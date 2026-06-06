Sport

Scaloni a dezvăluit ce se întâmplă cu Messi, care s-a accidentat pe 24 mai

Căpitanul naționalei Argentinei a ieșit de pe teren în ultimul meci al echipei sale de club, Inter Miami, înaintea întreruperii MLS pentru Cupa Mondială
Catalin Oprea
06.06.2026 | 08:06
Scaloni a dezvaluit ce se intampla cu Messi care sa accidentat pe 24 mai
ULTIMA ORĂ
Messi e principala armă a lui Scaloni la naționala Argentinei FOTO X
ADVERTISEMENT

Într-o conferință de presă dinaintea ultimei serii de meciuri amicale, pregătitoare pentru Cupa Mondială, antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a declarat că Messi se recuperează bine și are șansa de a juca câteva minute.

Messi este recuperat și poate juca la Cupa Mondială

Argentina va juca meciuri amicale împotriva Hondurasului, pe 7 iunie, și a Islandei, pe 10 iunie, înainte de a începe lupta pentru a-și apăra titlul mondial cucerit acum patru ani în Qatar. Starea lui Lionel Messi e tot mai bună, după ce a fost nevoit să lipsească de la antrenamente în ultimele două săptămâni.

ADVERTISEMENT

La antrenamentul de ieri, Messi s-a antrenat pentru prima dată cu întreaga echipă. Într-o declarație adresată presei argentiniene, Scaloni a spus: „Messi se recuperează bine, s-a antrenat cu întreaga echipă și asta este foarte important”

„Progresează destul de bine și ar putea chiar să joace câteva minute în următoarele amicale. Vom vedea dacă va fi în meciul cu Honduras, sau în cel cu Islanda. Starea lui fizică s-a îmbunătățit mult și asta ne dă încredere”, a mai spus Scaloni.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Digi24.ro
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”

Argentinianul s-a accidentat în MLS

Pe 24 mai, starul în vârstă de 38 de ani, a suferit o accidentare și a fost înlocuit în timpul unui meci al lui Inter Miami, din MLS. Testele medicale au arătat că starul argentinian nu a suferit o accidentare gravă, ci mai degrabă „o suprasolicitare care a dus la oboseală musculară”.

ADVERTISEMENT
L-au țintit pe iubitul fiicei ”celui mai mare interlop al țării” și au...
Digisport.ro
L-au țintit pe iubitul fiicei ”celui mai mare interlop al țării” și au acționat imediat

Messi va împlini 39 de ani pe 24 iunie și va juca ultima sa Cupă Mondială pentru echipa națională a Argentinei. Până în prezent, Messi este jucătorul cu cele mai multe apariții pentru Argentina, cu 198 de meciuri. El este de asemenea, golgheterul cu 116 goluri.

ADVERTISEMENT

Scaloni a dezvăluit cum l-a convocat

Antrenorul a dezvăluit și detalii despre selecția lui Messi pentru a șasea sa Cupă Mondială, iar lucrurile au fost destul de simple. „I-am trimis un mesaj lui Messi și el mi-a spus că va aștepta lista cu lotul, ca să vadă dacă este convocat”, a spus zâmbind Scaloni. „I-am spus: Ai fost convocat”, a adăugat el.

Pe lângă Messi, antrenorul Scaloni a subliniat, de asemenea, că prioritatea sa este îmbunătățirea situației accidentaților și a condiției fizice a altor jucători care nu sunt în cea mai bună formă. „Toți progresează bine”, a afirmat el.

ADVERTISEMENT

Probleme medicale au Dibu Martinez, Montiel, Nico Paz și Alvarez, care nu vor juca în prinmul amical. După meciurile de pregătire, Argentina va debuta la Cupa Mondială cu Algeria, pe 17 iunie.

Cristi Chivu, interviu cutremurător în Italia! Ce a vorbit ultima oară cu tatăl...
Fanatik
Cristi Chivu, interviu cutremurător în Italia! Ce a vorbit ultima oară cu tatăl său și cum a descris copilăria în regimul lui Ceaușescu: ”Libertatea însemna o felie de șuncă. Pâine doar sâmbăta”
Triplu campion în SuperLiga, chemat la bătaie în RXF: „A fost de cascadorii...
Fanatik
Triplu campion în SuperLiga, chemat la bătaie în RXF: „A fost de cascadorii râsului! Lupt cu oricine mă provoacă”
Cel mai mare ”inamic” al meciurilor de la Cupa Mondială 2026. De ce...
Fanatik
Cel mai mare ”inamic” al meciurilor de la Cupa Mondială 2026. De ce ar putea fi întrerupte unele partide din America
Tags:
Parteneri
Fostul mare jucător de la FCSB, ruptură totală cu MM Stoica: 'N-o să...
iamsport.ro
Fostul mare jucător de la FCSB, ruptură totală cu MM Stoica: 'N-o să mai vorbim niciodată'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!