază ca pe o contestare pe faţă a așa-numitei „Doctrine Donroe”, care proclamă dominația americană de necontestat asupra emisferei vestice.

Miercuri după-amiază, la Budapesta, despre această amenințare la adresa papalităţii, dar vicepreşedintele american a evitat un răspuns. „Cred că este întotdeauna o idee proastă să-ți exprimi opinia despre știri care sunt neconfirmate și necorborate, așa că nu voi face asta”, s-a rezumat el să spună.