Scandal de amploare în Italia. Zeci de mii de bărbați își postau soțiile în ipostaze intime pe internet, fără știrea lor

Un scandal de amploare a izbucnit în Italia, după ce a fost descoperit un grup pe o rețea de socializare, unde bărbații postau fotografii cu propriile soții în ipostaze intime. Pozele erau distribuite fără știrea femeilor. Grupul de Facebook, cunoscut drept „Mia Moglie” („Soția mea”), era destinat bărbaților care își fotografiau soțiile în ipostaze indecente.

ADVERTISEMENT

Caz revoltător. Zeci de mii de bărbați din Italia publicau fotografii intime cu soțiile lor

Ulterior, indivizii publicau pozele pe grupul respectiv. Aproximativ 32.000 de utilizatori au accesat grupul creat în 2019. depuse peste 2.800 de plângeri, arată presa din Italia citată de . Mai mult, cazul a ajuns la Parlamentul italian, care a solicitat Meta să închidă urgent grupul.

Influencerul Carolina Capria a scos la iveală existența grupului Mia Moglie, printr-o postare pe Instagram care a fost distribuită masiv. Dezvăluirea acesteia a determinat numeroși utilizatori să sesizeze autoritățile și să raporteze grupul pe Facebook. Într-o declarație acordată pentru Financial Times, Capria a afirmat că bărbații care publică fotografii cu partenerele lor, fără acordul acestora, comit un act pe care ea îl descrie drept un „viol în grup virtual”.

ADVERTISEMENT

Grupul de pe Facebook a funcționat în ciuda politicilor Meta. Reacția companiei

În același timp, autoritățile din Italia spun că respectivul grup a funcționat în ultimii șase ani, deși Meta a impus reguli stricte în ceea ce privește conținutul sexual explicit. Joi, 21 august 2025, Meta a anunțat că a închis grupul de Facebook având în vedere încălcarea politicilor privind exploatarea sexuală a adulților.

„Nu permitem conţinut care ameninţă sau promovează violenţa sexuală, agresiunea sexuală sau exploatarea sexuală pe platformele noastre”, a informat compania. Pe lângă fotografiile intime, anchetatorii spun că utilizatorii postau comentarii șocante, cu tentă sexuală, unele dintre ele fiind chiar violente.

ADVERTISEMENT

Scandalul din Italia amintește de un alt caz revoltător, care a ieșit la iveală în România, în luna iunie a acestui an. Zeci de mii de . Victimele erau surprinse în diverse ipostaze, fără ca acestea să știe că sunt fotografiate, în diverse locații, inclusiv în saloane de epilat.