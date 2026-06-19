Scandal de amploare la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica: „Am mari dubii că vine la reunire

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După ce a avut două sezoane foarte bune în tricoul FCSB, Siyabonga Ngezana a avut probleme comportamentale, spre dezamăgire conducătorilor. Totodată, africanul a refuzat să treacă printr-o operație, astfel că nu a fost convocat la Campionatul Mondial din Statele unite ale Americii, Canada și Mexic.

Siyabonga Ngezana, din nou într-un conflict la FCSB

După ce a ratat turneul final de pe continentul american, fundașul, în cele din urmă, a trecut printr-o intervenție chirurgicală. În ciuda acestui aspect, Mihai Stoica e de părere că Siyabonga Ngezana nu se va prezenta la reunirea echipei din 25 iunie. Dacă acest lucru se va materializa, atunci oficialul FCSB va merge la Comisia de Disciplină a FRF.

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Nu este pentru prima oară când Mihai Stoica este dezamăgit de comportamentul fundașului. La începutul lui 2026, conducătorul era nemulțumit de refuzul lui Ngezana de a se opera: „A avut o accidentare și nu ne-a spus! Tot căutam explicații, pentru că nu mai era el. Nu mi-am închipuit că, în 2026, există un fotbalist de națională care să aibă o problemă și să nu o spună. I-o fi fost frică să piardă Mondialul, dar pierdem noi meciuri”.

Mihai Stoica a transmis faptul că Ngezana va fi apt în trei sau patru luni, însă temerea neprezentării persistă: „Revine în trei-patru luni! E de durată… Pentru mine este important să revină la echipă. Să fie pe 25 iunie aici și pe 26 în Olanda. Am mari dubii că vine la reunire … Și acum cred că o să fac o sesizare la Comisie (n.r. Comisia de Disciplină a FRF), pentru că nu cred că se întoarce! Am un feeling că nu se întoarce!”, a declarat Mihai Stoica, conform .

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Ce a spus Siyabonga Ngezana după operație

, Siyabonga Ngezana s-a arătat optimist, însă dezamăgirea ratării calificării la Campionatul Mondial rămâne în picioare. , decizia africanului de a nu se opera s-a dovedit a fi neinspirată.

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„Evident, am luat decizia, una dintre cele mai grele din viața mea, de a mă opera. Clar, nu făcea parte din plan să o fac în acest moment. Voiam să mă operez după Cupa Mondială, pentru că nu doream să o ratez. Planul era să nu lipsesc de la Cupa Mondială. A fost un sacrificiu uriaș doar pentru a rămâne pregătit, deși știam că nu sunt la 100% din capacitate. Îmi doream pur și simplu să fac parte din lotul pentru Cupa Mondială, indiferent dacă jucam sau nu”, a spus fundașul african.

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Siyabonga Ngezana este la FCSB din vara lui 2023, Gigi Becali plătind nu mai puțin de 600.000 de euro pentru ca transferul să se materializeze. În cei trei ani petrecuți la formația roș-albastră, fundașul a reușit să cucerească două titluri în SuperLiga și două Supercupe.