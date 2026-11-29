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Duminică, pe „Emirates Stadium”, s-a jucat cel mai important meci al etapei cu numărul 12 din actuala ediție de Premier League, În minutul 17, la scorul de 0-0, s-a petrecut cea mai controversată fază a partidei din perspectiva arbitrajului. Atunci, Jurrien Timber, aflat în duel cu Jeremy Doku, l-a tras de păr pe adversarul său.

Probleme de arbitraj la Arsenal – Manchester City

Regulamentul aflat în prezent în vigoare prevede sancționarea acestor situații prin eliminare directă. Astfel, în mod normal, fundașul dreapta al lui Arsenal ar fi trebuit să primească direct cartonașul roșu după această fază. Drept exemplu, destul de recent, Vinicius Junior a fost eliminat direct într-un meci jucat de Real Madrid pe teren propriu cu Villarreal

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Mai mult decât atât, fotbalistul brazilian chiar reușise să și marcheze după ce își trăsese de păr un adversar în faza premergătoare golului. Ulterior însă, după intervenția VAR, golul său a fost anulat, iar el a primit direct cartonașul roșu, fiind astfel implicit eliminat. Și acum momentul dintre Timber și Doku a fost analizat în camera VAR.

Timber a fost iertat de eliminare după ce l-a tras de păr pe Doku

Doar că în cele din urmă acolo s-a decis să nu se intervină în sensul eliminării jucătorului lui Mikel Arteta. La scurt timp după petrecerea acestei faze, pe rețelele de socializare au fost publicate imagini surprinse în momentele respective în camera VAR, bineînțeles preluate de la deținătorii de drepturi TV.

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Iar acolo se poate observa în mod foarte clar cum unul dintre arbitri face semne evidente că, în viziunea sa, nu se poate discuta despre acordarea unui cartonaș roșu. Asta în timp ce Doku făcea pe teren semne disperate, către banca echipei sale, dar și în direcția arbitrului de rezervă, că ar trebui să se intervină, întrucât a fost în mod mai mult decât evident tras de păr de către adversarul său.

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