Scandal cât casa înainte de El Clasico! Jose Mourinho a răbufnit din cauza arbitrului de la FC Barcelona – Real Madrid, care ar avea legătură cu „dosarul Negreira”

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Următorul episod din se joacă duminică, 25 octombrie, pe „Camp Nou”, cu începere de la ora României 22:00, în cadrul etapei cu numărul 10 din acest sezon de La Liga într-un În ultima perioadă, cele două rivale s-au atacat reciproc de la distanță, prin intermediul presei, fiecare susținând că cealaltă ar fi avantajată în mod clar din acest punct de vedere.

Scandal cât casa înainte de El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid din cauza arbitrajului

Ce e drept, madrilenii au fost mult mai virulenți în această dispută, aducând în primul rând din nou în atenția opiniei publice deja celebrul caz Negreira, în care se presupune că fostul șef al arbitrilor din La Liga ar fi fost plătit timp de nu mai puțin de 17 ani de către cei de la FC Barcelona, suma totală vehiculată fiind evaluată la 7.3 milioane de euro. Pe de altă parte însă, această chestiune nu a fost încă demonstrată și confirmată în mod oficial, ancheta în acest sens fiind în continuare în desfășurare.

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Plecând deci de la acest subiect, cei de la Real Madrid i-au atacat constant în ultimele săptămâni pe rivalii lor catalani din această perspectivă a arbitrajului. Cel mai recent, după victoria obținută de echipa antrenată de Hansi Flick pe terenul celor de la Real Betis în etapa precedentă de La Liga, scor 5-2. Atunci, chiar și

Doar că la scurt timp, în aceeași rundă, a existat o polemică din acest punct de vedere și la meciul câștigat de Real Madrid pe teren propriu contra celor de la FC Sevilla cu scorul de 4-1. Atunci, bineînțeles, Așadar, în mod evident, motiv de ripostă pentru catalani în perspectiva El Clasico.

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Madrilenii le amintesc frecvent catalanilor despre cazul Negreira

Ulterior, a urmat etapa de Champions League de la mijlocul săptămânii și implicit un nou episod din războiul pe arbitraj dintre FC Barcelona și Real Madrid. În primul rând, înainte de PSG – Barcelona 4-2, că rivalii catalani ar trebui să nu se aștepte și în Champions League la tratament preferențial din partea arbitrilor, așa cum, în viziunea lor, s-a întâmplat pe plan intern.

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Iar apoi, , delegat de UEFA pe „Santiago Bernabeu”, înaintea partidei de pe teren propriu cu RB Leipzig, în care „galacticii” s-au impus cu scorul de 4-1, lăsând oarecum de înțeles de asemenea că se așteaptă ca acesta să se ridice la un nivel mai înalt decât cel obișnuit al arbitrilor din Spania.

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Așadar, deja un context extrem de tensionat înainte de El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid din perspectiva arbitrajului. După ce au trecut meciurile din Champions League ale celor două mari rivale din La Liga, s-a intrat practic în linie dreaptă pentru mult așteptatul la nivel planetar meci direct dintre ele. Astfel, în mod evident, a început să se vorbească foarte mult în Spania despre cine ar urma să arbitreze această partidă.

Jose Mourinho a răbufnit după ce s-au aflat în presă informații despre arbitrul care ar urma să fie delegat la El Clasico

Inițial, s-a zvonit că alesul ar urma să fie Alejandro Hernandez Hernandez (43 de ani), întrucât se dorea, în mod firesc de altfel, ca arbitrul de la acest meci să fie unul care a fost delegat la Campionatul Mondial din această vară. Doar că Jose Mourinho s-a înfuriat din cauza faptului că s-a aflat în spațiul public mult prea devreme despre această delegare și astfel a făcut câteva declarații destul de contondente pe seama acestui fapt. În La Liga, „tradiția” este ca arbitrul unui meci, cu atât mai mult cu cât este vorba despre un derby, și mai ales în caz de El Clasico, să fie aflat în principiu cu doar 24 de ore înainte de startul partidei.

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„Mi se pare foarte ciudat. De obicei, conform regulamentului, numele arbitrului din La Liga este aflat cu 24 de ore înainte de meci. Atunci de ce, în cazul nostru, aflăm numele cu 3 săptămâni înainte? E ciudat”, a spus Mourinho. Ulterior, în baza acestui fapt, Liga Spaniolă de Fotbal s-a repliat, bineînțeles pentru a nu inflama și mai mult spiritele, și pesemne că ar fi renunțat la varianta reprezentată de Hernandez Hernandez.

Iar în scurt timp în spațiul public spaniol a început să se vehiculeze o altă variantă de arbitru pentru El Clasico, reprezentată de Juan Martinez Munuera (44 de ani). După meciul din Champions League cu Leipzig, Mourinho a fost întrebat și despre acesta și a răspuns la fel de contondent ca data trecută: „Nu cred că este adevărat. Sau, dacă este adevărat, este scos din context, deoarece arbitrul este anunțat oficial abia cu 24 de ore înainte de meci. Acesta este genul de informație care nu-mi place, și nu mă refer la arbitru”.

Mai multe variante de arbitru vehiculate în ultimele zile, nimic nu este clar încă. Anunțul oficial este așteptat sâmbătă seară

Astfel, s-a ajuns ca ultimele informații referitoare la acest subiect extrem de încins să conducă spre o a treia ipoteză de arbitru delegat la acest El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid. Este vorba despre Javier Alberola Rojas (35 de ani), un arbitru fără prea mare experiență deci, care fluieră în La Liga din 2017 și care până acum nu a mai arbitrat niciodată un El Clasico. În plus, numele lui a fost intens vehiculat la un moment dat în cazul Negreira, informează

Așadar, există șanse destul de mari ca cei de la Real Madrid să nu fie pe deplin mulțumiți nici de această soluție. Cert este că până la ora redactării acestui articol nu a fost făcut anunțul oficial referitor la arbitrul de la El Clasico. El este așteptat să se producă sâmbătă seară, deci cu aproximativ 24 de ore înainte de ora de start a marelui meci.

Cum stau FC Barcelona și Real Madrid din punct de vedere sportiv înainte de El Clasico

Din punct de vedere sportiv, FC Barcelona stă mult mai bine decât Real Madrid, cu mențiunea că formația blaugrana a pierdut la mijlocul săptămânii în Champions League pe terenul lui PSG, iar „galacticii” au câștigat acasă cu RB Leipzig, în aceeași competiție. În schimb, echipa lui Hansi Flick are maximum de puncte în La Liga după primele nouă etape și, în mod evident, este lider în clasament, pe când formația lui Jose Mourinho se află înainte de El Clasico pe poziția a treia, cu 21 de puncte, deci cu 6 mai puține față de gruparea de pe „Camp Nou”. Pe de altă parte însă, , din cauza unor accidentări. Doar că nici