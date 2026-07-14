Scandal de amploare înainte de Anglia – Argentina! Kane a intervenit în conflictul dintre Tuchel și Bellingham

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Înainte de Anglia – Argentina din semifinalele Campionatului Mondial, Harry Kane (32 de ani) a intervenit în conflictul dintre selecționerul Thomas Tuchel (52 de ani) și Jude Bellingham (23 de ani), iscat imediat după partida jucată de britanici în sferturile de finală, contra Norvegiei. Atunci, , prin prisma faptului că jocul prestat nu a fost chiar la cel mai înalt nivel posibil.

Harry Kane a intervenit în conflictul dintre Thomas Tuchel și Jude Bellinghan, înainte de Anglia – Argentina

La scurt timp, starul de la Real Madrid a fost întrebat în legătură cu această chestiune și Acum, Kane, din postura sa de căpitan al naționalei Albionului, a simțit nevoia să intervină pentru a calma spiritele înaintea partidei cu Argentina din semifinale.

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Ce a spus Harry Kane

Atacantul lui Bayern Munchen a susținut că este vorba de fapt despre un conflict inflamat în mod artificial de către presa din Anglia. „Când joci un astfel de meci și ești luat la întrebări la cinci minute după fluierul final, și nici măcar nu știi exact ce a spus antrenorul, ce ați fi vrut să spună Jude? Abia ce încheiasem o bătălie. A fost cu adevărat dificil acolo. Este ușor să încerci să creezi divizare. Pare că este o mentalitate englezească, o chestie tipică englezească la aceste competiții majore. Dar în realitate este exact invers.

Grupul este unde este datorită faptului că suntem uniți. Nu doar jucătorii, ci și antrenorul și staff-ul. Uneori lucrurile sunt prezentate exagerat față de cum sunt în realitate. Înțelegem exact la ce s-a referit antrenorul. Chiar a complimentat acest grup. A vorbit despre mentalitatea grupului, care uneori este cea mai dificilă parte. A spus că a fost la cel mai înalt nivel și este așa deja de ceva timp.

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Este foarte onest și chiar apreciem asta. Când vorbește, discursul lui nu este niciodată prestabilit. Asta îl face ceea ce este. Când pur și simplu vine natural, chiar crezi în ceea ce spune, crezi în abordarea lui. Este unul dintre cei mai buni antrenori din lume pentru un motiv. Înțelegem asta. În ultimii doi ani am ajuns să îl cunoaștem și să știm ce îl face fericit”, a spus Harry Kane pentru

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