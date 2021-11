Enceanu intervine în scandalul dintre impresarul lui Mîțu Stoian și Niculina Stoican: ”Nimeni nu pleacă din lumea asta fără să plătească”

În exclusivitate pentru FANATIK, Constantin Enceanu, cel mai bun prieten al lui Petrică Mîțu Stoian, a vorbit despre , cea care conducea Ansamblul Maria Tănase în momentul în care cântărețul a decis să iasă la pensie.

Interpretul Constantin Enceanu, în ciuda faptului că îl numește pe Doru Gusman ca fiindu-i ”naș”, nu ia niciunuia apărarea și spune că acest scandal este, în fapt, unul care murdărește amintirea lui Petrică Mîțu Stoian.

Constantin Enceanu intervine în scandalul dintre Niculina Stoican și pe impresarul lui Petrică Mîțu Stoian

Imediat după decesul lui Petrică Mîțu Stoian, între fostul impresar al artistului și Niculina Stoican a izbucnit un scandal fără precedent, primul acuzând-o pe cea care conducea Ansamblul Maria Tănase că l-ar fiu umilit pe regretatul cântăreț și că acesta nu mai voia să audă de fosta lui colegă.

”El a plecat de la Ansamblul Maria Tănase supărat, foarte supărat! Și a plecat din cauza ei, din cauza Niculinei Stoican. Pentru că îl teroriza, îl umilea. Nu s-a dus la un spectacol sau ceva, i-a făcut adresă la primărie, primăria i-a tăiat ziua. Mi-a spus: `Nu mai suport`.

El s-a pensionat din cauza ei, să scape de ea, să nu o mai vadă. Astea sunt cuvintele lui: `Nu vreau să o mai văd. Nu suport să mă umilească ea`. Știe toată lumea, știu cântăreții mari. Nu îl lasă acum, nici mort, în pace, vrea să se răzbune, nu știu”, spunea Doru Gusman, în direct, la Oltenia TV.

În replică, . Cu toate acestea, susține Constantin Enceanu, scandalul dintre cei doi nu va ajunge atât de departe, iar el face eforturi să îi împace pe cei doi.

Constantin Enceanu, după înmormântarea lui Mîțu Stoian: ”Trebuie să îl lăsăm să își doarmă somnul de veci”

Constantin Enceanu face eforturi serioase să îi împace pe Niculina Stoican și pe Doru Gusman, el cerându-le fiecăruia dintre ei să nu se mai certe public, măcar de dragul lui Petrică Mîțu Stoian.

”Nu vreau să comentez subiectul certurilor dintre Niculina Stoican și Doru Gujman, trebuie să îl lăsăm pe Petre să își doarmă somnul de veci, să îl lăsăm să îl știe lumea așa cum îl știe. Cred că fiecare dintre noi, dacă am greșit, vom plăti îl lumea asta. Să știți că nimeni nu pleacă din lumea asta fără să plătească”, explică Constantin Enceanu.

Mai mult chiar, artistul – alături de care Petrică Mîțu Stoian – a cântat de sute de ori este convins că, totuși, nu se va ajunge la proces între cei doi.

”Nu cred că vor ajunge la proces, presimt eu să nu vor ajunge acolo. Lui Petre nu îi plăceau chestiile astea, lui nu îi plăcea cearta. Când nu i-a mai plăcut, a intrat în pensie. () Eu l-am certat pe nașul meu, credeți-mă că i-am spus să nu mai facă lucrurile acestea, să nu mai iasă să spună absolut nimic, măcar în memoria lui Petrică (…)

El nu era genul de om care să fie certăreț. El era coleric, așa suntem noi artiștii, dar Petre nu se certa niciodată, el evita așa ceva. El, când se supăra pe cineva, impunea o tăcere și își dădeai seama că ceva nu i-a convenit și stătea retras”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Constantin Enceanu, despre scandalul dintre Doru Gusman și Niculina Stoican.

Enceanu vrea să facă un cântec pentru Petrică Mîțu Stoian: “Ne înțelegeam din priviri, din respirație…”

Constantin Enceanu a anunțat, în exclusivitate pentru FANATIK, că este decis ca, în viitor, să facă un cântec pentru Petrică Mîțu Stoian chiar dacă, așa cum recunoaște chiar el, îi va fi dificil să îl interpreteze.

”Mă gândesc să îi fac un cântec, să i-l dedic, chiar dacă îmi va fi foarte greu să îl cânt pentru că îmi aduc aminte, de fiecare dată, de momentele când era pe scenă, cât de bine ne cunoșteam, cât de bine ne înțelegeam. Ne înțelegeam din priviri, din respirație… Când făceam improvizații le făceam de credea lumea că am exersat înainte…”, povestește, cu lacrimi în ochi, Constantin Enceanu.

De altfel, ne-a dezvăluit Enceanu, de Petrică Mîțu Stoian își poate aduce aminte doar cum reușea regretatul artist să îi facă pe toți din jur să se simtă bine.

”El era sarea și piperul la petreceri, el crea întotdeauna o atmosferă plăcută, avea tot timpul o glumă, o poantă și făcea ca toți cei de acolo să se simtă bine. (…) Am nenumărate amintiri frumoase cu Petrică. Mi-e imposibil să spun care e cea mai frumoasă, sunt foarte multe legate de activitatea noastră artistică. Mi-amintesc că Petrică făcea farse, făcea glume cu colegele noastre”, ne-a mai spus Constantin Enceanu despre Petrică Mîțu Stoian.

Constantin Enceanu: ”M-am certat cu Dumnezeu pentru el”

Constantin Enceanu recunoaște că i-a lăsat răni adânci în suflet, că supărarea lui a fost una fără margini, cu atât mai mult cu cât decesul acestuia a fost unul surprinzător. ”Ultima oară am vorbit cu el joi seara, pe la 2.030, după ce ajunsese în Craiova. Și atunci mi-a spus că pleacă a doua zi dimineață. Asta a fost ultima noastră conversație…”, spune Constantin Enceanu.

Iar momentul morții lui Petrică Mîțu Stoian a fost cel în care, recunoaște Constantin Enceanu, l-a făcut să fie revoltat împotriva orânduirilor cerești.

”Când a murit, eram la telefon cu nașul (Doru Gujman, n. re.) care era acolo, la ușă la ATI să aflu cum e… Cât vorbeam cu dânsul la telefon, a ieșit cineva și am auzit când a spus că Petre a murit. Am tras pe dreapta, eram la volan, și am urlat ca un nebun, pe câmp. Îi spuneam lui Dumnezeu că nu este corect, că nu e drept. `Ce ai făcut, de ce ni l-au luat? Petre nu trebuia să plece`, strigam acolo. M-am certat cu Dumnezeu pentru el, i-am zis că nu se poate, că nu e corect, că nu e dreptate. Ziceam `Nu ai făcut bine, Doamne, cum să iei un om ca el?`”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Constantin Enceanu.

Petrică Mîțu Stoian a murit pe 6 noiembrie

Petrică Mîțu Stoian a murit, la 61 de ani, la Reșița, în spital, pe 6 noiembrie, imediat după ce începuse tratamentele pentru a se recupera de după COVID-19.

”Eram la țară când am aflat că se simte rău. Am aflat că e la reanimare, am vorbit cu Doru Gusman. Mi-a povestit că noaptea a scuipat sânge… Nu îmi venea să cred ce se întâmpla. Am tot vorbit, apoi, cu prieteni, am aranjat totul ca să îl transferăm la Bagdasar, în București, dar elicopterul am aflat că nu zboară noaptea, că îl pot transporta la prima oră”, povestește Constantin Enceanu.

Din păcate, în seara zilei de 6 noiembrie, lucrurule s-au înrăutățit brusc și Petrică Mîțu Soian a încetat din viață, iar acum se desfășoară o anchetă pentru a fi lămurite cauzele decesului artistului și dacă este sau nu o culpă medicală în această privință, fiind suspiciuni cu privire la tratamentul cu oxigen hiperbar pe care l-ar fi început cântărețul la o clinică din Reșița.

”Pe certificatul de deces al lui Petrică scrie că a murit din cauza inimii. Stop cardio-respirator”, ne-a spus, în exclusivitate,