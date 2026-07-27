Scaloni a rupt tăcerea după Mondiale! Cum i-a numit pe fotbaliștii care au pierdut finala cu Spania

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La o săptămână după ce echipa națională a Argentinei a pierdut în fața Spaniei, în finala Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada și Mexic, cu un gol marcat în prelungiri de Ferran Torres, antrenorul fostei campioane mondiale, Lionel Scaloni, a rupt tăcerea.

Scaloni îi numește pe argentinieni “războinicii mei”

mulțumește echipei, staffului și conducerii Federației și explică prin ce a trecut în încercarea de a câștiga a doua Cupă Mondială.

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Scaloni și-a început mărturia prin a spune că „după o săptămână intensă în care tristețea s-a împletit cu bucuria, plânsul cu un zâmbet, chinul cu liniște, nervii cu calm, pot să mă așez să scriu câteva cuvinte, ceea ce, deși știți că nu-mi plac prea mult rețelele sociale, poate fi cea mai bună cale acum”

Antrenorul Argentinei a continuat: „Pot doar să spun că îmi pare rău că nu am putut să le aduc o altă Cupă Mondială și să le ofer fanilor o nouă bucurie care, chiar dacă doar pentru câteva zile, i-ar putea face să uite toate lucrurile urâte din viață. Dar vreau să rămână fideli la ceea ce am încercat să arătăm acestui grup de jucători, războinicii mei, așa cum i-am definit când am vorbit despre ei cu soția mea”

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El a subliniat cu ce a rămas după Cupa Mondială. „efortul, dorința, să nu renunți, să dai totul (chiar dacă nu mai ai), să înduri găleți cu apă rece (DE LA OAMENI CARE NU NE CUNOSC), să știi cum să fii, să vrei să rămâi în picioare când picioarele nu-ți mai ascultă creierul… Ăsta e adevăratul trofeu.”

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Conduce naționala de opt ani și are un palmares impresionant

Antrenorul a încheiat cu un mesaj „veșnic recunoscător staff-ului de antrenori, jucătorilor, staff-ului AFA, celor care lucrează în tăcere să ne facă să fim confortabili și fiecăruia dintre voi pentru afecțiunea primită” Iar la final a punctat: “Cine are un prieten argentinian, are o comoară”

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Lionel Scaloni este unul dintre cei mai longevivi selecționeri din fotbalul actual. A preluat naționala Argentinei în 2018, fără să fi antrenat vreo echipă de club. El a condus naționala lui Messi în 104 partide, câștigând 76, remizând în 18 și pierzând doar zece. A adus titlul mondial Argentinei în 2022 și Copa America în 2021 și 2024.