Noi suspiciuni de impostură academică în Guvern. După demisia lui Roman și scandalul Grindeanu-Armand, și premierul e luat la țintă

Doi profesori ai Universității București, ambii implicați în politică, pun sub semnul întrebării seriozitatea academică a premierului Nicolae Ciucă. Iar primarul Sectorului 1 a publicat pe pagina sa de pe rețeaua de socializare un filmuleț în care matematicianul Sergiu Moroianu, soțul lui Clotilde Armand, pune sub semnul întrebării cartea al cărei coautor este Grindeanu.

Cătălin Avramescu, profesor de filosofie politică și fost consilier prezidențial, acuză faptul că teza de doctorat a premierului nu poate fi consultată public. „Herr Kommandant Ciucă, ai o explicație? Unde este teza ta de doctorat?”, scrie fostul ambasador în Finlanda pe .

„Iată faptele. Am accesat site-ul Bibliotecii Nationale. Acolo trebuie să se găsească textele tezelor de doctorat susținute după o anumită dată. Am găsit, spre exemplu, cota tezei mele, susținută în 1998. (…) Am găsit și teza savantului Ciucă. Fotografia 2. (Omul nu are practic deloc publicații, dar ce este nou aici?). Din Fotografia 3 rezultă că există o versiune PDF disponibilă online. (Pare logic, pentru că Ciucă spune că a susținut-o în 2003, când calculatoarele personale deja se foloseau destul de frecvent)”, scrie Avramescu.

„După care… Surpriză-surpriză! Când am dat clic pe link-ul filei PDF primesc un mesaj: “You don’t have permission to access /V 46391.pdf on this server”. Fotografia 4. Aha! Dar există link-ul către fila PDF. Deci a existat o filă PDF acolo, pe serverul Bibliotecii Naționale. Doar că accesul a fost tăiat. De cine și când? Nu știu. Dar afacerea miroase urât. Tovarășe general Ciucă, lasă-i pe cititori să îți citească teza de doctor! Ca în orice țară civilizată, nu una condusă de o bandă de cleptocrați”, încheie fostul consilier prezidențial.

Fostul europarlamentar Cristian Preda, și el profesor de științe politice la Universitatea București, îl ironizează pe premierul Ciucă, fost general în Armata Română. „Înțeleg că teza de doctorat a premierului e de negăsit. Prin prezenta îi solicit generalului Ciucă să pună la dispoziție cercetătorilor în științe politice lucrarea sa”, scrie acesta pe .

„Avem la FSPUB mai mulți colegi care analizează teme a căror înțelegere include lectura doctoratelor susținute de prim-miniștri: unii analizează condițiile de acces la cele mai înalte demnități publice, alții – relația dintre cariera profesională și cea politică, alții – militarizarea discursului politic etc. Mulțumesc anticipat în numele tuturor cercetătorilor nerăbdători să afle ce și cum a scris (într-)o teză de doctorat în 2003 un general devenit prim-ministru în 2021!”, își încheie mesajul ironic fostul europarlamentar.

Cristian Preda îl atacase pe premier și în urmă cu o sătpămână, în contextul scandalului cu Florin Roman, care între timp a demisionat. „Așa cum era de așteptat, generalul Ciucă nu-l demite pe ministrul plagiator. El sporește astfel suspiciunile legate de propriul său parcurs academic. Într-adevăr, teza lui de doctorat e de negăsit, iar actualul premier evită subiectul”, scria profesorul UB pe 12 decembrie.

Reamintim că ministrul digitalizării, , după ce Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a comunicat public că acesta nu a obținut o licență, ci doar un certificat de absolvire a unor studii postliceale.

Clotilde Armand vrea să vadă cartea lui Sorin Grindeanu

Potrivit lui Sergiu Moroianu, cartea nu este de găsit nici măcar la Biblioteca Națională. Volumul, care se numește „Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă”, ar fi apărut la Editura Ionescu din Caransebeș, în 2002 și, potrivit lui Moroianu, ar avea un cod ISBN care aparține unei cu totul alte cărți.

“Un nou caz Florin Roman în Guvernul României

La 5 ani de la declanșarea controversei și la 19 ani de la data apariției, nici un exemplar al cărții lui Sorin Grindeanu nu a putut fi găsit în vreo bibliotecă publică sau pe internet.

În spațiul public subzistă o controversă privind una dintre cărțile scrise de viceprim-ministrul Guvernului României și ministru al Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sorin Grindeanu, provocând daune de imagine atât statului român cât și comunității matematice.

Sergiu a pregătit un scurt material despre cazul d-lui Grindeanu (acest Florin Roman al PSD-ului) și a lansat o provocare publică ministrului Transporturilor: să doneze un exemplar al cărții sale la Institutul de matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, spre folosul comunității științifice“, a scris Clotilde Armand pe Facebook, făcând aluzie la recentul .

Replica vicepremierului

Replica lui nu s-a lăsat așteptată, venind tot pe aceeași rețea de socializare. Ministrul postează un link către un interviu acordat Mediafax în cadrul căruia a prezentat cartea.

În postarea care însoțește linkul, Grindeanu îi acuză pe soții Armand-Moroianu că se folosesc de el pentru a-și face imagine. De asemenea o acuză voalat de corupție pe Clotilde Armand, făcând aluzie la contractul cu Romprest din Sectorul

“Am mai răspuns acum 4 ani pe subiectul cărții. Ea există, am arătat-o, e scrisă cu un profesor de matematică, aș zice chiar bun.

Lucrurile sunt foarte clare, mai puțin pentru familia Armand care intrase într-un con de umbră.

Doamna Armand a produs atâta gunoi în sectorul 1 încât a început să arunce cu el până la Timișoara.

O sfătuiesc să se uite în Sectorul 1 pe care ar trebui să îl administreze și să treacă la muncă.

Ps: Clotilde, vreți să deschidem o acoladă și să vorbim despre Egis sau ne rezumăm la șobolanii, gunoiul și mizeria din sectorul 1?!”, este reacţia lui Sorin Grindeanu.