Scandal cât casa! Au plătit 1.000 de dolari pentru bilete la o finală care putea să nu aibă loc niciodată

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În 2015, mai mulți suporteri ai echipei Milwaukee Brewers au plătit câte 1.000 de dolari pentru un bilet la un meci care putea să nu aibă loc niciodată. Nu știau când îl vor folosi și nici măcar dacă vor mai apuca ziua respectivă. Au mizat însă pe un singur lucru: că echipa lor favorită va ajunge, mai devreme sau mai târziu, în World Series, finala campionatului nord-american de baseball. Unsprezece ani mai târziu, pariul a dat roade. Acum însă, frumoasa poveste a stârnit un scandal uriaș.

Cum a reușit un club de baseball să vândă cu 1.000 de dolari bilete la meciuri care nu erau programate

Milwaukee Brewers a lansat în 2015 una dintre cele mai neobișnuite campanii de marketing din sportul american. Clubul a scos la vânzare 1.000 de bilete speciale, denumite „Timeless Tickets”. Prețul era de 1.000 de dolari pentru fiecare, iar oferta venea cu o promisiune greu de refuzat pentru cei mai înfocați suporteri. Biletul putea fi folosit o singură dată, la orice meci disputat acasă de Milwaukee Brewers. Nu conta dacă partida avea loc peste un an, peste zece sau peste câteva decenii.

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Mai mult, biletele au fost transformate în adevărate obiecte de colecție. Acestea erau confecționate din alamă, personalizate cu numele cumpărătorului și autentificate oficial. În plus, proprietarii aveau posibilitatea să achiziționeze alte trei locuri pentru meciul ales, la prețurile standard. La acel moment, Milwaukee Brewers era o echipă de mijlocul clasamentului, iar puțini suporteri se așteptau să o vadă în marea finală în viitorul apropiat.

Au așteptat 11 ani pentru momentul mult visat. Unii și-au cumpărat biletele înainte ca propriii copii să înceapă școala

Așteptarea s-a încheiat în octombrie 2026. Milwaukee Brewers a reușit să se califice în World Series pentru prima dată după 44 de ani. Echipa a câștigat 103 meciuri în sezonul regulat, cele mai multe din , iar în play-off a trecut de San Diego Padres și Los Angeles Dodgers. În finală, formația din Wisconsin o va întâlni pe Tampa Bay Rays.

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Printre cei care au așteptat acest moment se numără Danny Fochesato. Americanul și-a cumpărat biletul în ianuarie 2015, chiar de ziua sa, când împlinea 27 de ani. Nu intenționa să-l folosească la un meci obișnuit. Își dorea să asiste la o finală World Series, indiferent cât avea să aștepte. O poveste asemănătoare are Dustin Buck, un suporter din Iowa. Acesta a cumpărat două bilete speciale în 2015, când copiii săi erau încă foarte mici. Unsprezece ani mai târziu, băieții au 17 și 13 ani. Cei trei vor putea asista împreună la primul meci al finalei.

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Bucuria s-a transformat într-un scandal. Fanii au descoperit că biletele de 1.000 de dolari nu le garantează locurile promise

Problemele au început în momentul în care posesorii biletelor au încercat să facă rezervările. Oferta din 2015 prevedea acces la cele mai bune locuri disponibile, în funcție de disponibilitatea din momentul solicitării. Suporterii se așteptau să beneficieze de prioritate, mai ales că plătiseră cu 11 ani înainte. Mai mulți cumpărători au descoperit însă că puteau alege doar locuri la nivelul superior al stadionului sau variante fără scaun, care presupuneau urmărirea meciului în picioare.

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Unii suporteri au povestit că nu se așteptau neapărat să primească locuri chiar lângă teren, dar nici să fie trimiși la ultimul nivel al tribunelor. Alții au precizat că, în urmă cu opt ani, clubul le oferise posibilitatea să rezerve locuri foarte bune, în spatele zonei principale de joc. Acum, deși echipa ajunsese în sfârșit în finală, opțiunile erau considerabil mai slabe.

Conducerea clubului și-a recunoscut greșeala. Ce au primit suporterii după scandal

Controversa a obligat conducerea Milwaukee Brewers să intervină. Rick Schlesinger, președintele responsabil de operațiunile comerciale, a recunoscut că au existat erori în organizarea procesului de rezervare. Oficialul a explicat că sute de suporteri au solicitat bilete pentru World Series, iar clubul nu a reușit să respecte pe deplin așteptările create în 2015.

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Pentru a remedia situația, Milwaukee Brewers a decis să le permită celor care au solicitat la timp bilete pentru finală să le păstreze fără să consume beneficiul achiziționat în urmă cu 11 ani. Astfel, suporterii pot asista la și își pot folosi în continuare „Timeless Ticket” pentru un alt meci din viitor.