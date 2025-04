Scandal cu acuzații grave între Ema Uta și Babs! Fosta lui Alex Bodi, reacție furibundă: „Îmi dorea că poate să mă rupă cu bătaia”

E mare scandal între Ema Uta, fosta lui Alex Bodi, și Babs, ex-iubita lui Dorian Popa! Cândva foarte bune prieteni, cele două au ajuns azi să se înțepe, iar FANATIK a aflat ce se află în spatele conflictului dintre ele.

Scandal monstru între Ema Uta și Babs. Ieri prietene, azi străine

Totul a pornit de la niște comentarii apărute în mediul online, unde internauții au luat-o la rost pe Ema Uta pentru că s-a afișat cu noua iubită a lui , cu care Claudia Iosif (Babs) a avut o relație. Ema i-a oferit tinerei serviciile sale de make-up, iar asta a stârnit curiozitatea fanilor, considerând asta o trădare.

Babs a fost contactată de FANATIK să comenteze situația dintre ea și fosta prietenă, însă Claudia nu a vrut să facă declarații, dar a spus că le dorește numai bine tuturor celor care o aduc în discuție. Am mers mai departe și am stat de vorbă și cu Ema Uta, pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la acest conflict ciudat apărut între cele două dive.

Nu de alta, dar Ema Uta a avut o replică la comentariul de pe Instagram adresat ei, care suna în felul următor: „Păi vezi că după ce m-am despărțit de fostu’ acu’ 10 luni (și nu în condiții tocmai prietenoase după un live plin de injurii și minciuni), s-a apucat să îi croșeteze haine și să îl îmbrace”.

Ema Uta a răspuns, pentru FANATIK, în tot acest circ, la prima vedere de neînțeles. Aflând că Babs îi dorește numai bine, a râs chiar și a aruncat o adevărată bombă care pun la îndoială urările sale.

Ema susține că Babs i-ar fi dorit să ia bătaie de la Alex Bodi

a mărturisit că ea doar a spus un adevăr pe care lumea îl știe și că nu a fost o înțepătură gratuită. „La ce fel de înțepături te referi? Comentariul meu de pe Instagram? Alea nu sunt înțepături. Eu doar am spus un adevăr pe care îl cunoaște toată lumea. Au fost publice tag-urile dintre cei doi. Eu nu am nimic de zis mai mult decât ce am spus în acel comentariu. Noi nu mai suntem prietene de mult. Nu m-am trezit într-o zi hotărâtă să înțep.

Eu doar am clarificat o posibilă confuzie care putea fi în ceea ce privește prietenia mea cu ea. La ce a zis ea, eu voi răspunde în felul următor. Ți-a menționat că dorește la toată lumea numai bine? Ce drăguț, de apreciat această replică matură și discretă, dar când îmi dorea că din partea ei poate să mă și rupă cu bătaia Bodi, a uitat? Atenție, să nu se interpreteze că Bodi a dat în mine vreodată. Că nu a fost vorba de așa ceva, niciodată. Ea doar s-a exprimat cum ți-am spus”, a reacționat Ema Uta, în exclusivitate pentru FANATIK.

În acest fel, Ema Uta pune, de altfel, punct speculațiilor apărute de-a lungul timpului în presă cu privire la felul agresiv în care Alex Bodi s-ar fi purtat cu ea, având și precedentul caz al Biancăi Drăgușanu. Ema a revenit și a spus cu aplomb că nu a existat niciodată din partea lui Bodi vreun gest violent fizic la adresa ei. „Sub nicio formă! Mare atenție. Nu a fost niciodată vorba de violențe fizice. Chiar nu a fost niciodată vorba de așa ceva”, a încheiat Ema Uta.