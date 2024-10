Scandal ca la ușa cortului în Vâlcea. Fugăriți cu cuțitul prin parcare după ce mașina le-a fost lovită

, în cartierul Nord din Râmnicu Vâlcea. Trei persoane au fost fugărite cu arme albe în plină stradă de mai mulți indivizi care au provocat un accident în parcarea unui bloc.

Scandalagii au fost reținuți pentru 24 de ore

Totul a început după ce mașina în care se aflau mai mulți tineri a lovit două autoturisme ce erau parcate în fața unui bloc din cartierul Nord.

ADVERTISEMENT

Incidentul a fost observat de unul dintre proprietarii mașinilor avariate ce se afla în fața blocului împreună cu alți doi prieteni cu care a mers să vadă ce se întâmplă.

Ajuns în dreptul mașinii sale, proprietarul a pus mâna pe telefon și a început să filmeze în timp ce evalua pagubele produse în urma accidentului.

ADVERTISEMENT

Ulterior, șoferul vinovat și amicii săi au coborât din autoturism și au început să îi amenințe și să îi fugărească cu cuțitele pe păgubit și pretenii săi.

În timp ce încerca să scape de proprietarul mașinii a sunat la 112, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și jandarmi.

ADVERTISEMENT

”Unul dintre ei s-a luat după mine și chiar a aruncat cu un cuțit înspre mine. Am alergat pe stradă, iar în același timp sunam la 112. Atunci am auzit cum strigau prietenii mei și m-am gândit că sigur au dat ăia cu cuțitul. Am ajuns în dreptul unei instituții care avea paznic și chiar mă gândeam să sar gardul”, a declarat proprietarul mașinii avariate pentru

”Salvarea mea a fost mașina Jandarmeriei”

El a subliniat că a reușit să scape de individul ce îl amenința abia în momentul în care și-a făcut apariția o mașină a Jandarmeriei în care s-a refugiat.

ADVERTISEMENT

”Salvarea mea a fost în momentul în care a apărut o mașină a Jandarmeriei. Jandarmii au oprit imediat și am reușit să urc în dubă”, a mai spus bărbatul.

La scurt timp, jandarmii l-au prins pe scandalagiul care se afla pe urmele bărbatului. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 21 de ani care a fost reținut pentru 24 de ore.

După ore întregi de căutări, cel de-al doilea scandalagiu, un tânăr în vârstă de 22 de ani, a fost identificat de polițiști și dus la audieri.

Cu toate acestea, martorii care au asistat la scenele desprinse parcă din filmele de groază spun că cei doi indivizi nu erau singuri și că împreună cu ei se mai aflau doi tineri, însă autoritățile nu au oferit informații despre aceștia.