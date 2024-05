Scamatoria CAROM. Culisele nevăzute ale vânzării celui mai mare depozit de substanțe toxice și cancerigene din România

FANATIK dezvăluie, într-un nou episod al investigației maraton despre substanțele cancerigene găsite la CAROM Onești, modul în care ruinele platforme industriale au ajuns să producă milioane de euro, semn că banii sunt mai importanți decât sănătatea umană!

În mai puțin de un an, fostul proprietar a vândut de trei ori la licitație platforma industrială care adăpostește mii de metri cubi de substanțe mortale.

Doi dintre câștigători au refuzat să mai plătească prețul final, acuzând că au fost înșelați de organizatorul licitației, care nu le-a pus la dispoziție informații reale referitoare la situația de la CAROM.

Doi dintre câștigători au refuzat să mai plătească prețul final, acuzând că au fost înșelați de organizatorul licitației, care nu le-a pus la dispoziție informații reale referitoare la situația de la CAROM. Cel de-al treilea cumpărător a plătit banii și s-a trezit cu un teren uriaș despre care spune că este "în mare parte contaminat". Considerându-se păcălit, a mers în instanță, însă a pierdut procesul.

Întreaga poveste se desfășoară sub privirile complice ale statului român, care se încăpățânează să clasifice în continuare bomba ecologică de la CAROM drept un simplu "depozit de substanțe nepericuloase".

Un raport de expertiză ajuns în posesia FANATIK arată că deșeurile de la CAROM sunt, în realitate, mortale pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător.

Legea spune că "neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de eliminare a deșeurilor periculoase constituie o infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani".

Actualul proprietar a cumpărat CAROM cu 1,7 milioane euro și s-a trezit cu jumătate de milion de metri cubi de deșeuri periculoase. Acuzații de înșelăciune

În ultimele luni, FANATIK a dezvăluit că la fostul combinat de cauciuc sintetic din vremea comuniștilor au fost descoperite substanțe extrem de periculoase, cu potențial cancerigen și mutagen ( ). Este vorba despre o cantitate de 500.000 mc de deșeuri rezultate din procesul de epurare a apelor reziduale, și depozitate în patru batale, la stația de epurare Jăvreni. Depozitul se află la nici 50 de metri de râul Trotuș, iar autoritățile l-au încadrat ca fiind unul de substanțe nepericuloase, care avea drept termen de închidere anul 2017 ( ).

Platforma industrială CAROM a fost achiziționată acum 5 ani de către societatea băcăuană Mavgo Holding SRL de la fostul proprietar, compania Energy Bio Chemicals, aflată în faliment. Vânzarea a fost făcută printr-o licitație publică organizată de lichidatorul judiciar al companiei, R&I Group SPRL, care a avut loc la data de 10 octombrie 2019. Prețul oferit de Mavgo a fost de 1.728.152,70 de euro, sumă pe care a achitat-o, de bună credință, câteva săptămâni mai târziu.

Băcăuanii spun, însă, că la momentul semnării contractului nu știau cât de gravă este situația de la CAROM. Ulterior, au făcut propriile măsurători și au comandat un Raport de expertiză tehnică extrajudiciară, semnat de doi specialiști în domeniu: Dr. Ing. Neculai Scânteianu, expert în Ecologie și Protecția Mediului și Dr. Ing. Chim Maria Petruc, expert în Chimia și Ingineria substanțelor organice, Petrochimie și Carbochimie.

Substanțe cancerigene, vândute cu… milioane de euro

Rezultatul raportului, prezentat de FANATIK în primul episod al investigației de la CAROM Onești, a confirmat prezența unor substanțe extrem de periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediu, în cantități și concentrații enorm de mult peste limită!

Metale grele:

Crom și Cupru – extrem de toxice pentru mediul acvatic

– extrem de toxice pentru mediul acvatic Mercur – provoacă leziuni și poate dăuna fertilității sau fătului

– provoacă leziuni și poate dăuna fertilității sau fătului Cadmiu – inducerea cancerului sau creștere a incidenței cancerului după expunerea umană, mutații ereditare, aberații cromozomiale ereditare

PCB (bifeni policlorurați) – perturbări ale parametrilor de reproducere și deficiențe neurocomportamentale ale nou-născuților

BTEX:

Benzen – mortală în caz de înghițire, poate provoca anomalii genetice

– mortală în caz de înghițire, poate provoca anomalii genetice Toluen – leziuni ale organelor, în caz de expunere prelungită sau repetată

– leziuni ale organelor, în caz de expunere prelungită sau repetată Etilbenzen – extrem de inflamabil, nociv în caz de inhalare. Efecte pe termen lung pentru mediul acvatic

Valorile substanțelor toxice în cazul bifenilor policlorurați (PCB) sunt de până la 2.000 de ori (!!!) față de cele normale, de 2,5 – 20 de ori peste valoarea admisă pentru pragul de alertă (caz în care trebuie avertizate urgent autoritățile) și de 2-4 ori mai mari decât pragul de intervenție (la care autoritățile competente au obligația să dispună studii de evaluare a riscului).

În cazul indicatorilor BTEX (Benzen, Toulen, Etil-benzen și Xilen), valorile sunt de, ATENȚIE, până la 52.000 de ori mai mari decât cele normale!!

Mavgo Holding a acuzat organizatorul licitației că a ascuns adevărul despre dezastrul ecologic de la CAROM

Mavgo Holding a acuzat fostul proprietar că nu i-a pus la dispoziție, prin caietul de sarcini, informații conforme cu realitatea. Pe hârtie, substanțele din cele patru batale sunt nepericuloase, așa cum apar și în documentele statului român.

Doar că Ministerul Mediului a încadrat substanțele drept nepericuloase, exclusiv pe baza analizelor realizate și asumate de fostul proprietar, Energy BioChemicals. Potrivit unor răspunsuri oferite de Agenția pentru Protecția Mediului sau Garda de Mediu pentru FANATIK, niciuna dintre instituții nu a verificat dacă analizele societății care a deținut platforma CAROM sunt corecte sau dacă, între timp, situația s-a modificat.

De altfel, Energy Bio Chemicals ar fi trebuit să închidă cele patru batale încă din anul 2017, potrivit înțelegerii pe care o avea cu Agenția pentru Protecția Mediului Bacău. Lichidatorul a demarat procedurile pentru închiderea și ecologizarea depozitului, de proiect ocupându-se specialiștii de la Iprochim SA, care au evaluat costurile intervenției la 5.000.000 de euro.

Compania a transmis o adresă către APM Bacău în care arată că nu dispune de fondurile necesare, iar răspunsul instituției a fost acela de a face ”demersuri la Ministerul Mediului pentru identificarea de soluții de finanțare, astfel ca proiectul de închidere să se realizeze”. Până la urmă, depozitul de substanțe toxice nu s-a mai închis, iar în 2019, CAROM s-a vândut cu tot cu cele patru batale, implicit cu obligațiile de mediu care s-au transferat obligatoriu noului proprietar.



Costul real al ecologizării poate ajunge la 60 de milioane de euro!

După ce a cumpărat platforma industrială, Mavgo Holding a cerut de la Universitatea din Petroșani o soluție de ecologizare valabilă pe substanțe periculoase, descoperite în cele patru batale. Răspunsul experților a fost că, pe substanțe periculoase, proiectul poate ajunge la costuri de 60.000.000 de euro, adică de 35 de ori prețul plătit pentru întreaga platformă.

Cu Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară la purtător, actualul proprietar, Mavgo Holding a cerut în instanță ca fostul deținător al platformei să suporte costurile operațiunii de ecologizare. Mai precis, s-a solicitat constatarea nulității absolute din contractul de vânzare-cumpărare nr 2666/28.11.2019, prin care ”toate obligațiile de mediu aferente activului ansamblului Platforma Industrială CAROM, rezultate ca urmare a desfășurării activității trecute, prezente și viitoare, atât din incinta cât și din afara platformei sunt preluate de adjudecatar la momentul transferului de proprietate”.

Cu alte cuvinte, afaceriștii băcăuani solicitau menținerea contractului, dar cu diminuarea prețului cu diferența costurilor necesare lucrărilor de închidere a batalelor pentru deșeuri periculoase, astfel cum aceste costuri vor fi stabilite pe baza de expertiză judiciară.

Actualul proprietar al CAROM acuză că a fost înșelat: ”O mare parte din terenul de 2,4 milioane mp este contaminat”

Mavgo a chemat în judecată compania Energy Bio Chemicals, prin lichidator judiciar R&I Group SPRL, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Bacău și Iprochim SA.

”Realitatea este că o mare parte din terenul aferent Platformei Carom, în suprafaţă de 2.400.000 mp, este contaminat, proiectul de închidere a batalelor de deşeuri nu este actualizat faţă de situaţia din teren, nu este actualizată nici estimarea de costuri aferente pentru realizarea lucrărilor şi nu sunt actualizate nici obligaţiile de mediu impuse de APM Bacău pe baza informaţiilor de fapt anterioare anului 2015”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Mavgo îl acuză pe lichidatorul judiciar că ”nu a întocmit și nu a depus la APM Bacău împreună cu notificarea din 2014 pentru stabilirea obligaţiilor de mediu, un raport geologic de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic, deşi avea această obligaţie în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu”, astfel cum prevede legea.

Noul proprietar a criticat și faptul că APM Bacău a arătat dezinteres față de situația de la CAROM. ”Pârâta, care este autoritatea publică cu atribuţii de control și monitorizare nu poate pretinde ca rolul său conferit de legislaţia naţionala și de cea europeana este doar acela de a primi si arhiva documente emanând de la deţinătorul deşeurilor, fără a efectua niciun fel de verificări reale cu privire la natura deşeurilor.

Astfel, potrivit art. 9 alin 1 din Legea 211/2011 autoritatea publică pentru protecţia mediului consideră că un deșeu este periculos chiar dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deşeurilor prevăzuta la art. 7 alin. 1 din lege, dacă constată pe baza originii, testelor, buletinelor de analiza și a altor documente relevante puse la dispoziţie de producătorii si deţinătorii de deşeuri, că acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute in Anexa 4”, au arătat reprezentanții Mavgo, în instanță.

Instanța spune că tranzacția a fost legală

Pe 11 mai 2023, Tribunalul București a respins acțiunea Mavgo, stabilind că vânzarea platformei CAROM s-a desfășurat în condiții legale. ”Lichidatorul judiciar a efectuat suficiente demersuri rezonabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale”, se arată în motivarea instanței.

”Actele care au stat la încadrarea deşeurilor ca fiind nepericuloase nu emană de la lichidatorul judiciar, ci de la instituţii specializate cu privire la obligaţiile de mediu: HG nr. 349/2005 prin care au fost incluse aceste bataluri de nămol ca fiind deşeuri nepericuloase cu privire la sistarea activităţii de depozitare începând cu 16.07.2009, rapoartele de analiză care au stat la baza propunerii Iprochim SA de închidere a batalurilor de nămol au fost realizate de firme de specialitate, iar Agenţia de Mediu Bacău a aprobat soluţia tehnică propusă de Iprochim SA. Aşadar, lichidatorul judiciar a efectuat demersurile în temeiul actelor/documentelor depuse de firmele de specialitate, se arată în motivarea instanței.

De asemenea, ”rolul APM Bacău a fost doar de a colecta informațiile asumate și transmise de către agenții economici”, nefiind vorba de ”o intenție” de transfer fraudulos al activului. În fine, cei de la Iprochim s-au apărat spunând că au realizat proiectul de închidere și ecologizare, pornind de la măsurătorile valorilor obținuite de client, rolul său nefiind acela de a face o analiză proprie.

Gheorghe Vlasie, Mavgo Holding: ”E greu să fii judecat corect în România, când se ignoră fondul problemei”

Noul proprietar al platformei CAROM a decis să nu ducă mai departe lupta în instanță, fiind convins că nu are șanse de reușită. În schimb, încearcă acum să găsească o soluție, alături de autoritățile competente de mediu, pentru neutralizarea substanțelor și închiderea depozitului de deșeuri de la Jăvreni.

”Noi am pierdut un proces pentru că este greu să fii judecat corect, pe partea de mediu. La noi se judecă strict pe partea legislativă, adică dacă un contract încheiat între două părți este legal. Se ignoră fondul problemei.

În acest moment, noi am preluat aceste obligații de mediu și suntem obligați să parcurgem pașii pentru ecologizarea batalelor”, a explicat Gheorghe Vlasie, reprezentant al companiei Mavgo Holding, pentru FANATIK.

Surpriză: în 2019, fostul proprietar a ”vândut” de trei ori platforma CAROM

În instanță, avocații Mavgo au calificat drept ”cel puțin interesantă” procedura de insolvență a Bio Energy Chemicals, prin prisma licitațiilor organizate pentru platforma CAROM și ”soarta adjudecatarilor care plătesc atât caietul de sarcini, cât și garanția de participare”.

Avocații se referă la faptul că, în cursul anului 2019, lichidatorul R&I Group SPRL a organizat trei licitații succesive prin care au fost declarați trei câștigători diferiți. Doi dintre aceștia au fost descalificați, după ce au refuzat să mai plătească, motivând că nu au fost informați despre dezastrul de la CAROM. Chiar și așa, aceștia au fost puși să plătească prețul întreg, din cauza unor clauze contractuale. În afară de Mavgo Holdings, CAROM a mai fost cumpărat de compania moldoveană ATAI și de firma românească Roserv Group Energy SRL (fostă Tef Infrastructură SRL).

ATAI a cumpărat CAROM la licitația publică organizată la data de 15 ianuarie 2019, în schimbul sumei de 6.837.466 euro. Din această sumă, 3,57 milioane euro reprezenta o creanță deținută de ATAI împotriva fostului proprietar al platformei, Energy Bio Chemicals.

La fel ca în cazul Mavgo, câștigătorul licitației a acceptat că ”bunul se vinde așa cum este, acolo unde este”, precum și toate condițiile din Caietul de sarcini.

Moldovenii nu au mai ajuns să plătească diferența de bani, motivând că ”lichidatorul nu a prezentat lămuriri privind bunurile pentru care trebuie să plătească TVA”.

Moldovenii de la ATAI au refuzat să mai plătească suma, când au realizat ce au cumpărat. Instanța i-a obligat să plătească!

În plus, cumpărătorii au reclamat unele aspecte de care nu fuseseră informați în prealabil. ”Branșarea la energia electrica cerută pentru întreg combinatul era imposibilă. S-a solicitat, suplimentar, a fi înaintată suma de 16.000 lei plus TVA pentru rebranșare la energie electrica a Platformei și achiziția de ulei de transformator, precum și 55.000lei/lună pentru achitarea consumului lunar de energie. Se arată arată că nu funcţiona nici un consumator/exista pericol branșare aparate sudura, taiere, etc.

Soluţia era nelegala întrucât pentru rebranşarea la energie electrică, nu se făcuseră verificări ale instalaţiei din incinta Platformei industriale (30.05.2018-01.04.2019 nebranşata, nu se cunoaşteau existenţa unor intervenţii posibile pe reţeaua respectiva si utilaje/instalaţii conectate; acestea necesitau revizie completă).

Existau zone în care s-a intervenit prin dezafectare, tăiere fier vechi conducte, instalaţii, situaţie în care instalaţia electrica trebuia să fie supusă controlului personalului specializat atestat. Procedura trebuia să aibă loc anterior introducerii în instalaţia electrica a tensiunii, după cum s-a arătat mai sus”, au arătat moldovenii de la ATAI în instanță.

La data de 1 martie 2023, Energy Bio Chemicals prin lichidator judiciar a dat în judecată compania ATAI, pe motiv că ”nu și-a îndeplinit obligațiile asumate privind plata diferenței de preț și cheltuielile de conserevare a bunului”. Pe 26 octombrie 2022, Tribunalul București a admis în parte cererea fostului proprietar și a decis ca moldovenii de la ATAI să achite chiar și așa suma de 6.873.466 euro, drept prejudiciu datorat conform procesului-verbal al licitației.

Instanța a constatat și pierderea calității de câștigător al licitației, din cauza nerespectării termenului de plată. Cu alte cuvinte, moldovenii trebuie să plătească suma respectivă doar cu titlu de prejudiciu, fără să se mai aleagă cu bunul pentru care au licitat. ATAI a contestat decizia, iar procesul s-a mutat la Curtea de Apel București, fiind în plină desfășurare.

O nouă licitație și un alt câștigător care refuză să dea banii

Saga vânzării platformei CAROM, cu tot cu depozitul de deșeuri, a continuat la data de 12 septembrie 2019, când a fost organizată o nouă licitație publică. De această dată, câștigătoare a fost declarată firma Tef Infrastructură (actuala Roserv Green Energy SRL), parte din grupul GFR.

Firma a achitat o garanție de 465.305,40 euro și a avut cea mai bună ofertă pentru achiziționarea CAROM, respectiv 2.856.305,40 euro.

”Am fost interesați de platforma CAROM pentru că oferea un potențial bun în materie de centre logistice feroviare. Sunt 250 de hectare de teren, cu linie de cale ferată. Prețul era unul atractiv, 2,8 milioane de euro. Gândiți-vă doar că dacă pui panouri solare pe suprafața asta, ai o afacere de 15-20 de milioane de euro.

După ce am intrat la licitație și am fost declarați câștigători, am discutat cu unii angajați, care mi-au spus de problemele reale de mediu de acolo. Eu, în momentul ăla, știam că deșeurile sunt nepericuloase, pentru că așa scria, negru pe alb, în caietul de sarcini”, a declarat Vasile Didilă, proprietarul companiei, pentru FANATIK.

Vasile Didilă, Roserv Green Energy: ”Prețul era suspect. Doar fierul vechi de acolo valora 8 milioane de euro”

Didilă a refuzat să mai plătească restul banilor până când nu se lămurește în legătură cu natura deșeurilor de la Stația de epurare a apelor uzate Jăvreni și a notificat lichidatorul în acest sens.

”Doamna lichidator nu a spus nimic, însă după ce a trecut termenul de 30 de zile a organizat o nouă licitație și a găsit un alt client, Mavgo. Platforma a fost scoasă la vânzare cu un preț și mai mic, de 1,75 milioane euro, ceea ce oricum era foarte suspect. Doar fierul vechi de pe platformă valorează undeva la 8 milioane de euro. Însă am aflat lucrul ăsta mai târziu, după ce am săpat mai mult.

În contractul semnat exista o clauză potrivit căreia dacă mă răzgândesc, trebuie să plătesc toată suma, indiferent de condiții. În momentul ăsta este un litigiu care este în instanță, pentru că lichidatorul ne cere restul banilor.

Ulterior, am făcut și noi măsurători, am întocmit un raport din care reiese că substanțele sunt, în unele cazuri, de zeci de mii de ori mai periculoase”, a mai dezvăluit Vasile Didilă.

Didilă, după ce a achiziționat RAFO Onești la un preț de trei ori mai mare: ”Mă felicit că nu am mai cumpărat CAROM”

După o rețetă deja patentată, lichidatorul Energy Bio Chemicals a dat în judecată Roserv Green Energy și a câștigat despăgubiri și daune penalizatoare în valoare de 2.400.000 de euro. Litigiul a ajuns, între timp, la faza de apel, după ce Roserv Green Energy a făcut contestație. Vasile Didilă s-a reorientat și a achiziționat RAFO Onești, ”vecină” a CAROM.

”Ulterior, noi am achiziționat platforma RAFO. Am plătit un preț de trei ori mai mare pentru aceeași suprafață și avem peste 50 de angajați. Este o decizie pentru care mă felicit!

Pentru noi nu era o opțiune să ne asumăm aceste obligații de mediu. Nu vreau să-mi asum că un batal crapă, și ajung să nenorocesc niște oameni, după care să merg la pușcărie. Aici nu e nimic de ascuns, nimic de mușamalizat. Întrebarea nu e dacă urmează să se întâmple o nenorocire, ci când se va întâmpla”, a mai declarat șeful Roserv, Vasile Didilă.

Cea mai profitabilă afacere: ruina CAROM s-a vândut de trei ori, cu 11,4 milioane euro!

La un sumar calcul, fostul proprietar e pe cale să obțină peste 11,4 milioane euro din trei licitații succesive pentru activul ”Platforma Industrială CAROM”, care include depozitul de deșeuri toxice și mortale de la Jăvreni. În 2019, platforma CAROM fusese evaluată de un expert la aproximativ 9 milioane euro.

Din informațiile FANATIK, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a fost înregistrat un dosar penal care vizează ”in rem” infracțiuni de înșelăciune și tulburare de posesie, și care se află în lucru la organele de cercetare penală din cadrul IPJ Bacău – SICE. (Serviciul de Investigare a Criminalității Economice). Dosarul a fost declinat de către DIICOT Bacău.

Ce spune lichidatorul judiciar: ”Am respectat toate dispozițiile legale în vigoare”

FANATIK a solicitat și un punct de vedere din partea lichidatorului judiciar R&I Group SPRL, care a condus activitatea Energy Bio Chemiclas după ce aceasta a intrat în procedură de faliment. Reprezentanții societății au răspuns că toate procedurile aplicate în cadrul vânzării CAROM au respectat legislația în vigoare.

”Referitor la informațiile solicitate, vă asigurăm că, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Energy Bio Chemicals SRL, am respectat toate dispozițiile legale în vigoare, fapt ce a fost confirmat de instanțele de judecată prin numeroase sentințe definitive.

Încadrarea deșeurilor din batalurile de la Jăvreni în categoria deșeurilor nepericuloase a fost realizată de societatea Carom SA (proprietarul inițial al platformei de la care Energy Bio Chemicals SA a achiziționat activul industrial), fapt confirmat de HG nr. 349/2005 (în prezent OG nr. 92/2021). Noul proprietar al Platformei Industriale Carom Onești, Mavgo Holding, își desfășoară activitatea de valorificare a deșeurilor nepericuloase din batalurile de la Jăvreni, astfel cum rezultă din informările transmise de acesta Agenției de Mediu Bacău.

În ceea ce privește litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și ipoteticul dosar penal înregistrat, avem încredere că instituțiile abilitate vor analiza situația dedusă judecății cu atenție pentru aflarea adevărului.

Vă asigurăm că în toate procedurile de valorificare punem la dispoziție tuturor persoanelor interesate de achiziționarea oricărui activ toate informațiile pe care le deținem, astfel încât aceștia să ia decizia oportună de a efectua sau nu investiția”, au explicat reprezentanții R&I Group SPRL, într-un răspuns oficial pentru FANATIK.