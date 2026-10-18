Scandal cât casa după Betis – Barcelona! Manuel Pellegrini îi instigă pe cei de la Real Madrid și critică dur arbitrajul

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Manuel Pellegrini (73 de ani), fost antrenor la Real Madrid, printre altele, în prezent la Real Betis, a acuzat în termeni destul de duri arbitrajul brigăzii conduse de Ricardo de Burgos Bengoetxea la meciul jucat de echipa sa sâmbătă seară pe teren propriu cu FC Barcelona. Catalanii s-au impus la final cu scorul de 5-2.

Manuel Pellegrini a acuzat arbitrajul după Real Betis – FC Barcelona 2-5

Doar că până la un anumit moment jocul a fost destul de echilibrat. Betis a egalat la 1 în minutul 27, după ce , iar în minutul 43, deci imediat după golul de 2-1 marcat de Rodri în minutul 41, Lo Celso egalase din nou pentru gazde, dar ulterior, la intervenția VAR, reușita a fost anulată pe motiv de henț în faza premergătoare finalizării.

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Mai mult, în repriza secundă, la scurt timp după ce Betis reintrase în joc marcând pentru 2-3, mai exact în minutul 54, Bernal de la gazde a fost eliminat direct după un conflict cu Yamal. La finalul partidei, Pellegrini a apreciat că nu a fost vorba chiar despre cele mai inspirate decizii ale arbitrului și astfel a concluzionat că arbitrajul a influențat în mod clar desfășurarea jocului și, mai ales, rezultatul final.

Real Madrid a început deja o adevărată campanie din acest punct de vedere înainte de El Clasico

Interesant de remarcat în acest context este că antrenorul lui Betis a avut această reacție în contextul în care se apropie El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid, iar în ultimele zile că ar fi ajutați de arbitraje în lupta pentru titlu. „Este un sentiment de neputință, fără îndoială. Scorul de 5-2 nu reflectă cum a fost jocul, inclusiv din cauza incidentelor care au avut loc. Sunt lucruri de neînțeles și inexplicabile. A anulat un gol într-un mod incredibil, apoi la al treilea gol, i-a pus piciorul pe cap…

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Lamine a fost și el implicat în eliminare și ar fi putut pur și simplu să le arate cartonașe galbene ambilor. Erau două echipe care voiau să joace, nu era nevoie să se aplice criteriile care au fost folosite. (n.r. Despre golul anulat lui Lo Celso) Cucho a încercat să oprească mingea cu pieptul, a fost împins și l-a lovit mingea în mână.

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La 30 de metri de poartă, nu a avut niciun impact. Cred că asta limitează spectacolul. (n.r. Despre meciul propriu-zis) Am avut ideea să avem mai mult control asupra mingii prin Fornals, Ceballos. Am egalat, am avut ocazie de 2-1 prin Bellerin și apoi jocul s-a dezechilibrat”, a declarat Manuel Pellegrini la finalul meciului, citat de