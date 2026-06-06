Scaloni a dezvăluit ce se întâmplă cu Messi, care s-a accidentat pe 24 mai

ADVERTISEMENT

Într-o conferință de presă dinaintea ultimei serii de meciuri amicale, pregătitoare pentru Cupa Mondială, antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a declarat că Messi se recuperează bine și are șansa de a juca câteva minute.

Messi este recuperat și poate juca la Cupa Mondială

Argentina va juca meciuri amicale împotriva Hondurasului, pe 7 iunie, și a Islandei, pe 10 iunie, înainte de a începe lupta pentru a-și apăra titlul mondial cucerit acum patru ani în Qatar. Starea lui Lionel Messi e tot mai bună, după ce a fost nevoit să lipsească de la antrenamente în ultimele două săptămâni.

ADVERTISEMENT

Într-o declarație adresată presei argentiniene, Scaloni a spus: „Messi se recuperează bine, s-a antrenat cu întreaga echipă și asta este foarte important”

„Progresează destul de bine și ar putea chiar să joace câteva minute în următoarele amicale. Vom vedea dacă va fi în meciul cu Honduras, sau în cel cu Islanda. Starea lui fizică s-a îmbunătățit mult și asta ne dă încredere”, a mai spus Scaloni.

ADVERTISEMENT

Argentinianul s-a accidentat în MLS

Pe 24 mai, starul în vârstă de 38 de ani, a suferit o accidentare și a fost înlocuit în timpul unui meci al lui Inter Miami, din MLS. Testele medicale au arătat că starul argentinian nu a suferit o accidentare gravă, ci mai degrabă „o suprasolicitare care a dus la oboseală musculară”.

ADVERTISEMENT

Până în prezent, Messi este jucătorul cu cele mai multe apariții pentru Argentina, cu 198 de meciuri. El este de asemenea, golgheterul cu 116 goluri.

ADVERTISEMENT

Scaloni a dezvăluit cum l-a convocat

Antrenorul a dezvăluit și detalii despre selecția lui Messi pentru a șasea sa Cupă Mondială, iar lucrurile au fost destul de simple. „I-am trimis un mesaj lui Messi și el mi-a spus că va aștepta lista cu lotul, ca să vadă dacă este convocat”, a spus zâmbind Scaloni. „I-am spus: Ai fost convocat”, a adăugat el.

Pe lângă Messi, antrenorul Scaloni a subliniat, de asemenea, că prioritatea sa este îmbunătățirea situației accidentaților și a condiției fizice a altor jucători care nu sunt în cea mai bună formă. „Toți progresează bine”, a afirmat el.

ADVERTISEMENT

Probleme medicale au Dibu Martinez, Montiel, Nico Paz și Alvarez, care nu vor juca în prinmul amical. După meciurile de pregătire, Argentina va debuta la Cupa Mondială cu Algeria, pe 17 iunie.