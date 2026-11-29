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În mod surprinzător, Denis Alibec nu s-a aflat în lotul Farului Constanța pentru partida cu Corvinul Hunedoara, deși în etapa precedentă fusese utilizat timp de 87 de minute în înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 2-3, în fața celor de la ”U” Cluj.

Denis Alibec nu a vrut să facă deplasarea la Arad pentru meciul cu Corvinul

Potrivit informațiilor obținute de , atacantul ar fi aflat, cu câteva zile înaintea partidei, că nu urma să fie titularizat de Neluțu Sabău. Nemulțumit de această decizie, Denis Alibec nu ar mai fi dorit să facă deplasarea la Arad. În cele din urmă, fotbalistul a fost convins de membrii staff-ului dobrogenilor să se alăture echipei pentru deplasare. Totuși, acesta s-ar fi răzgândit din nou pe parcursul călătoriei.

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Denis Alibec a plecat spre Arad alături de colegii săi, însă, la prima oprire a autocarului într-o benzinărie, , refuzând să continue deplasarea către meciul cu Corvinul.

În cariera sa, pentru FCV Farul Constanța, pentru care a marcat 42 de goluri și a oferit 30 de pase decisive. În sezonul 2022/2023, atacantul a reușit să câștige titlul SuperLigii cu formația de pe litoral. Pentru echipa națională a României, Alibec a adunat 45 de meciuri și 6 goluri.

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Fără Alibec, Farul a luat bătaie!

Așadar, fără Denis Alibec în lot, Farul Constanța a pierdut la Arad partida contra Corvinului Hunedoara, scor 1-2. „Marinarii” au deschis scorul prin Grigoryan în minutul 55, însă hunedorenii au întors scorul pe tabelă prin „dubla” lui Daniel Pîrvulescu, în minutele 65 și 74.

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În urma acestui rezultat, Farul Constanța a coborat pe locul 8 în SuperLiga, cu 24 de puncte, în timp ce Corvinul Hunedoara s-a menținut pe locul 6, cu 28 de puncte.