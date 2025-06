Scandal (cu înjurături incluse) la 16 ani de la moartea lui Michael Jackson. Paris, fiica regelui muzicii pop, acuzații de la fanii artistului. Ce a făcut

Scandal de proporții la 16 ani de la moartea lui Michael Jackson, considerat regele muzicii pop. Fiica regretatului artist, Paris, e arătată cu degetul, iar vedeta a reacționat insultându-i pe nemulțumiți.

Fiica lui Michael Jackson, pusă la zid de fanii regretatului artist. O acuză că nu îi respectă memoria. De ce?

Blondina a izbucnit nervos pe rețelele de socializare din cauza unui concert pe care îl are programat taman pe 25 iunie, ziua în care fanii tatălui ei plâng în batistă după muzician.

„Deci, iar sunt oamenii supărați”, a început Paris seria de clipuri postate vineri pe Instagram Stories. „Una dintre datele în care trebuie să cânt în deschiderea turneului cu Incubus și Manchester Orchestra este pe 25 iunie – o zi extrem de grea pentru mine și familia mea”, a spus Paris

La data în care a provocat un doliu internațional, Paris Jackson urcă pe scenă la Bridgestone Arena din Nashville, SUA. Ghinion de nescris: data coincide cu 16 ani de la moartea lui Michael Jackson, care a decedat în 2009, la doar 50 de ani, în urma unui stop cardiac provocat de o supradoză.

Dar Paris a venit cu explicații clare și un ton deloc prietenos pentru cei care o critică: „Când ești primul dintre trei artiști care cântă, adică în deschidere, nu tu alegi data, ora sau orașul în care cânți. Asta decide șeful cel mare, adică headlinerul. Nu eu!”

Și ca să fie clar pentru toți, Paris a punctat că nu beneficiază de niciun tratament special sau luxuri doar pentru că poartă numele Jackson. „Primul dintre trei nu are autobuz de turneu. Cel mult, un van. Și nici trupa n-o am cu mine acum. Sunt doar eu, chitara acustică și sunetistul, care întâmplător e și logodnicul meu”. Ea face referire la Justin Long, cu care s-a logodit oficial în decembrie 2024.

Blondina i-a luat la bani mărunți pe hateri: „F… you!”

Paris, în vârstă de 27 de ani, a povestit cât de greu i-a fost în turneul anterior cu aceeași trupă: „A fost una dintre cele mai grele experiențe din viața mea. De ce aș face un scandal acum? Le sunt recunoscătoare că m-au luat din nou în deschidere. Practic, le-am cerut eu să vin.”

Dar fiica lui Michael Jackson a continuat și a apelat la mult uzitata vorbă americană, considerată înjurătură, și anume ”F**k you”, tradusă de în filmele de care s-a ocupat, lesne de înțeles de ce, cu „La naiba!”.

Paris Jackson a fost anunțată în martie ca act de deschidere pentru turneul Morning View + The Hits al trupei Incubus, alături de Manchester Orchestra. Cei de la Incubus s-au declarat încântați: „Suntem super entuziasmați că @parisjackson vine cu noi în turneu. Ne vedem acolo!”