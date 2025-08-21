News

Scandal de amploare în Italia. Zeci de mii de bărbați își postau soțiile în ipostaze intime pe internet, fără știrea lor

Caz revoltător în Italia, acolo unde zeci de mii de bărbați postau fotografii indecente cu propriile soții, fără ca acestea să știe.
Ana-Maria Tomescu
21.08.2025 | 22:15
Scandal de amploare in Italia Zeci de mii de barbati isi postau sotiile in ipostaze intime pe internet fara stirea lor
Scandal de amploare în Italia. Zeci de mii de bărbați își postau soțiile în ipostaze intime pe internet. Foto Unsplash

Un scandal de amploare a izbucnit în Italia, după ce a fost descoperit un grup pe o rețea de socializare, unde bărbații postau fotografii cu propriile soții în ipostaze intime. Pozele erau distribuite fără știrea femeilor. Grupul de Facebook, cunoscut drept „Mia Moglie” („Soția mea”), era destinat bărbaților care își fotografiau soțiile în ipostaze indecente.

Caz revoltător. Zeci de mii de bărbați din Italia publicau fotografii intime cu soțiile lor

Ulterior, indivizii publicau pozele pe grupul respectiv. Aproximativ 32.000 de utilizatori au accesat grupul creat în 2019. Situația a ajuns în atenția autorităților, după ce au fost depuse peste 2.800 de plângeri, arată presa din Italia citată de News.ro. Mai mult, cazul a ajuns la Parlamentul italian, care a solicitat Meta să închidă urgent grupul.

Influencerul Carolina Capria a scos la iveală existența grupului Mia Moglie, printr-o postare pe Instagram care a fost distribuită masiv. Dezvăluirea acesteia a determinat numeroși utilizatori să sesizeze autoritățile și să raporteze grupul pe Facebook. Într-o declarație acordată pentru Financial Times, Capria a afirmat că bărbații care publică fotografii cu partenerele lor, fără acordul acestora, comit un act pe care ea îl descrie drept un „viol în grup virtual”.

Grupul de pe Facebook a funcționat în ciuda politicilor Meta. Reacția companiei

În același timp, autoritățile din Italia spun că respectivul grup a funcționat în ultimii șase ani, deși Meta a impus reguli stricte în ceea ce privește conținutul sexual explicit. Joi, 21 august 2025, Meta a anunțat că a închis grupul de Facebook având în vedere încălcarea politicilor privind exploatarea sexuală a adulților.

„Nu permitem conţinut care ameninţă sau promovează violenţa sexuală, agresiunea sexuală sau exploatarea sexuală pe platformele noastre”, a informat compania. Pe lângă fotografiile intime, anchetatorii spun că utilizatorii postau comentarii șocante, cu tentă sexuală, unele dintre ele fiind chiar violente.

Scandalul din Italia amintește de un alt caz revoltător, care a ieșit la iveală în România, în luna iunie a acestui an. Zeci de mii de bărbați publicau fotografii cu femei și minore pe un site public. Victimele erau surprinse în diverse ipostaze, fără ca acestea să știe că sunt fotografiate, în diverse locații, inclusiv în saloane de epilat.

